Cách những tay cờ bạc đánh bại nhà cái

Cuốn “Lucky Devils” của tác giả Kit Chellel vạch ra cách những tay cờ bạc giỏi công nghệ đã thành công đánh bại nhà cái để mang về hàng triệu USD, theo Telegraph.

Trong giới cờ bạc, có một câu nói là nhà cái luôn thắng. Nhưng Lucky Devils lại nói về tỷ lệ 1% hiếm hoi những tay chơi đánh bại được nhà cái.

Tiêu đề của cuốn sách mang tính mỉa mai vì những tay chơi này đã xóa bỏ hoàn toàn yếu tố may rủi. Họ là Bill Nelson, Rob Reitzen và Bill Benter: ba nhà tiên phong sử dụng công nghệ để xóa sổ lợi thế của sòng bạc, còn được gọi là quy luật số lớn. Đây là lợi thế toán học được tính sẵn trong luật chơi của mọi trò cá cược để đảm bảo rằng người chơi càng chơi càng thua và sòng bạc chắc chắn sẽ thu được lợi nhuận.

Nền tảng chơi cờ bạc sành sỏi

Cuốn sách bắt đầu ở Las Vegas, năm 1975 khi bộ ba Bill Nelson, Rob Reitzen và Bill Benter đã là những tay cờ bạc đầy kinh nghiệm. Trước khi bắt đầu phát triển được các thiết bị công nghệ, họ đã vận dụng trí óc và thị giác của mình để tìm cách chiến thắng.

Ví dụ trong trò chơi bài blackjack, họ đã sở hữu kỹ thuật nổi tiếng nhất là đếm bài. Họ rèn luyện trí nhớ, đếm bài và tính toán trong đầu xem những lá bài trong tay nhà cái có thể là gì.

Blackjack là trò chơi đánh bài so điểm giữa người chơi và nhà cái. Trò chơi sử dụng bộ bài gồm 52 lá. Người chơi cần cố gắng rút bài sao cho tổng điểm các quân bài của họ càng gần hoặc bằng 21 điểm thì càng tốt.

Độc giả sẽ phải kinh ngạc khi thấy giữa họ có sự phối hợp nhịp nhàng để báo cho nhau khi nào nên đặt cược hoặc nên đặt cho phần bài nào. Và mấu chốt là mọi thao tác phải thật nhanh.

Nhưng đây chưa phải là khả năng ấn tượng nhất.

Với sự ra đời của máy tính và khả năng tiếp nhận và xử lý một lượng dữ liệu khổng lồ trong một phần nhỏ của giây, những tay chơi này đã nhanh chóng áp dụng để máy tính đưa ra tỷ lệ thắng cược cao hơn.

Công nghệ mở ra con đường cờ bạc thắng nhà cái

Quá trình này không thú vị và hào nhoáng như khi họ phô diễn kỹ năng đếm bài. Ví dụ, họ phải xây dựng phần mềm để xử lý lượng dữ liệu khổng lồ ngay tại sòng bài. Và vì máy tính thời đó khá lớn, việc mang một đồ vật lớn như vậy vào sòng bạc ở Las Vegas nếu không khéo sẽ dẫn đến việc bị yêu cầu rời đi ngay lập tức. Còn trong trường hợp tệ nhất, họ có thể sẽ bị đưa vào một căn phòng nhỏ phía sau và bị bảo vệ đánh đập.

Lúc này, độc giả sẽ thấy mô hình đội nhóm phát huy hiệu quả. Bộ ba không chỉ phối hợp trong việc sử dụng công nghệ thắng những ván bài nhỏ lẻ. Họ còn tìm đến nhiều kẻ đồng mưu để mang số tiền của họ đi đặt tiếp vào nhiều trò chơi khác. Để tránh bị truy tìm, những kẻ đồng mưu này thường là những người lạ, cầm những khoản tiền lớn đi đặt cược và sau đó hẹn gặp lại nhau với số tiền thắng cược.

Họ cũng không chỉ hoạt động tại một nơi. Bộ ba này đã đi khắp thế giới với rất nhiều hành trình cả thành công, cả thất bại. Ví dụ, họ từng bị bắt ở Northampton, Anh, một nơi không ai ngờ tới.

Hay câu chuyện của Benter từng cố gắng đánh lạc hướng dư luận bằng cách mặc bộ đồ liền thân giả da và giả làm một tay chơi nghiện ngập. Tuy nhiên, cách làm này không hiệu quả và Benter bị đuổi ra khỏi sòng bạc.

Trong suốt hành trình này, họ đã thành công và kiếm được hàng triệu USD. Vào những năm 2000, Reitzen thành lập một trang web poker trực tuyến, nơi lần đầu tiên người chơi có thể đấu với máy.

Còn Benter tiếp tục kiếm được gần 1 tỷ USD bằng cách viết thuật toán cho trò cá cược đua ngựa. Ở tuổi 69, ông hiện được coi là người chơi cờ bạc thành công nhất mọi thời đại.

Nhưng hiện tại, không phải cả ba người họ đều tiếp tục theo đuổi sự nghiệp cờ bạc. Một trong ba người đã hoàn toàn từ bỏ con đường này và hiện sống hạnh phúc ở Ba Lan với vợ và một con mèo.

Tác giả Chellel cũng cho rằng nếu họ sử dụng tài năng của mình ở nơi khác, có lẽ họ đã kiếm được nhiều hơn.

Sau khi những thuật toán của họ ra đời, các nhà cái cũng tìm cách thiết kế trò chơi tinh vi hơn để giành lại lợi thế.

Đó là một cuộc chiến tiến hóa, giống cuộc chiến giữa vi khuẩn và thuốc kháng sinh. Và với hành trình của bộ ba này, độc giả cũng rất bất ngờ rằng thị trường cờ bạc tự do nhất trên thế giới không phải ở Mỹ mà là ở Anh.