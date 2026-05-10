Tài xế vi phạm nồng độ cồn, tông xe CSGT tại Thái Nguyên

  • Chủ nhật, 10/5/2026 21:31 (GMT+7)
Chiều 10/5, một trường hợp lái xe vi phạm tốc độ, vi phạm nồng độ cồn và chống người thi hành công vụ trên tuyến ĐT266.

Clip tài xế vi phạm nồng độ cồn, phi xe nhằm bỏ trốn Chiều 10/5, Tổ công tác tại Thái Nguyên phát hiện ôtô chạy 64km/h, vượt tốc độ cho phép. Khi được ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, lái xe tăng ga, lạng lách nhằm bỏ trốn.

Khoảng 14h16', Tổ công tác phát hiện ô tô BKS 20A-727.xx chạy 64km/h, vượt tốc độ cho phép. Khi được ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, lái xe không chấp hành mà tăng ga, lạng lách, điều khiển phương tiện lao thẳng về phía tổ công tác nhằm bỏ chạy.

Nhận thấy hành vi nguy hiểm, có thể đe dọa trực tiếp đến an toàn của người tham gia giao thông, lực lượng chức năng đã sử dụng xe chuyên dụng bám theo, liên tục phát tín hiệu yêu cầu dừng phương tiện. Sau quãng đường truy đuổi khoảng 2,5km đến khu công nghiệp Điềm Thụy, đối tượng tiếp tục điều khiển xe đâm vào cửa xe chuyên dụng của CSGT nhằm cản trở lực lượng chức năng, chống đối người thi hành công vụ.

Hình ảnh xe vi phạm
Xe vi phạm đâm vào xe CSGT.
Lực lượng chức năng làm việc với các đối tượng vi phạm.
Biên bản vi phạm.

Tổ công tác đã nhanh chóng khống chế, làm rõ danh tính người điều khiển là D.T.H. (SN 1998, trú xã Phú Bình, Thái Nguyên). Kết quả kiểm tra cho thấy tài xế vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,053 mg/l khí thở. Hiện vụ việc đang được điều tra, xử lý theo quy định.

Đỗ Minh/VOV1

