Tinh anh công sở 4.0

Cuốn sách đề cập đến những vấn đề mới về việc làm trong thời đại 4.0, khi mà trí tuệ nhân tạo khiến thị trường lao động trở nên khốc liệt hơn. Tác giả muốn nhắn nhủ tới người đọc, muốn trở thành nhân viên không thể, chúng ta nên biết tận dụng công nghệ, biến nó thành trợ thủ đắc lực.

Cách để trở thành nhân sự 'vạn người mê'

  • Chủ nhật, 26/4/2026 08:57 (GMT+7)
Để nhà tuyển dụng lưu tâm tới bạn và hài lòng từ cái nhìn đầu tiên, cần sự chuẩn bị chu đáo. Với một nhân sự, cần biết cách thể hiện năng lực để ghi điểm tuyệt đối trước cấp trên.

Muốn trở thành "nhân sự vạn người mê" bạn cần biết cách phô diễn năng lực của mình. Ảnh: Một cảnh trong phim Now, we are breaking up.

Tìm đúng khách hàng là bước rất quan trọng trong quá trình chào hàng. Nếu ngay cả khách hàng của mình là ai bạn cũng không rõ, thì làm sao giới thiệu sản phẩm của mình đến khách hàng được? Ở nơi làm việc cũng như vậy, đầu tiên phải biết cần “chào hàng” bản thân tới ai.

Có người giỏi nịnh nọt, cho rằng “khách hàng” chính là người trực tiếp mang lại lợi ích cho mình, cho nên tìm đủ mọi cách để lấy lòng những người ấy. Trên thực tế, một người thực sự tài năng là người không xun xoe nịnh bợ, sẽ cân nhắc đến những người xung quanh, biết người nào là quý nhân có thể giúp đỡ mình, người nào hiện tại có vẻ không có điểm giao nhau với mình, nhưng có thể giúp mình giới thiệu và quảng bá bản thân.

Chúng ta có thể quan sát những người thành công trong xã hội, họ đều không so đo tính toán, suy xét vấn đề khá chu toàn. Thành công không có nghĩa là ở đâu cũng có thể nở hoa kết trái, trong việc đối nhân xử thế phải có cái nhìn đại cục, mới có thể giúp bạn tiến xa hơn.

Khi chào bán hàng hóa, chúng ta phải chú ý đến cảm nhận của người tiêu dùng. Người tiêu dùng lựa chọn một loại sản phẩm, thường là vì loại sản phẩm này có thể thỏa mãn nhu cầu của họ hoặc có thể mang đến một số sự trợ giúp cho họ.

Nếu một sản phẩm chỉ có vẻ bề ngoài bắt mắt mà không có công dụng thực tế, chắc chắn người tiêu dùng sẽ không mua. Tương tự, khi chúng ta “chào hàng” bản thân, cũng phải tích cực thể hiện tài năng và thực lực của mình, để người khác cảm nhận được nội tại của mình.

Có một số người lại coi việc “chào hàng” bản thân là lôi kéo quan hệ, đi cửa sau, đây cũng là một cách nghĩ sai lầm, hiểu sai về nội hàm của việc chào hàng. Nếu chỉ dựa vào mối quan hệ để chọn lựa nhân tài, xét về lâu dài sẽ ẩn chứa tai họa ngầm.

Nếu người được đề bạt có năng lực yếu kém, làm việc xảy ra nhiều vấn đề, thì không những bản thân đen đủi, mà còn liên lụy đến cấp trên. Trung Quốc đã bước vào thời kỳ xã hội thông tin hóa, lưu động nhân tài ngày càng dễ, thông tin ngày càng minh bạch. Bởi vậy, phải dựa vào thực lực mới có thể đạt được sự phát triển bền vững.

Phó Thủ Vĩnh/ Bách Việt Books & NXB Lao động

    'Chào hàng' bản thân đúng cách

    Nếu coi năng lực là một thứ hàng hóa, bạn cần chào hàng bản thân đúng cách để cấp trên và khách hàng thấy được giá trị của bạn. Đây là một quá trình cần sự thông minh và khéo léo.

    Nhà sách Cá Chép đóng cửa sau 13 năm

    Nhà sách Cá Chép Võ Văn Tần tại TP.HCM sẽ ngừng hoạt động sau chương trình tri ân đến giữa tháng 6/2026, kết thúc hành trình hơn một thập kỷ gắn bó với độc giả.

    Nền tảng để xây dựng xã hội học tập

    Các chuyên gia khuyến đọc như bà Vũ Dương Thúy Ngà, ông Lê Hoàng đều nhận định phát triển văn hóa đọc là nền tảng để học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập.

    Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

    Việc chuyển đổi mô hình hoạt động có thể giúp đơn vị xuất bản chủ động sản xuất từ sách giấy, ebook cho đến sách nói để tạo sự sôi nổi và đa dạng cho thị trường.

    Tủ sách 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

    Sách ảnh song ngữ Việt - Anh “Di sản Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon - Ho Chi Minh City Heritage)” tái hiện quang cảnh và nếp sống của con người ở vùng đất Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh từ những thế kỷ trước.

    BOOK SPACE

    Quán cà phê Bibli Library Cafe (phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM) gây chú ý với không gian như trong truyện Harry Potter và quy định yêu cầu khách giữ im lặng khi vào quán.

    Nghề viết văn

    Nhiều nhà văn có con đường học vấn khá sâu rộng, ngược lại một số người chủ yếu tự học và viết bằng trải nghiệm. Các nhà văn sẽ tự học bằng việc đọc, nó giúp họ tích lũy tri thức.

    Sống một đời xứng đáng

    Chừng nào mẹ còn năng lượng, thì chừng đó mẹ còn có quyền quyết định tiếp tục dùng nó để mang lại niềm vui cho chính mình và những người xung quanh. Thấy hai cha con tôi cười phá lên, với mẹ, thế là xứng đáng.

    Vũ trụ tuần hoàn

    Sau khoảng một nghìn tỷ năm hoặc hơn, một vụ nổ lớn mới xảy ra và một chu kỳ mới bắt đầu.

    Giải mã hoóc-môn dopamine

    Nhân vô thập toàn, con người ai cũng có khuyết điểm. Có điều cách bạn đối diện với nó ảnh hưởng rất nhiều từ thái độ sống mà chúng ta được cha mẹ hình thành tự nhỏ.

    6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

    Nó nhẹ đến mức nổi trên dầu, mềm đến mức có thể cắt bằng dao nhà bếp, nhưng lại phản ứng mạnh đến mức sôi sục và phát nổ khi tiếp xúc với nước và không khí.

    Điểm kỳ dị đã cận kề

    Ray Kurzweil dự đoán đầu những năm 2040, các nano robot sẽ có thể đi vào não bộ của người còn sống và sao chép toàn bộ dữ liệu tạo nên ký ức và tính cách của người gốc.

