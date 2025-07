Tàu Vịnh Xanh 58 vừa bị lật có đủ tiêu chuẩn an toàn?

Tàu Vịnh Xanh 58 được xác nhận có hệ số an toàn vượt chuẩn, giấy chứng nhận còn hiệu lực tại thời điểm gặp nạn. Cơ quan chức năng khẳng định tàu đủ điều kiện hoạt động.

Ông Bùi Hồng Minh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh, khẳng định tàu Vịnh Xanh 58 có hệ số an toàn cao hơn tiêu chuẩn quốc gia.

Chia sẻ tại buổi họp báo chiều 20/7 liên quan vụ lật tàu du lịch trên vịnh Hạ Long, ông Bùi Hồng Minh, Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh, khẳng định: "Hiện nay, 100% tàu du lịch trên vịnh Hạ Long có quy chuẩn cao hơn tiêu chuẩn quốc gia".

Riêng tàu Vịnh Xanh 58, chiếc tàu vừa gặp nạn tại vịnh Hạ Long, được xác nhận có hệ số an toàn lên tới 2,3, trong khi yêu cầu tối thiểu theo quy chuẩn quốc gia là 1,15.

Thượng tá Cù Quốc Thắng, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, cũng cho biết tàu Vịnh Xanh 58 mang số hiệu QN 7105, có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường do Trạm Đăng kiểm phương tiện thủy nội địa (Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ninh) cấp ngày 10/5/2025. Giấy chứng nhận còn hiệu lực đến ngày 4/6/2026.

Thuyền trưởng tàu là ông Đoàn Văn Trình, cũng là chủ phương tiện, trú tại phường Hà An, tỉnh Quảng Ninh. Cơ quan chức năng khẳng định con tàu gặp nạn vẫn đang trong thời hạn sử dụng hợp pháp, được phép khai thác và vận hành trên tuyến du lịch tại vịnh Hạ Long.

Ông Nguyễn Văn Công, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, cho biết tỉnh đã phối hợp liên ngành, huy động tổng lực để triển khai hoạt động cứu hộ, cứu nạn và chăm sóc nạn nhân.

Trước phản ánh của một số nạn nhân về việc lực lượng cứu hộ mất khoảng 3 tiếng mới có mặt tại hiện trường, ông Nguyễn Văn Công, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, khẳng định "không có chuyện biết mà không ra". Theo ông, ngay sau khi nhận được thông tin vào khoảng 15h30, lực lượng chức năng đã điều động phương tiện cứu hộ đầu tiên tiếp cận hiện trường chỉ trong vòng 15 phút.

Đại tá Hoàng Văn Thuyết, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh, cho biết thêm thời điểm gần 14h ngày 19/7, khu vực vịnh Hạ Long bất ngờ xuất hiện dông lốc dữ dội kèm mưa đá, trong khi trước đó vẫn nắng gắt và nhiệt độ ngoài trời lên tới 40 độ C. Thời tiết cực đoan kéo dài gần một giờ đã gây nghịch mù, xoáy mạnh và hạn chế nghiêm trọng tầm nhìn trên biển, khiến việc phát hiện tàu bị lật trở nên rất khó khăn.

Tuy vậy, ông Thuyết khẳng định rằng ngay sau khi tiếp nhận tín hiệu, tàu cứu hộ đã được điều động ngay và chỉ mất hơn 10 phút để có mặt tại vị trí tàu chìm.

Tính đến 14h ngày 20/7, lực lượng chức năng đã tìm thấy 45/49 người trên tàu Vịnh Xanh 58 gặp nạn ở vịnh Hạ Long. Trong số này, 35 người thiệt mạng, 10 người được cứu sống, 4 nạn nhân còn mất tích.

Trước diễn biến phức tạp của bão Wipha sắp đổ bộ, các lực lượng cứu nạn đang khẩn trương mở rộng phạm vi tìm kiếm, đồng thời lên phương án bảo vệ an toàn cho lực lượng ứng cứu.