Tên cướp dùng mã tấu chống trả công an

Đối tượng trùm đầu, che kín mặt đến giật điện thoại của một người dân, sau đó tẩu thoát. Khi lực lượng công an tiếp cận, đối tượng không chấp hành và sử dụng mã tấu chống trả.

Công an xã An Trường, tỉnh Vĩnh Long vừa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh bắt giữ đối tượng Nguyễn Hoàng Trí (SN 2001, trú xã An Trường, tỉnh Vĩnh Long) về hành vi cướp tài sản.

Nguyễn Hoàng Trí tại cơ quan công an.

Trước đó, rạng sáng 2/5, Công an xã An Trường nhận được tin báo của anh P.V.T (trú xã An Trường, tỉnh Vĩnh Long) về việc bị một nam thanh niên mặc áo khoác màu trắng, trùm đầu và che kín mặt đến giật điện thoại, anh T và hai bên giằng co, sau đó đối tượng lên xe máy tẩu thoát.

Nhận định hành vi của đối tượng hết sức manh động và nguy hiểm, Công an xã An Trường báo cáo với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh để thống nhất phương án và triển khai các biện pháp truy bắt đối tượng.

Từ các dữ liệu thu thập được, chiều 5/5, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Hoàng Trí là đối tượng nghi vấn nên đã triển khai phương án tiếp cận, mời làm việc.

Khi lực lượng công an tiếp cận, gửi giấy mời thì đối tượng không chấp hành và sử dụng 1 thanh mã tấu dài khoảng 80cm, 1 con dao để chống trả, cố thủ trong nhà.

Sau một thời gian vận động, thuyết phục, tổ công tác đã khống chế được đối tượng và đưa về cơ quan công an làm việc. Tại đây, Trí thừa nhận hành vi phạm tội. Được biết, đối tượng có 3 tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản, cướp tài sản và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.