Ngư dân Hạ Long chằng níu tàu thuyền trước giờ bão Wipha đổ bộ

Ngay trước khi bão lớn đổ bộ, ông Nguyễn Văn Nân (52 tuổi, phường Phong Hải) và vợ cũng từ nhà trên đất liền xuống tàu để canh giữ tài sản. “Bão Yagi năm ngoái, tôi không vào đây mà đậu phía ngoài xa kia. Bão to, mất liên lạc với các con 4 ngày, sợ lắm. Nên lần này bão to, vợ chồng tôi đậu hẳn vào cảng này”, ông Nân nói. Cạnh tàu của ông là chiếc thuyền của con trai, được ông mua cho với giá hơn 200 triệu đồng, đang trú bão.

Trước diễn biến phức tạp của bão, UBND tỉnh Quảng Ninh liên tục đưa ra cảnh báo, yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ tình hình, chủ động triển khai công tác ứng phó phù hợp với điều kiện thực tế. Tính đến 9h sáng 21/7, hơn 7.700 cơ sở nuôi trồng thủy sản đã được thông báo để triển khai biện pháp đảm bảo an toàn; bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức bắn pháo hiệu báo bão để gọi ngư dân vào nơi tránh trú; gần 500 phương tiện tàu du lịch hoạt động trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long cũng đã có phương án giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra.

Sách hay về môi trường

How to Save Our Planet - Mark Maslin: Tác phẩm được ví như cuốn cẩm nang về các vấn đề còn tồn tại và các giải pháp khả thi để cứu Trái Đất; trang bị cho người đọc những kiến ​​thức khoa học mới nhất về biến đổi khí hậu, tính bền vững và các vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt.

We are the Weather: Saving the Planet Starts at Breakfast - Jonathan Safran Foer. Tác giả tin rằng mối liên hệ giữa ngành nông nghiệp chăn nuôi và cuộc khủng hoảng khí hậu hiện ra không thực sự rõ ràng. Tuy nhiên, các hành động mang tính tập thể như giảm tiêu thụ thịt có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giảm lượng khí thải carbon.