Số BTU trên điều hòa có nghĩa là gì?

BTU là một trong những thông số phổ biến khi mua điều hòa, song không phải ai cũng hiểu rõ ý nghĩa của giá trị này.

BTU là một trong những thông số quan trọng khi chọn mua điều hòa. Ảnh: Alamy.

Khi mua điều hòa, người dùng thường thấy nhiều thông số khác nhau, trong đó có BTU. Viết tắt của British Thermal Units, thuật ngữ này bắt nguồn từ ngành kỹ thuật Anh vào những năm 1800, sau đó lan rộng theo sự phát triển của đế quốc Anh.

Định nghĩa kỹ thuật của BTU khá đơn giản, tương đương năng lượng cần thiết để làm ấm chứa một pound nước thêm một độ F. Nhằm giúp người dùng dễ hình dung, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ so sánh BTU tương ứng lượng nhiệt tỏa ra bởi một que diêm gỗ khi cháy hết.

Thoạt nhìn, những khái niệm này không mấy liên quan đến làm mát. Tuy nhiên theo Slashgear, điều hòa về cơ bản là máy hút nhiệt, hút không khí nóng từ phòng ra ngoài.

Chỉ số BTU trên điều hòa được thể hiện bởi đơn vị BTU/h, cho biết lượng nhiệt mà thiết bị có thể hút ra ngoài trong một giờ. Ví dụ, điều hòa 10.000 BTU/h có thể thải ra lượng nhiệt tương đương 10.000 que diêm mỗi giờ.

Do que diêm tỏa ra lượng nhiệt rất nhỏ, BTU trên điều hòa thường có giá trị hàng nghìn trở lên, chẳng hạn như 9.000 BTU/h hay 12.000 BTU/h. Về lý thuyết, BTU càng cao đồng nghĩa khả năng làm mát của máy càng tốt.

Ngày nay, BTU vẫn được dùng phổ biến tại Mỹ, trong khi hầu hết quốc gia chuyển sang các chỉ số khác như tấn (tonnage), kilowatt (kW) hay mã lực (HP).

Để quy đổi, 1 tấn tương đương 12.000 BTU, 1 kW tương đương 3.400 BTU, trong khi các hãng điều hòa thống nhất rằng 1 HP tương đương khoảng 9.000 BTU.

Dù vậy, không phải lúc nào BTU cao cũng đồng nghĩa điều hòa hoạt động tốt hơn. Nếu lắp điều hòa có BTU quá lớn cho phòng nhỏ, máy sẽ thổi khí lạnh vào phòng quá nhanh rồi tắt trước khi hút hết độ ẩm. Điều này khiến không gian vừa lạnh vừa ẩm ướt.

Ngược lại, nếu chọn BTU quá thấp với phòng diện tích lớn, điều hòa sẽ chạy liên tục mà không thể đạt nhiệt độ mong muốn, dẫn đến tiêu thụ nhiều điện và nhanh hỏng hơn.

Người dùng nên tính toán BTU phù hợp dựa trên diện tích phòng và một số yếu tố phụ. Ảnh: The Telegraph.

Việc xác định mức BTU cần thiết giúp không gian đạt độ mát tối ưu. Hiện tại, cách tính BTU phổ biến dựa trên diện tích phòng cần làm mát.

Theo hướng dẫn từ Panasonic, với phòng khách hoặc phòng ngủ diện tích nhỏ hơn 15m2, điều hòa nên có 9.000 BTU/h. Với phòng 15-20 m2, giá trị phù hợp là 12.000 BTU/h. Người dùng có thể cộng 600 BTU/h với mỗi m2 phòng để chọn mức BTU phù hợp.

Trong khi đó, Energy Star khuyến nghị điều chỉnh mức BTU phù hợp dựa trên một số yếu tố. Ví dụ, giảm 10% nếu phòng có bóng râm hoặc được che mát, hoặc tăng 10% nếu phòng hứng nhiều nắng. Nếu có nhiều hơn 2 người trong phòng, tăng 600 BTU/h cho mỗi người, và tăng 4.000 BTU/h nếu lắp điều hòa trong nhà bếp.

Người dùng cũng được khuyến nghị bật thêm quạt, chẳng hạn như quạt trần để cải thiện hiệu quả phân bổ nhiệt, giúp phòng mát hơn. Nếu phòng liền kề không có cửa ngăn cách, điều hòa cần đủ công suất để làm lạnh cả 2 phòng.

Hãng TCL cũng đưa ra một số hướng dẫn. Nếu nhà được cách nhiệt tốt, người dùng có thể chọn điều hòa với BTU thấp hơn mức khuyến nghị, trong khi nhà cách nhiệt kém cần BTU cao hơn.