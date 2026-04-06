Cách lực lượng tinh nhuệ Mỹ sinh tồn sau chiến tuyến đối phương

Các phi công và lực lượng đặc nhiệm Mỹ phải trải qua chương trình huấn luyện SERE để chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất, tương tự trường hợp vừa được giải cứu ở Iran.

Các binh sĩ tham gia cuộc tập trận quốc tế về lực lượng đặc nhiệm tại Hội nghị Công nghiệp Lực lượng Đặc biệt (SOFIC) ở Tampa, Florida vào năm 2014. Ảnh: Brian Blanco/ Reuters.

Chương trình huấn luyện này được gọi là SERE, viết tắt của Sinh tồn (Survival), Lẩn trốn (Evasion), Kháng cự (Resistance) và Trốn thoát (Escape).

Theo một video tuyển quân của Không quân Mỹ, tôn chỉ cốt lõi là: “Sống sót để trở về, và trở về trong danh dự".

Khóa huấn luyện SERE được giảng dạy dưới nhiều hình thức khác nhau trong quân đội Mỹ, nhưng đây là trọng tâm đặc biệt của lực lượng Không quân, Wall Street Journal cho hay.

"Đối với phi công, quân đội coi SERE rất quan trọng vì họ có thể rơi vào cảnh đơn độc trong lòng lực lượng đối phương, với rất ít sự cảnh báo trước", David A. Deptula, Trung tướng Không quân đã nghỉ hưu, hiện làm việc tại Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Mitchell, chia sẻ.

"Khóa huấn luyện nhằm chuẩn bị cho họ khả năng sống sót, tránh bị bắt nếu có thể, kháng cự nếu bị bắt giữ và tăng cơ hội được giải cứu", ông cho biết thêm.

Hôm 5/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo quân đội Mỹ đã thực hiện một trong những chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ táo bạo nhất trong lịch sử đất nước, nhằm giải cứu một thành viên tổ bay của chiến đấu cơ F-15 bị bắn hạ ở Iran.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, phi công được giải cứu là một Đại tá “bị thương”, “hiện đã AN TOÀN VÀ BÌNH AN!”.

Tehran đã treo thưởng hơn 60.000 USD cho người bắt được phi công trên. Tuy nhiên, người này đã sống sót và trốn sự truy bắt trong suốt 36 giờ tại một vùng núi hẻo lánh của Iran, trong khi các lực lượng địa phương ráo riết truy lùng.

Trước đó, nhiều chuyên gia nhận định nếu phi công này bị bắt, Iran sẽ có một lợi thế lớn để mặc cả với Mỹ.

Toàn cảnh chiến dịch giải cứu phi công mất tích của Mỹ. Biểu đồ: New York Post.

Sinh tồn

Trụ cột đầu trong chương trình SERE là sinh tồn. Một phi công có máy bay bị bắn rơi thường tiếp đất bằng dù sau khi ghế phóng kích hoạt. Đây là kết quả của một chuỗi tình huống nguy hiểm, diễn ra chóng vánh và gây mất phương hướng, tạo ra vô vàn rủi ro về thể chất lẫn tinh thần, chưa kể đến sự khốc liệt của chiến sự xung quanh.

Trong SERE, ưu tiên hàng đầu là sinh tồn, bao gồm việc sắp xếp các nhu cầu thiết yếu để giảm thiểu căng thẳng và tiêu hao năng lượng. Quân đội dạy rằng cách tốt nhất để thực hiện việc này là thông qua quy tắc ghi nhớ, trong đó mỗi chữ cái của từ "SURVIVAL" tương ứng với một tập hợp hành động sống còn.

Ví dụ chữ "S" là việc đánh giá tình hình, bao gồm xử lý vết thương và xác định cách ẩn nấp. "V" là trân trọng sự sống, chấp nhận chịu đựng những gian khổ tột cùng. "L" là nắm vững các kỹ năng cơ bản.

Theo một video của Không quân, khóa huấn luyện SERE sẽ đưa phi công vào nhiều môi trường khắc nghiệt khác nhau, từ sa mạc đến Bắc Cực.

