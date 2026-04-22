Tinh anh công sở 4.0

Cuốn sách đề cập đến những vấn đề mới về việc làm trong thời đại 4.0, khi mà trí tuệ nhân tạo khiến thị trường lao động trở nên khốc liệt hơn. Tác giả muốn nhắn nhủ tới người đọc, muốn trở thành nhân viên không thể, chúng ta nên biết tận dụng công nghệ, biến nó thành trợ thủ đắc lực.

'Chào hàng' bản thân đúng cách

  • Thứ tư, 22/4/2026 21:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Nếu coi năng lực là một thứ hàng hóa, bạn cần chào hàng bản thân đúng cách để cấp trên và khách hàng thấy được giá trị của bạn. Đây là một quá trình cần sự thông minh và khéo léo.

Phỏng vấn tuyển dụng là một cơ hội để bạn "chào hàng" bản thân. Ảnh minh họa: J.C.

Xã hội ngày nay đã không còn là thời “vàng thật không sợ lửa” nữa. Đôi khi, con người cũng giống như một sản phẩm, nếu bạn không quảng bá bản thân, sẽ rất ít người biết đến bạn, hiểu tính cách và năng lực của bạn, bạn cũng khó mà nhận được sự công nhận và tán thưởng của người khác.

Thể hiện bản thân là một chiếc xe tốc hành đưa bạn đi về phía thành công, nếu bạn muốn quảng bá bản thân, “chào hàng” bản thân, đồng thời nắm vững các kỹ xảo và con đường để quảng bá bản thân, vậy thì chắc chắn bạn sẽ có được chút tiếng tăm trong thời gian ngắn. Điều này cũng có thể trở thành một động lực khích lệ bạn tiếp tục phấn đấu bước về phía trước.

Con người có đặc tính xã hội, chỉ cần đang tiến hành hoạt động xã hội, thì luôn vô tình hoặc hữu ý “chào hàng” bản thân. Trên thế giới này, mỗi người đều là độc nhất vô nhị. Tính cách, sức hấp dẫn của mỗi người mỗi khác. Muốn nhận được sự thấu hiểu, ủng hộ và tín nhiệm của người khác, chúng ta phải thể hiện ra ưu thế trên các phương diện của bản thân.

Nhân tài ưu tú giống như một vò rượu ngon, chỉ khi người khác ngửi thấy “hương thơm” của bạn, mới phát hiện ra tài hoa của bạn. Trong cuộc sống hiện thực, chúng ta có thể nhìn thấy một số người có năng lực bình thường nhưng lại gặt hái được thành công to lớn, còn một số người có học thức phong phú lại không có tiếng tăm gì.

So sánh hai kiểu người này, không khó để phát hiện ra điểm khác biệt, đó là một người giỏi “chào hàng” bản thân, còn một người lại gửi gắm hi vọng vào ánh mắt tinh đời, nhanh chóng nhìn ra nhân tài của người khác. Trên đời không có thành công nào tự đến gõ cửa, người thành công đa phần là bởi họ biết làm thế nào để quảng bá, chào hàng bản thân một cách thích hợp, đồng thời để người khác nhớ đến mình.

Nói đến “chào hàng”, mọi người sẽ nghĩ tới hình tượng nhân viên bán hàng ăn vận âu phục thẳng thớm, thắt cà vạt, đi giày da, tay cầm túi công văn. Họ luyện được tài ăn nói hơn người, nhờ đó mà thu hút được người khác. Tuy nhiên đây không phải là nội hàm “chào hàng” bản thân mà chúng ta nói tới.

Có người cảm thấy chào hàng đồng nghĩa với lừa người, “đóng gói” bản thân bằng chiếc áo ngoài đẹp đẽ, sau đó thể hiện cho mọi người thấy, để bán được sản phẩm mà không ngại tốn nước miếng. Nhưng tiền đề là, sản phẩm của bạn và ưu thế bán hàng độc nhất mà bạn quảng bá có tương xứng hay không?

Đạo lý làm người cũng tương tự, "tốt gỗ hơn tốt nước sơn", phải để người khác hiểu được bản lĩnh thực sự của mình. Thực sự có năng lực, mới có thể giành được sự tín nhiệm của người khác. Nếu chỉ dựa vào miệng lưỡi để lừa dối người khác, chẳng mấy chốc sẽ bị bại lộ.

Ví dụ, bạn khoác lác rằng trình độ photoshop của mình cao siêu, nhưng khi bảo bạn thực hiện, bạn lại làm chẳng đâu vào đâu, đây chính là một kiểu chào hàng thất bại, sẽ vĩnh viễn đánh mất lòng tin của khách hàng dành cho bạn. Bởi vậy, để “chào hàng” bản thân hiệu quả, bạn phải làm tấm gương trước, muốn người khác làm được thì trước hết mình phải làm được, mới có thể đổi lấy đơn đặt hàng và sự tin tưởng của khách hàng.

Phó Thủ Vĩnh/ Bách Việt Books & NXB Lao động

