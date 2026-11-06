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Thể thao

Cách Ronaldo ra đi khiến bóng đá Bồ Đào Nha bị gọi là nỗi nhục

  • Thứ sáu, 6/11/2026 16:09 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Việc Cristiano Ronaldo chia tay tuyển Bồ Đào Nha khiến nhà báo Luis Vilar phẫn nộ khi cho rằng cách đối xử với huyền thoại này là nỗi nhục của bóng đá nước nhà.

Ronaldo giải nghệ cấp tuyển.

Hôm 5/11, Ronaldo chia tay tuyển Bồ Đào Nha, khép lại hành trình quốc tế với hàng loạt dấu ấn lịch sử. Trong 234 lần ra sân, tiền đạo sinh năm 1985 ghi 146 bàn thắng, thực hiện 45 pha kiến tạo và giành ba danh hiệu lớn, gồm hai chức vô địch UEFA Nations League cùng EURO.

Tuy nhiên, thay vì chỉ dành những lời tri ân cho huyền thoại bóng đá nước nhà, nhà báo Luis Vilar lại bày tỏ sự phẫn nộ trước cách Ronaldo phải nói lời chia tay. Xuất hiện trên chương trình "In the Goal" của đài Al Arabiya, ông khẳng định người hâm mộ Bồ Đào Nha bị sốc trước quyết định của CR7.

"Điều xảy ra với Ronaldo là nỗi nhục đối với chúng tôi", Vilar gay gắt nhận xét. "HLV Jorge Jesus xử lý mọi chuyện không đúng cách. Chúng ta đang nói về cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha".

Theo nhà báo này, Ronaldo quyết định giải nghệ quốc tế bởi không muốn tiếp tục thi đấu dưới sự dẫn dắt của HLV Jesus. Ông chỉ trích cách nhà cầm quân này đối xử với siêu sao đồng hương, cho rằng một cầu thủ có vị thế đặc biệt như Ronaldo xứng đáng nhận được sự tôn trọng lớn hơn.

Luis Vilar thừa nhận Ronaldo không còn thường xuyên tạo ra những màn trình diễn bùng nổ như trước. Dù vậy, ông cho rằng không thể đổ mọi trách nhiệm lên vai tiền đạo kỳ cựu, bởi màn thể hiện của toàn tuyển Bồ Đào Nha cũng chưa đáp ứng kỳ vọng.

"Ronaldo từng là và sẽ mãi là cầu thủ hay nhất lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha. Cậu ấy cống hiến rất nhiều cho đất nước và xứng đáng được trân trọng đúng mức. Ronaldo là một huyền thoại của bóng đá thế giới", Vilar kết luận.

Những phát biểu trên cho thấy sự tiếc nuối và tranh cãi chưa khép lại sau quyết định của CR7.

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Minh Nghi

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