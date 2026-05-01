Cách tính lương, phụ cấp mới từ ngày 1/7

  Thứ sáu, 1/5/2026 21:53 (GMT+7)
Từ ngày 1/7 tới, mức lương và phụ cấp hiện hưởng sẽ được tính theo mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng, thay vì mức 2,34 triệu đồng như hiện nay.

Lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội. Trong đó, có hướng dẫn về cách tính mức lương, phụ cấp và hoạt động phí.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, căn cứ vào hệ số lương và phụ cấp hiện hưởng, thông tư đã đưa ra cách tính mức lương, mức phụ cấp và mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu cụ thể cho từng trường hợp.

Qua đó, mức lương thực hiện từ ngày 1/7 sẽ bằng mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng, nhân với hệ số lương hiện hưởng.

Từ ngày 1/7 mức lương cơ sở sẽ tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng.

Tương tự, mức phụ cấp thực hiện từ ngày 1/7 sẽ được tính theo công thức lấy mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng nhân với mức phụ cấp hiện hưởng.

Với người giữ chức vụ lãnh đạo, mức phụ cấp thực hiện từ ngày 1/7 sẽ bằng mức lương thực hiện từ ngày 1/7 cộng với mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo và mức phụ cấp thâm niên vượt khung nhân với tỷ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định.

Đối với các khoản phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể thì giữ nguyên theo quy định hiện hành.

Trong khi đó, mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu thực hiện từ ngày 1/7 sẽ bằng mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng nhân với hệ số chênh lệch bảo lưu hiện hưởng (nếu có).

Đối với đại biểu HĐND sẽ căn cứ vào hệ số hoạt động phí đối với đại biểu HĐND các cấp để tính mức hoạt động phí. Trong đó, công thức tính mức hoạt động phí từ ngày 1/7 sẽ bằng mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng nhân với hệ số hoạt động phí theo quy định.

Lương theo cơ chế đặc thù sẽ thay đổi ra sao?

Bộ Nội vụ cũng đang lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Trong đó, Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh mức lương cơ sở là 2,53 triệu đồng/tháng (quy định hiện hành là 2,34 triệu), từ ngày 1/7/2026. Đồng thời rà soát, sửa đổi quy định đối với các cơ quan, đơn vị đang được áp dụng các cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù ở trung ương.

Theo đó, đối với các cơ quan, đơn vị đang được áp dụng các cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù ở Trung ương: Thực hiện bảo lưu phần chênh lệch giữa tiền lương và thu nhập tăng thêm tháng 6 của cán bộ, công chức, viên chức với tiền lương từ ngày 1/7 sau khi sửa đổi hoặc bãi bỏ cơ chế tài chính và thu nhập đặc thù.

Trong thời gian chưa sửa đổi hoặc bãi bỏ các cơ chế này thì thực hiện mức tiền lương và thu nhập tăng thêm hàng tháng tính theo mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng/tháng theo cơ chế đặc thù từ ngày 1/7 bảo đảm không vượt quá mức tiền lương và thu nhập tăng thêm được hưởng tháng 6.

Trường hợp tính theo nguyên tắc trên, nếu mức tiền lương và thu nhập tăng thêm từ ngày 1/7 theo cơ chế đặc thù thấp hơn mức tiền lương theo quy định chung thì thực hiện chế độ tiền lương theo quy định chung.

Về Chế độ tiền thưởng, Bộ Nội vụ đề xuất giữ nguyên chính sách tại Nghị định số 73/2024 của Chính phủ. Đồng thời sửa đổi, hoàn thiện quy định về xử lý số dư quỹ tiền thưởng cuối năm để đảm bảo nguyên tắc quỹ tiền thưởng năm nào gắn với việc thưởng thành tích năm đó và tránh phát sinh các cách hiểu khác nhau trong thực hiện.

Luân Dũng/ Tiền Phong

