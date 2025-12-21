Cách Chu Thanh Huyền dạy con gây chú ý MXH

Chu Thanh Huyền "đánh" lại con để răn đe, song chuyên gia chỉ ra phương pháp này không giúp trẻ hối lỗi hay rút ra được bài học đúng đắn.

Cách dạy con của Chu Thanh Huyền gây chú ý.

Mới đây, Chu Thanh Huyền - bà xã cầu thủ Quang Hải - gây chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc dạy con lên mạng xã hội. Cụ thể, khi đang bế con trên tay, cô bất ngờ bị con đánh. Thay vì la mắng hay ngăn cản, Chu Thanh Huyền lập tức phản ứng lại bằng hành động tương tự - đánh lại con. Cô nói với con rằng "Con cũng làm đau mẹ như thế mà".

Chia sẻ thêm, cô viết trên trang cá nhân: "Giờ lớn (con lớn - PV) nên bướng phết đấy các bác ạ, phải rắn luôn tránh tình trạng ăn vạ".

Nhiều người để lại bình luận khen ngợi cách dạy con của bà xã Quang Hải, cho rằng đây là cách làm hiệu quả. Trẻ sẽ trực tiếp cảm nhận được hậu quả từ hành vi của mình, từ đó rút ra bài học mà không cần bố mẹ phải la mắng. Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen ngợi, cách ứng xử của bà xã Quang Hải cũng vấp phải không ít ý kiến trái chiều. Cộng đồng mạng cho rằng dù không đánh mạnh tay, song cách dạy này có phần hơn thua với trẻ.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh, nguyên Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM. Ảnh: Phương Lâm.

Trẻ học được gì khi bố mẹ "đánh để đe"?

Thực tế, khi trẻ có hành vi bạo lực với bố mẹ và bố mẹ phản ứng lại để răn đe là cách làm được nhiều phụ huynh áp dụng. Phân tích với Tri Thức - Znews, bác sĩ Trương Hữu Khanh, chuyên gia nhi khoa, nguyên Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM, nhận định cách làm này lợi bất cập hại.

Theo bác sĩ, hành vi đánh người lớn ở trẻ, đặc biệt là trẻ nhỏ, có thể xuất phát từ việc trẻ chưa biết cách nói hoặc diễn đạt điều mình không đồng ý. Ngoài ra, trẻ có thể được nuông chiều quá mức, hoặc đã học theo những gì quan sát được từ xung quanh, đặc biệt từ người lớn.

Ban đầu, khi trẻ đánh nhẹ, nếu cha mẹ cười vui hoặc coi đó là chuyện đùa, trẻ sẽ hiểu lầm và có xu hướng bạo lực hơn về sau. Tuy nhiên, việc cha mẹ đánh lại để răn đe cũng là điều không nên.

Khi đó, trẻ sẽ học được tư duy rằng khi không giải thích được bằng lời thì có thể dùng vũ lực để giải quyết vấn đề, tạo ra vòng luẩn quẩn bạo lực. Bên cạnh đó, trẻ có thể nghĩ rằng vì bố mẹ là người nuôi nấng nên có quyền đánh mình, dẫn đến những suy nghĩ lệch lạc về mối quan hệ gia đình.

"Việc bị đánh lại không giúp trẻ hối lỗi hay rút ra bài học đúng đắn", bác sĩ Khanh khẳng định.

Nhiều cha mẹ có quan niệm "thương cho roi cho vọt", song bác sĩ Khanh cho rằng cần hiểu đúng về quan niệm này. Roi, vọt không có nghĩa là đòn roi, bạo lực mà là nghiêm khắc giáo dục. Mục đích là để dạy bảo, định hướng hành vi cho trẻ, chứ không phải trừng phạt để cha mẹ thỏa mãn cơn giận.

7 cách dạy trẻ hợp tác

Đưa ra lời khuyên cho phụ huynh, bác sĩ Trương Hữu Khanh khuyên khi trẻ có hành vi bạo lực, việc đầu tiên bố mẹ cần làm là kiểm soát cảm xúc của mình, tránh những hành động bộc phát để thỏa mãn cơn giận. Nếu cảm thấy không thể kiềm chế, cha mẹ nên tạm dừng và đi nơi khác cho đến khi bình tĩnh lại rồi mới tiếp tục giáo dục trẻ.

