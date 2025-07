Nguyên nhân tàu Vịnh Xanh 58 lật giữa vịnh Hạ Long

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh cho biết dông lốc xảy ra đột ngột kèm theo mưa đá, gió xoáy mạnh là nguyên nhân làm tàu Vịnh Xanh 58 bị lật.

Đại tá Hoàng Văn Thuyết, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh, giải thích nguyên nhân vụ lật tàu. Ảnh: Việt Hà.

Sau vụ lật tàu du lịch Vịnh Xanh 58 xảy ra chiều 19/7 khiến ít nhất 35 người thiệt mạng, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp liên ngành, huy động tổng lực để triển khai cứu hộ, cứu nạn và chăm sóc nạn nhân.

Đại tá Hoàng Văn Thuyết, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh, cho biết dông lốc xảy ra đột ngột kèm theo mưa đá, gió xoáy mạnh, khiến tầm nhìn bị hạn chế là nguyên nhân khiến tàu bị lật. “Chỉ sau 10 phút khi nhận được thông tin, lực lượng Biên phòng đã điều tàu đến hiện trường, trực tiếp cứu người trong hoàn cảnh rất khắc nghiệt”, ông Thuyết nói, đồng thời khẳng định quân đội đã phản ứng ngay lập tức, không chờ lệnh trong tình huống khẩn cấp.

Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh cũng lý giải nguyên nhân không sử dụng trực thăng trong công tác cứu hộ. Theo ông, thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực vịnh Hạ Long xuất hiện mưa đá, gió xoáy và dông lốc mạnh, điều kiện thời tiết cực kỳ nguy hiểm cho hoạt động hàng không.

“Việc huy động máy bay trong điều kiện đó là rất rủi ro, cần phải cân nhắc kỹ lưỡng”, ông Thuyết nhấn mạnh. Thay vào đó, lực lượng tại chỗ như Biên phòng, quân đội, hải quân, cảnh sát biển đã được kích hoạt và phản ứng khẩn cấp để tiếp cận hiện trường trong thời gian ngắn nhất.

Thượng tá Cù Quốc Thắng, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, cho biết công an tỉnh đã huy động 14 tàu xuồng cao tốc và hơn 200 cán bộ chiến sĩ cùng các lực lượng khác để tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: Việt Hà.

Các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm những nạn nhân còn mất tích trước khi bão Wipha ảnh hưởng đến khu vực vịnh Bắc bộ.

Thượng tá Cù Quốc Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, cho biết ngay sau khi nhận thông tin, công an tỉnh đã báo cáo Bộ Công an và UBND tỉnh, huy động 14 tàu xuồng cao tốc và hơn 200 cán bộ chiến sĩ phối hợp cùng các lực lượng khác tìm kiếm nạn nhân.

Tính đến 14h, đã có 10 người được cứu sống, 35 thi thể được tìm thấy và bàn giao cho gia đình. Công an tỉnh đang mở rộng điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Ông Nguyễn Văn Công, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, cho biết công tác chỉ đạo cứu nạn được kích hoạt ngay sau khi nhận được báo cáo lúc 15h30 ngày 19/7.

Lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp có mặt tại hiện trường trong vòng chưa đầy một giờ. Gần 1.000 người cùng hơn 100 tàu thuyền và thiết bị chiếu sáng được điều động khẩn cấp để cứu nạn. Ông Công nhấn mạnh vai trò quan trọng của ngư dân trong hỗ trợ sơ cứu tại chỗ.