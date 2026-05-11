Cách thức rửa tiền của vợ chồng giám đốc sản xuất, buôn bán hàng giả

Theo Viện kiểm sát, vợ chồng Phạm Vũ Khiêm và các đồng phạm có hành vi buôn bán hàng giả là thực phẩm bảo vệ sức khỏe và vi phạm kế toán để thu lợi bất chính.

Viện KSND Tối cao ban hành quyết định truy tố Phạm Vũ Khiêm (Giám đốc Công ty Herbitech) về các tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm"; "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Rửa tiền".

Vợ Khiêm là bị can Trần Thị Huệ cũng bị cáo buộc về các tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm"; "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Ngoài ra, vụ án còn 17 bị can khác.

Theo cáo trạng, từ năm 2018 đến tháng 4/2025, Phạm Vũ Khiêm là người trực tiếp điều hành, quản lý toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Herbitech.

Bị can Phạm Vũ Khiêm làm việc với cơ quan công an.

Vì mục đích tăng lợi nhuận và tăng tính cạnh tranh, Khiêm chỉ đạo thực hiện chuỗi vi phạm xuyên suốt từ khâu sản xuất, hạch toán tài chính đến sử dụng nguồn tiền do phạm tội mà có.

Theo đó, cơ quan tố tụng đã làm rõ Khiêm chỉ đạo tổ chức sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo hình thức gia công, sản xuất theo đơn đặt hàng của khách hàng, nhưng không đúng với hồ sơ đăng ký công bố sản phẩm, thay đổi thành phần, hàm lượng nguyên liệu nhằm giảm chi phí sản xuất.

Công ty Herbitech của Khiêm đưa ra thị trường tiêu thụ 67 loại sản phẩm không bảo đảm chất lượng, bị kết luận là hàng giả, có giá trị hơn 10 tỷ đồng , thu lợi bất chính gần 1,4 tỷ đồng .

Khiêm còn chỉ đạo bộ phận kế toán qua các thời kỳ lập, sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán tài chính gồm hệ thống sổ nội bộ phản ánh đầy đủ doanh thu, chi phí thực tế và hệ thống số sách kể khai thuế chỉ phản ánh một phần doanh thu có hóa đơn, nhằm không kê khai, kê khai không đầy đủ nghĩa vụ thuế phải nộp.

Viện kiểm sát cho rằng hành vi vi phạm quy định về kế toán của các bị can gây thiệt hại cho Nhà nước tổng số tiền hơn 53 tỷ đồng .

Ở hành vi rửa tiền, cơ quan tố tụng cho rằng từ năm 2018 đến năm 2024, Phạm Vũ Khiêm chỉ đạo các nhân viên thực hiện lập 2 hệ thống sổ sách kế toán, che giấu phần lớn doanh thu bán hàng thực tế, không thực hiện kê khai, báo cáo thuế tổng số tiền hơn 190 tỷ đồng .

Dù hoạt động kinh doanh thực tế có lợi nhuận, nhưng từ năm 2019 đến năm 2024, các báo cáo tài chính của Công ty Herbitech đều báo cáo lỗ, riêng năm 2018 báo cáo lợi nhuận sau thuế là 398 triệu đồng.

Trong khi ấy, kết quả điều tra xác định tổng lợi nhuận lũy kế của Công ty Herbitech là hơn 54 tỷ đồng . Số tiền này có được từ nguồn sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và vi phạm quy định kế toán.

Để hợp thức hóa nguồn tiền do phạm tội mà có, tháng 6/2023, Phạm Vũ Khiêm chỉ đạo vợ mình là Trần Thị Huệ thành lập Công ty CP Dược phẩm Herbitech do Huệ làm giám đốc.

Ngày 14/1/2025, Khiêm sử dụng Công ty CP Dược phẩm Herbitech để cùng Công ty CP An Việt Hòa Bình ký Hợp đồng thuê lại quyền sử dụng đất số đối với thửa đất rộng 4.853 m2 tại khu công nghiệp Yên Quang (xã Thịnh Minh, Phú Thọ), có thời hạn sử dụng 50 năm với số tiền là hơn 12,7 tỷ đồng. Ngày 23/7/2025, Công ty CP Dược phẩm Herbitech được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, từ ngày 30/6/2023 đến ngày 4/7/2025, Công ty Dược phẩm Herbitech đã thanh toán cho Công ty An Việt Hòa Bình 4 lần. Cụ thể, một lần đặt cọc ngày 30/6/2023, Khiêm chuyển khoản trực tiếp bằng tài khoản cá nhân.

Trong 3 lần sau, việc thanh toán tiền thuê đất vào các ngày 14/1/2025, 26/3/2025 và 4/7/2025, Khiêm chỉ đạo vợ sử dụng tiền lợi nhuận của Công ty Herbitech trực tiếp nộp tiền vào tài khoản Công ty Dược phẩm Herbitech hoặc chuyển cho các cổ đông để các cổ đông nộp tiền vào tài khoản công ty rồi thanh toán tiền thuê đất cho Công ty An Việt Hòa Bình, với tổng số hơn 12,6 tỷ đồng .

Ngoài ra, bị can Khiêm chỉ đạo vợ sử dụng 91 triệu đồng liên quan cho khu đất, gồm chi phí duy tu cơ sở hạ tầng và chi phí thuê thiết kế nhà máy.

Viện kiểm sát xác định tổng số tiền Phạm Vũ Khiêm đã dùng để đầu tư sinh lời nêu trên là hơn 12,3 tỷ đồng , nguồn gốc từ tiền buôn bán hàng giả và vi phạm kế toán mà có. Đến nay, các bị can trong vụ đã nộp tổng số hơn 8 tỷ đồng và vợ chồng Khiêm còn bị kê biên 2 căn chung cư tại Hà Nội.