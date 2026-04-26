Cách để trở thành nhân sự 'vạn người mê'

Để nhà tuyển dụng lưu tâm tới bạn và hài lòng từ cái nhìn đầu tiên, cần sự chuẩn bị chu đáo. Với một nhân sự, cần biết cách thể hiện năng lực để ghi điểm tuyệt đối trước cấp trên.

Muốn trở thành "nhân sự vạn người mê" bạn cần biết cách phô diễn năng lực của mình.

Tìm đúng khách hàng là bước rất quan trọng trong quá trình chào hàng. Nếu ngay cả khách hàng của mình là ai bạn cũng không rõ, thì làm sao giới thiệu sản phẩm của mình đến khách hàng được? Ở nơi làm việc cũng như vậy, đầu tiên phải biết cần “chào hàng” bản thân tới ai.

Có người giỏi nịnh nọt, cho rằng “khách hàng” chính là người trực tiếp mang lại lợi ích cho mình, cho nên tìm đủ mọi cách để lấy lòng những người ấy. Trên thực tế, một người thực sự tài năng là người không xun xoe nịnh bợ, sẽ cân nhắc đến những người xung quanh, biết người nào là quý nhân có thể giúp đỡ mình, người nào hiện tại có vẻ không có điểm giao nhau với mình, nhưng có thể giúp mình giới thiệu và quảng bá bản thân.

Chúng ta có thể quan sát những người thành công trong xã hội, họ đều không so đo tính toán, suy xét vấn đề khá chu toàn. Thành công không có nghĩa là ở đâu cũng có thể nở hoa kết trái, trong việc đối nhân xử thế phải có cái nhìn đại cục, mới có thể giúp bạn tiến xa hơn.

Khi chào bán hàng hóa, chúng ta phải chú ý đến cảm nhận của người tiêu dùng. Người tiêu dùng lựa chọn một loại sản phẩm, thường là vì loại sản phẩm này có thể thỏa mãn nhu cầu của họ hoặc có thể mang đến một số sự trợ giúp cho họ.

Nếu một sản phẩm chỉ có vẻ bề ngoài bắt mắt mà không có công dụng thực tế, chắc chắn người tiêu dùng sẽ không mua. Tương tự, khi chúng ta “chào hàng” bản thân, cũng phải tích cực thể hiện tài năng và thực lực của mình, để người khác cảm nhận được nội tại của mình.

Có một số người lại coi việc “chào hàng” bản thân là lôi kéo quan hệ, đi cửa sau, đây cũng là một cách nghĩ sai lầm, hiểu sai về nội hàm của việc chào hàng. Nếu chỉ dựa vào mối quan hệ để chọn lựa nhân tài, xét về lâu dài sẽ ẩn chứa tai họa ngầm.

Nếu người được đề bạt có năng lực yếu kém, làm việc xảy ra nhiều vấn đề, thì không những bản thân đen đủi, mà còn liên lụy đến cấp trên. Trung Quốc đã bước vào thời kỳ xã hội thông tin hóa, lưu động nhân tài ngày càng dễ, thông tin ngày càng minh bạch. Bởi vậy, phải dựa vào thực lực mới có thể đạt được sự phát triển bền vững.