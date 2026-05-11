Xử lý 'đạ ca nhí' lôi kéo đồng bọn gây náo loạn khu dân cư

Ngày 10/5, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Triệu Minh Hào (SN 2007, ngụ phường Phú Lợi, TP Cần Thơ) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Vụ việc tiếp tục là hồi chuông cảnh báo tình trạng thanh thiếu niên tụ tập băng nhóm, sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn, coi thường pháp luật.

Trước đó, Công an phường Phú Lợi mời làm việc đối với Hào cùng các đối tượng liên quan về hành vi tụ tập, sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn, gây mất ANTT trên địa bàn.

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định tố tụng đối với Hào.

Cơ quan Công an xác định, do mâu thuẫn từ trước với nhóm của Lê Hoài Bảo, Hào cùng đồng bọn chuẩn bị dao, mã tấu, vỏ chai bia, gạch ống… tụ tập trước nhà đối phương để giải quyết mâu thuẫn.

Khi hai nhóm giáp mặt, các đối tượng dùng hung khí nguy hiểm tấn công nhau, gây náo loạn khu dân cư, làm hư hỏng tài sản của người dân.

Cơ quan Công an xác định, dù tuổi đời còn trẻ nhưng Hào đã tụ tập, lôi kéo nhiều thanh thiếu niên khác trên địa bàn tham gia các nhóm có biểu hiện manh động; thường xuyên mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn.

Ngoài ra, nhóm của Hào thường xuyên mâu thuẫn với nhiều nhóm thanh thiếu niên khác trên địa bàn thành phố; nhiều lần tụ tập, chuẩn bị hung khí để giải quyết mâu thuẫn, gây ảnh hưởng xấu đến ANTT địa phương.

Việc xử lý nghiêm đối tượng cầm đầu thể hiện quyết tâm của cơ quan Công an trong đấu tranh, trấn áp các hành vi gây rối trật tự công cộng, nhất là tình trạng thanh thiếu niên tụ tập băng nhóm, sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn đang có chiều hướng diễn biến phức tạp hiện nay.

Thực tế cho thấy, nhiều thanh thiếu niên do tâm lý bồng bột, thích thể hiện bản thân, thiếu sự quản lý của gia đình đã dễ dàng bị lôi kéo tham gia các hội nhóm phức tạp, từ đó thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Chỉ vì những phút hiếu thắng, nhiều đối tượng đã tự đánh đổi tương lai của bản thân, đối diện vòng lao lý và để lại hệ lụy cho gia đình, xã hội.