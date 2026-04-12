Cách đơn giản để vơi bớt nỗi đau sau chia tay

Sau chia tay, hãy tập trung chăm sóc tốt cho bản thân để vơi bớt nỗi buồn, lấy lại sự tự tin sau những đổ vỡ về tình cảm. Nâng cao giá trị bản thân là cách để bạn thấy tự tin hơn.

Chăm sóc da, tập thể dục để lấy lại vóc dáng giúp bạn yêu đời hơn sau chia tay. Ảnh minh họa: B.K.

Ngay sau khi chia tay, nhiều người sẽ cảm giác như thể mình vừa bị một cơn gió quật ngã. Việc điều chỉnh lại bản thân có thể khiến bạn kiệt sức dẫn đến thờ ơ trong việc tự chăm sóc chính mình. Tập chăm sóc bản thân sau khi chia tay có thể là một thách thức, nhưng việc này thực sự rất quan trọng, ngay cả khi bạn không có động lực.

Thâm tâm bạn có thể sẽ nói: “Sao phải quan tâm đến việc đó làm gì chứ?”. Hãy từ bi ghi nhận những suy nghĩ đó, rồi nhắc nhở bản thân rằng bạn cũng rất quan trọng.

Tôi vẫn nhớ khi mọi người lần đầu tiên nói về những ngày tự chăm sóc bản thân. Việc này thường gợi đến chúng ta điều gì đó xa hoa như một ngày đi spa hoặc nghỉ dưỡng đâu đó vào cuối tuần. Tôi nhận ra, việc chăm sóc bản thân không nhất thiết phải là thứ gì đó xa xỉ hoặc tốn kém. Tự chăm sóc bản thân có thể chỉ đơn giản như đánh răng mà thôi!

Vào năm 2014, Đô đốc William H. McRaven đã phát biểu trước buổi tốt nghiệp tại Đại học Texas ở Austin: “Nếu các bạn muốn thay đổi cả thế giới, hãy bắt đầu với việc dọn giường của mình”. Ý tưởng này muốn nhắc nhở rằng thành tựu nhỏ lại có thể tạo cảm hứng cho thời gian còn lại trong ngày của bạn.

Hiện tại, khi bạn nghĩ đến chăm sóc bản thân, hãy coi đó chỉ là chăm sóc các nhu cầu cơ bản. Hãy đối xử với bản thân bằng sự dịu dàng, tình yêu vô điều kiện và lòng trắc ẩn. Việc chăm chút cho bản thân giống như rời khỏi chiếc giường, đi vào phòng tắm và đánh răng.

Hãy nhớ luôn nói với bản thân thật nhẹ nhàng, hướng dẫn bản thân bằng tình yêu thương và đừng phán xét hình thức chăm sóc của bạn. Hãy thực hành lòng biết ơn và chấp nhận bất kỳ hình thức chăm sóc nào, vào bất kỳ ngày nào, trong bất kỳ thời điểm nào.

Sau khi chia tay, chúng ta thường có xu hướng tập trung vào cách đối xử với nhau trong mối quan hệ và người yêu cũ. Bạn dễ bị cuốn vào việc tìm hiểu xem lỗi sai nằm ở đâu và ám ảnh về cuộc chia tay đến mức để lỡ mất cơ hội kết nối với chính mình. Sự chú ý cũng như năng lượng dành cho mọi người và những thứ khác, không phải bạn, sẽ làm chậm quá trình chữa lành. Hãy cho phép mình tập trung vào bản thân.

Kể từ khi chia tay, lần cuối cùng bạn chỉ tập trung vào bản thân là khi nào? Đôi khi chúng ta tránh né chính mình nhưng lại bị cuốn theo những phiền nhiễu của cuộc sống. Những điều gây sao nhãng ấy có thể giúp chúng ta cảm thấy dễ chịu hơn trong một thời điểm nào đó vì chúng ta đang đi chệch hướng và vô thức (đôi khi cố ý) không nhìn vào chính mình.