Học viên thực hành tình huống rơi xuống nước và kỹ năng tiếp đất bằng dù. Họ lấy nước uống từ sông, nhóm lửa bằng que củi, dựng lều bằng lá cọ hoặc khối băng, và chuẩn bị bữa ăn từ xương rồng cùng bọ cánh cứng.

Các binh sĩ huấn luyện tại Căn cứ Không quân Fairchild ở Washington. Ảnh: Không quân Mỹ.

Lẩn trốn

"Sinh tồn luôn đi đôi với việc lẩn trốn sự truy bắt", Jason Smith, cựu Thượng sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm quân đội và hiện là huấn luyện viên trưởng tại Trường đào tạo SERE - doanh nghiệp thương mại ở Cameron, Bắc Carolina - nói.

Ông nhấn mạnh mục tiêu là “không để bị bắt".

Mỗi kế hoạch nhiệm vụ đều bao gồm các phương án giải cứu dự phòng đã được thống nhất giữa phi công và căn cứ trước khi bay. Do đó, phi công vừa phải lẩn tránh đối phương, vừa phải thực thi chiến lược thoát hiểm. Lý tưởng nhất là họ có thể "tự đưa mình vào vị trí thuận lợi nhất để được giải cứu".

Minh chứng nổi tiếng nhất cho hệ thống SERE là trường hợp của Đại úy Scott F. O’Grady năm 1995. Khi chiếc F-16C của ông bị bắn rơi trong cuộc chiến Bosnia, ông đã trải qua 6 ngày ở phía sau chiến tuyến đối phương, ăn kiến và chỉ di chuyển vào ban đêm, đồng thời tìm cách liên lạc với căn cứ bằng các xung tín hiệu vô tuyến.

Kháng cự

Nếu một phi công gặp nạn bị đối phương phát hiện, huấn luyện SERE yêu cầu sự kháng cự. Tuy nhiên, nội dung chi tiết của phần này không được công khai.

Các nguồn tin mở gợi ý rằng phi công được học kỹ năng chiến đấu cận chiến, mang theo vũ khí nhẹ và được huấn luyện về quy tắc giao chiến phù hợp với Công ước Geneva.

Do tính chất nhạy cảm, Smith từ chối nói sâu về khía cạnh này nhưng khẳng định phi công vừa được cứu tại Iran đã nắm rất rõ quy trình.

"Phi công đó chắc chắn đã được huấn luyện kỹ cả về kháng cự lẫn trốn thoát. Chỉ cần biết vậy là đủ", ông cho hay.

Khái niệm SERE ra đời nhằm phản ứng trước những vấn đề mà người Mỹ bị bắt làm tù binh trong Chiến tranh Triều Tiên phải đối mặt. Một sắc lệnh của Tổng thống Dwight D. Eisenhower đã thiết lập tiêu chuẩn cho quân nhân bị đe dọa bắt giữ, bao gồm: "Nếu bị bắt, tôi sẽ tiếp tục kháng cự bằng mọi cách có thể".

Quy tắc ứng xử của Eisenhower quy định rằng tù binh Mỹ chỉ cung cấp cho đối phương tên, cấp bậc, ngày sinh và số hiệu quân nhân.

Các thành viên của Không quân Mỹ trong một cuộc tập trận. Ảnh: Zuma Press Wire/ Shutterstock.

Trốn thoát

Mục tiêu cuối cùng là để "nếu họ bị bắn rơi, họ có thể trở về nhà an toàn", Michael Salvaggio, huấn luyện viên SERE, cho biết trong một video từ Căn cứ Không quân Fairchild tại Washington, nơi đặt trụ sở chính của chương trình.

Năm 1995, O'Grady đã đánh dấu vị trí của mình bằng pháo khói khi trực thăng Mỹ xuất hiện và được giải cứu thành công ngay giữa làn đạn của đối phương.

"Các thành viên phi hành đoàn được dạy cách sử dụng mọi thứ, từ pháo sáng, điện đàm đến các thiết bị khác để lẩn tránh đối phương một cách bài bản, hiệu quả và trở về an toàn", theo báo cáo của Không quân.

