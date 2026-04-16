Cách hồi phục gan tự nhiên cho người hay uống rượu bia

Sau cuộc vui quá chén, gan phải làm việc quá tải để chuyển hóa cồn, dẫn đến tình trạng tích tụ độc tố và tổn thương. Việc đơn giản như bù nước, ngủ đủ giấc có vai trò quan trọng giúp gan phục hồi.

Sau những lần nạp quá nhiều cồn, cơ thể luôn cần thời gian và sự chăm sóc phù hợp để tự cân bằng trở lại. Trên thực tế, gan đã đảm nhận việc xử lý cồn một cách tự nhiên. Tuy nhiên, một số hành động dưới đây có thể hỗ trợ quá trình phục hồi của gan diễn ra hiệu quả hơn.

Sau khi uống rượu bia, việc thải độc gan là hành động cần thiết. Ảnh: Freepik.

Uống đủ nước để hỗ trợ đào thải

Rượu có tác dụng lợi tiểu, khiến cơ thể mất nước nhiều hơn bình thường, theo Times of India. Đây cũng là lý do khiến bạn cảm thấy khát, mệt mỏi hoặc đau đầu sau khi uống. Việc bổ sung nước giúp bù lại lượng dịch đã mất, đồng thời hỗ trợ thận và gan xử lý các sản phẩm chuyển hóa của cồn.

Bạn nên ưu tiên nước lọc hoặc nước ấm, uống từng ngụm nhỏ nhưng đều đặn. Trong trường hợp cơ thể mệt nhiều, có thể bổ sung dung dịch điện giải để cân bằng lại muối khoáng. Tránh dùng nước ngọt có gas hoặc đồ uống chứa caffeine vì có thể khiến tình trạng mất nước trầm trọng hơn.

Ăn nhẹ, dễ tiêu để giảm gánh nặng cho gan

Sau khi uống rượu, hệ tiêu hóa thường hoạt động kém hiệu quả hơn. Những bữa ăn nhiều dầu mỡ hoặc đạm có thể khiến gan phải làm việc nhiều hơn trong khi vẫn đang xử lý cồn.

Một bữa ăn nhẹ với cháo, súp, bánh mì, trứng hoặc trái cây sẽ giúp cung cấp năng lượng mà không tạo áp lực lớn lên hệ tiêu hóa. Các loại thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất như rau xanh, cam, chuối, bưởi cũng góp phần hỗ trợ cơ thể phục hồi. Đặc biệt, fructose trong trái cây có thể giúp thúc đẩy phần nào quá trình chuyển hóa rượu, dù không phải là “thuốc giải rượu”.

Bổ sung thực phẩm giàu chất chống oxy hóa

Theo Medical News Today, quá trình chuyển hóa rượu trong gan tạo ra các gốc tự do, có thể gây tổn thương tế bào nếu tích tụ nhiều. Vì vậy, việc bổ sung thực phẩm giàu chất chống oxy hóa sẽ giúp giảm bớt tác động này.

Bạn có thể lựa chọn các thực phẩm quen thuộc như rau lá xanh đậm, cà chua, cà rốt, quả mọng, trà gừng hoặc trà xanh. Những thực phẩm này không trực tiếp “giải độc gan”, nhưng góp phần bảo vệ tế bào gan khỏi stress oxy hóa, hỗ trợ quá trình hồi phục tự nhiên của cơ thể.

Ngủ đủ giấc để cơ thể phục hồi

Giấc ngủ là khoảng thời gian cơ thể tái tạo và điều chỉnh lại các chức năng bên trong, bao gồm cả hoạt động của gan, theo Health. Sau khi uống rượu, bạn có thể dễ buồn ngủ nhưng chất lượng giấc ngủ thường không sâu, khiến cơ thể vẫn mệt mỏi khi thức dậy.

Việc ngủ đủ và ngủ đúng giờ sẽ giúp gan có thêm thời gian xử lý các chất tồn dư. Nếu có thể, hãy tránh thức khuya hoặc tiếp tục sử dụng rượu bia vào ngày hôm sau để cơ thể được nghỉ ngơi trọn vẹn.

Tránh dùng thuốc hoặc chất gây hại cho gan

Một sai lầm khá phổ biến là dùng thuốc giảm đau để xử lý cảm giác khó chịu sau khi uống rượu. Tuy nhiên, một số loại thuốc, đặc biệt là thuốc chứa paracetamol, khi kết hợp với rượu có thể làm tăng nguy cơ tổn thương gan.

Ngoài ra, bạn cũng nên tránh hút thuốc lá hoặc sử dụng thêm các chất kích thích khác trong thời gian này. Gan cần được “giảm tải” tối đa để phục hồi, nên bất kỳ yếu tố nào làm tăng gánh nặng chuyển hóa đều không có lợi.