Cách một ngư dân Đắk Lắk vượt qua 24 giờ lênh đênh giữa biển

Khi tàu chìm, may mắn vớ được một tấm mút xốp, một ngư dân Đắk Lắk nhờ đó sống sót qua 24 giờ trước khi có tàu phát hiện và cứu vớt.

Ngày 13/8, ông Phạm Văn Nguyên, Chủ tịch UBND phường Xuân Đài (Đắk Lắk), xác nhận ngư dân Trần Ngọc Thạch (53 tuổi, ngụ phường Xuân Đài) được cứu sống sau 24 giờ lênh đênh trên biển.

Ông Thạch được một tàu cá tìm thấy ở vùng biển thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Hiện sức khỏe ông Thạch đã ổn định và đã trở về nhà.

Bà Đỗ Thị Hương (vợ ông Thạch) cho biết, khoảng 20h hôm qua, ngày 12/8, bà đã đón chồng tại Trạm kiểm soát Biên phòng Tam Quan (Gia Lai).

“Chiều hôm qua, khi nhận tin chồng được cứu, tôi mừng đến nghẹn lời. Nghe giọng anh qua điện thoại, tôi như muốn vỡ òa. Giờ sức khỏe chồng tôi đã ổn, nhưng hai chân bị thương do va vào tàu lúc chìm. Anh kể, khi tàu chìm, may mắn vớ được một tấm mút xốp trôi từ trong tàu ra. Anh dựa vào đó để không phải ngâm mình quá lâu trong nước vì sẽ nhanh kiệt sức. Lúc mệt quá, anh dùng đinh móc vào tay áo để khỏi bị sóng đánh rơi khỏi tấm mút”, bà Hương cho biết.

Theo bà Hương, suốt thời gian ông Thạch mất tích, cả gia đình như “ngồi trên đống lửa”. Con trai đăng thông tin lên mạng xã hội nhờ tìm kiếm, còn bà chạy khắp các cảng cá, bến tàu gần khu vực chồng gặp nạn để chờ tin tức.

Trước đó, khoảng 16h ngày 11/8, ông Thạch cùng hai ngư dân đang đánh bắt cá trên vùng biển thuộc địa phận tỉnh Gia Lai thì thuyền bị hỏng nên 3 người phải tự bơi giữa biển khơi.

Hai ngư dân đi cùng ông Thạch được tàu cá khác phát hiện sớm cứu lên bờ an toàn, riêng ông Thạch bị mất tích.

Khoảng 16h20 ngày 12/8, ông Thạch được một tàu đánh cá phát hiện, cứu vớt sau 24 giờ lênh đênh trên biển. Sau đó lực lượng chức năng hỗ trợ đưa ông Thạch lên bờ an toàn.