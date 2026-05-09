Triệu tập 11 đối tượng sau vụ thiếu niên 17 tuổi bị đâm tử vong

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau triệu tập 11 đối tượng để điều tra vụ nhóm thanh niên mang hung khí xông vào quán cà phê truy sát khiến thiếu niên 17 tuổi tử vong.

Chiều 9/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã triệu tập 11 đối tượng liên quan đến làm việc, bước đầu xác định 4 đối tượng trực tiếp tham gia đánh, chém nạn nhân tử vong tại quán cà phê ở ấp 5, xã Tân Lộc.

Hiện trường vụ việc.

Theo điều tra, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa một thiếu niên 16 tuổi ở xã Tân Lộc và nạn nhân 17 tuổi, quê xã Thới Bình. Trước khi xảy ra vụ án, một người gọi điện báo cho nhóm thanh niên biết nạn nhân đang có mặt tại quán cà phê. Sau đó, nhóm đối tượng tụ tập bàn bạc đi mua dao, mã tấu chuẩn bị gây án.

Khoảng 17h35 ngày 8/5, nhóm này kéo đến quán cà phê, xông vào đánh, chém, đâm 4 người đang ngồi bên trong, khiến em em L.H.M (SN 2009, ngụ ấp 1, xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau) gục tại chỗ, 3 người còn lại bỏ chạy thoát thân.

Khi cơ quan chức năng có mặt hiện trường, nạn nhân đã tử vong, chung quanh có nhiều nhiều vết máu. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đang làm rõ vai trò từng người, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.