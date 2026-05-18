Cách để sống một cuộc đời rực rỡ

  • Thứ hai, 18/5/2026 07:02 (GMT+7)
Nếu muốn sống một cuộc đời rực rỡ, yếu tố tinh thần là điều rất quan trọng. Dù gian khó có bủa vây, hãy cố gắng giữ cho mình một tinh thần lạc quan, luôn nghĩ tới điều tích cực.

Muốn sống một cuộc đời rực rỡ, cần giữ cho mình tinh thần lạc quan. Ảnh minh họa: Một cảnh trong phim Tuổi 39.

"Nếu cẩn thận trước sau như một, ắt sẽ không thất bại". Câu nói này đại để có thể giải thích là: "Khi sự việc sắp thành công hoặc kết thúc, nếu có thể dùng tâm thái ban đầu để xử lý, thì cả đời sẽ không có chuyện thất bại".

Trong Kinh Hoa Nghiêm có nói: "Không quên tâm nguyện thuở ban đầu, rồi sẽ thành công". Tâm nguyện thuở ban đầu là gì? Chính là kế hoạch mà bản thân vạch ra ở điểm khởi đầu của cuộc đời, cũng là ước mơ ban đầu của bản thân, là mục tiêu cả đời chúng ta muốn đạt được.

Có một câu chuyện như thế này, một nhóm người đang vội vã lên đường, có người đột nhiên dừng lại, người bên cạnh tò mò hỏi: "Sao bạn không đi nữa?". Người dừng lại cười nói: "Đi nhanh quá, tôi cảm thấy mình đã để linh hồn lại phía sau rồi, tôi muốn đợi nó". Đúng vậy, hãy chậm lại một chút, để linh hồn theo kịp bước chân chúng ta. Nhưng có ai là muốn dừng lại? Nếu đi quá xa, bạn vẫn sẽ nhớ ban đầu tại sao mình lại xuất phát chứ?

Thường xuyên ngoảnh đầu lại nhìn, đừng để bản thân bị các loại dục vọng lấp đầy; thường xuyên quay về điểm xuất phát, gạn hết dũng khí để bắt đầu lại từ đầu; thường xuyên thanh lọc tâm hồn, để giữ tâm tính thuần khiết. Không quên tâm nguyện thuở ban đầu, mới có thể tìm thấy phương hướng đúng đắn cho cuộc đời, mới kiên định với những gì chúng ta theo đuổi, mới kiên định với dự tính ban đầu của mình, mới dễ hiện thực hóa ước mơ của mình hơn.

Hãy ghi nhớ những lời trong tác phẩm Thủy chung: "Tất cả những ngọt ngào và sầu bi, tất cả những dũng cảm và yếu đuối, tất cả những bôn ba và ngơi nghỉ trước kia, thì ra, đều là để bước về phía bản thân của ngày đầu".

Hãy cởi bỏ những gánh nặng không thể gánh gồng trong cuộc đời, hãy bỏ bớt những dục vọng không cần thiết. Cho bản thân một chút không gian, để ta vẫn nhớ con đường dẫn mình tới đây, vẫn nhớ tâm nguyện tươi đẹp thuở ban đầu.

Bạn vẫn còn nhớ có một câu chuyện như thế này chứ?

Đặt một chiếc đồng hồ mới được sản xuất giữa hai chiếc đồng hồ cũ. Một trong hai chiếc đồng hồ cũ nói với chiếc đồng hồ mới rằng: "Đến đi, bạn cũng nên làm việc rồi. Nhưng tôi e rằng sau khi bạn đi hết 32 triệu vòng, sẽ không đi nổi nữa". "Trời đất ơi, 32 triệu vòng ư!”.

Đồng hồ mới kinh ngạc không thôi, "Muốn tôi làm việc lớn như thế này sao? Tôi không làm được đâu, không làm được đâu". Chiếc đồng hồ cũ còn lại nói: "Đừng nghe cậu ta nói nhăng nói cuội. Không cần sợ hãi, cậu chỉ cần mỗi giây tích tắc một chút là được".

"Ở đời làm gì có chuyện đơn giản như thế?" Đồng hồ mới nửa tin nửa ngờ, "Nếu như vậy, tôi cứ thử xem sao!". Đồng hồ mới tích tắc mỗi giây, thấm thoắt, một năm qua đi, nó đã tích tắc 32 triệu vòng.

Đối với tương lai xa xôi không thể đoán trước, có thể chúng ta sẽ lo lắng, sợ hãi như chiếc đồng hồ mới này. Nhưng trên thực tế, chỉ cần sống tốt mỗi ngày ở hiện tại, làm tốt công việc nên làm ở hiện tại, thì mọi chuyện đều sẽ thuận buồm xuôi gió.

Có một số thứ có lẽ chúng ta không thể lựa chọn, nhưng có một số thứ chúng ta có thể lựa chọn. Đối mặt với âu sầu, lo lắng, vui vẻ, sao chúng ta không lý trí hơn một chút mà lựa chọn niềm vui? Nếu ngay trong thâm tâm cũng cảm thấy không hạnh phúc, thì nên học cách vứt bỏ.

Bạn là chủ nhân của cuộc đời mình, bạn có đầu óc, có tư tưởng, có nguyện vọng, có đầy đủ các yếu tố để hạnh phúc, cho dù hy sinh nhiều đến thế nào, thì mọi thứ cũng đều xứng đáng. Cuộc đời tự do tự tại, mới là cuộc đời đích thực.

Xuất phát từ hiện thực, phát hiện niềm hạnh phúc của bản thân, không quên tâm nguyện thuở ban đầu, theo đuổi thứ có thể thực hiện, để mình vui vẻ và nhẹ nhõm, như vậy bạn sẽ đến gần với thành công hơn.

Phó Thủ Vĩnh/ Bách Việt Books & NXB Lao động

