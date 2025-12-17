Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cách nấu nước rau mùi giải độc cơ thể

  • Thứ tư, 17/12/2025 16:04 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Rau mùi không chỉ là gia vị quen thuộc mà còn được nhiều người dùng để nấu nước detox tại nhà.

Rau mùi chứa nhiều hoạt chất có lợi, hỗ trợ cơ thể detox, thải độc.

Cách nấu nước rau mùi sao cho giữ được hoạt chất có lợi và dùng thế nào để an toàn cho gan, thận là điều không phải ai cũng biết.

Tác dụng của rau mùi hỗ trợ thanh lọc cơ thể

Hỗ trợ thải độc kim loại nặng: Rau mùi chứa các hợp chất hữu cơ như linalool, borneol có khả năng chelates hóa (bám và kéo) các ion kim loại nặng (thủy ngân, chì, nhôm) ra khỏi mô cơ thể và đào thải. Tác dụng này giúp hỗ trợ người tiếp xúc với môi trường ô nhiễm, tiêu thụ thực phẩm nhiễm kim loại thải độc.

Hỗ trợ chức năng gan: Rau mùi có tác dụng tăng sản xuất enzyme giải độc gan, kích thích sản xuất mật, hỗ trợ tiêu hóa chất béo và đào thải độc tố tan trong chất béo, bảo vệ tế bào gan khỏi tổn thương oxy hóa.

Tác dụng lợi tiểu tự nhiên: Sử dụng rau mùi giúp tăng bài tiết nước tiểu, giúp đào thải độc tố qua thận đồng thời giảm tích nước, phù nề nhẹ.

Chống oxy hóa: Rau mùi chứa vitamin C, A, beta-carotene, quercetin giúp trung hòa gốc tự do, giảm stress oxy hóa, nguyên nhân gây lão hóa và bệnh tật.

Ngoài ra, tinh dầu rau mùi còn có tác dụng ức chế vi khuẩn có hại, giảm viêm nhiễm trong cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa bằng cách kích thích tiết enzyme tiêu hóa, giảm đầy hơi, khó tiêu, cải thiện nhu động ruột...

Các công thức detox cơ bản từ rau mùi

Nước rau mùi detox (đơn giản nhất)

Nguyên liệu: 1 bó rau mùi tươi (khoảng 50g), 1 lít nước lọc.

Cách làm: Rửa sạch rau mùi, để ráo, đun sôi nước, thả rau mùi vào, tắt bếp, đậy nắp ngâm 10-15 phút. Lọc lấy nước, uống trong ngày.

Cách dùng: Uống ấm hoặc nguội, chia 2-3 lần/ngày.

rau mui anh 1

Không nên lạm dụng nước rau mùi để detox.

Sinh tố detox buổi sáng

Nguyên liệu: 1 bó rau mùi nhỏ, 1 quả táo/xoài/dưa chuột, ½ quả chanh (vắt nước), 200ml nước lọc/nước dừa.

Cách làm: Xay nhuyễn tất cả, uống ngay khi đói vào buổi sáng.

Trà rau mùi detox cơ bản

Nguyên liệu (cho 1 ấm trà khoảng 1 lít): 1 bó rau mùi tươi (khoảng 50-100gr), nên chọn loại có rễ, vì rễ chứa nhiều dưỡng chất, 1-1.5 lít nước lọc, có thể thêm (tùy chọn) 1-2 lát gừng tươi, ½ quả chanh cắt lát, một chút mật ong nguyên chất hoặc đường thốt nốt.

Các bước thực hiện:

  • Rửa sạch rau mùi và cho vào nồi cùng 1-1.5 lít nước.
  • Đun sôi trên lửa vừa, sau khi sôi thì hạ nhỏ lửa và đun tiếp khoảng 10-15 phút. Thời gian đun lâu hơn sẽ giúp chiết xuất nhiều dưỡng chất hơn; nếu có gừng, cho vào cùng lúc với rau mùi.
  • Tắt bếp, đổ nước trà ra cốc hoặc bình thủy tinh qua rây để loại bỏ xác rau. Khi trà còn ấm, có thể vắt thêm chanh và thêm một chút mật ong (nếu muốn) để tăng hương vị và công dụng giải độc.
  • Uống khi còn ấm hoặc để nguội, bảo quản trong tủ lạnh dùng trong ngày.

Nước ép rau mùi

Nguyên liệu: 1 bó rau mùi, 1 quả dưa leo, 2 cọng cần tây, ½ quả chanh (vắt lấy nước cốt).

Cách làm: Các nguyên liệu trên ép lấy nước uống. Loại nước này có ưu điểm là giữ nguyên enzyme và chất dinh dưỡng.

Kế hoạch detox 7 ngày

Ngày 1-3: Làm quen

  • Sáng: 1 ly nước ấm pha nửa quả chanh
  • Trưa: Salad có rau mùi
  • Chiều: 1 ly nước rau mùi
  • Tối: Ăn nhẹ, tránh dầu mỡ

Ngày 4-7: Tăng cường

  • Sáng: Sinh tố rau mùi
  • Giữa sáng: Nước detox rau mùi + gừng
  • Trưa: Ăn bình thường, thêm rau mùi
  • Chiều: Trà rau mùi
  • Tối: Canh/súp có rau mùi

Ngoài ra, có thể sử dụng rau mùi trong bữa ăn hàng ngày như thêm vào món salad, soup, canh, trộn vào nước chấm, sốt.

Lưu ý khi sử dụng rau mùi detox

Chống chỉ định

  • Phụ nữ mang thai và cho con bú.
  • Người có tiền sử dị ứng với rau mùi.
  • Người đang dùng thuốc chống đông máu.
  • Người huyết áp thấp.

Lưu ý chung

  • Không lạm dụng: Chỉ dùng 1-2 tuần/lần, nghỉ ít nhất 1 tháng giữa các đợt detox.
  • Liều lượng hợp lý: Không quá 50-100g/ngày.
  • Chọn nguồn rau an toàn: Ưu tiên rau hữu cơ, rửa kỹ dưới vòi nước chảy.
  • Uống đủ nước: 2-3 lít nước/ngày khi detox.
  • Theo dõi phản ứng cơ thể: Ngừng ngay nếu có dấu hiệu dị ứng, khó chịu.

Bác sĩ Vũ Duy Thành