Tiếp đến, phụ huynh cần giữ chặt hai tay trẻ, nhìn thẳng vào mắt trẻ một cách nghiêm nghị và nói rõ hành vi đó là không được phép. Sau đó, cha mẹ cần giải thích bằng ngôn từ, giúp trẻ hiểu rằng lời nói hiệu quả hơn hành động tay chân.

Theo bác sĩ Khanh, trẻ từ 10 tháng tuổi đã có thể hiểu được từ "Không" hoặc "Không được". Khi hành vi bạo lực xuất hiện trong cuộc sống của trẻ, cha mẹ có thể lấy đó là ví dụ để giải thích cho hành động không đúng.

Cuối cùng, bác sĩ nhấn mạnh việc cha mẹ cần thiết lập các giới hạn trong cuộc sống và đặc biệt là làm gương cho trẻ mỗi khi hành động.

Cơn giận là cảm xúc tự nhiên của trẻ, nhưng nếu không được kiểm soát, nó có thể gây ra nhiều hậu quả. Ảnh: Word From The Bird.

Cụ thể hơn, trang Bright Side chỉ ra 7 bước bố mẹ nên làm để giúp trẻ trở nên ngoan ngoãn và hợp tác hơn:

Bình tĩnh trước mọi tình huống: Trẻ em thường thích bắt chước cha mẹ. Khi con nổi cơn thịnh nộ và cha mẹ bắt đầu la hét với chúng, đó sẽ trở thành bài học cho trẻ. Vì vậy, cha mẹ nên làm gương bằng cách dạy chúng bình tĩnh và tìm cách khác để đối phó với cảm xúc tiêu cực.

Chuyển hướng chú ý của trẻ: Đôi khi, trẻ em có thể hành động sai vì chúng cảm thấy chán hoặc không biết cách khác để giải trí. Để ngăn chặn hành vi này, cách hiệu quả là tìm hoạt động thú vị hơn để thu hút sự chú ý của chúng.

Dạy trẻ nhận thức hậu quả của hành vi xấu: Thay vì nói "Mẹ đã nói rồi, con phải nghe lời", cha mẹ hãy giải thích rõ ràng cho trẻ hiểu tại sao hành động đó lại gây ra hậu quả không mong muốn. Giúp trẻ hiểu rõ hơn về nguyên nhân và kết quả sẽ giúp trẻ tự giác hơn trong việc lựa chọn hành động đúng đắn.

Đưa ra sự lựa chọn: Cung cấp cho trẻ sự lựa chọn sẽ giúp con cảm thấy được kiểm soát, giảm bướng bỉnh và tăng sự hợp tác. Ví dụ, thay vì hỏi "Con muốn dọn đồ chơi hay xem tivi?", bạn có thể hỏi "Con muốn dọn đồ chơi trước hay sau khi xem tivi?". Khi trẻ đã lựa chọn, hãy tôn trọng quyết định của chúng. Điều này giúp trẻ hiểu rằng lựa chọn của chúng có ý nghĩa.

Thừa nhận cảm xúc của trẻ: Thay vì chỉ trích, dán nhãn trẻ là khó bảo, bướng bỉnh, cha mẹ hãy cố gắng hiểu và chia sẻ cảm xúc với trẻ. Khi cảm thấy được lắng nghe và thấu hiểu, con sẽ dễ dàng hợp tác với bố mẹ hơn trong việc giải quyết vấn đề.

Tạo ra thói quen tốt mà trẻ phải tuân theo: Cha mẹ hãy giúp trẻ phát triển thói quen tốt như không xem TV khi ăn cơm, đánh răng và đi ngủ đúng giờ... Hãy hỏi ý kiến của trẻ về các nhiệm vụ cần thực hiện. Điều này giúp trẻ cảm thấy mình được tôn trọng và có trách nhiệm hơn. Khi trẻ thực hiện tốt, hãy khen ngợi và động viên chúng, trẻ sẽ cảm thấy tự hào và muốn tiếp tục cố gắng.

Đưa ra hậu quả nếu trẻ phá vỡ quy tắc: Khi trẻ có hành vi không đúng, cha mẹ nên đưa ra những hậu quả liên quan trực tiếp đến hành vi đó. Ví dụ, nếu trẻ nhất quyết không ăn cơm, chúng sẽ không được ăn món tráng miệng yêu thích. Hoặc nếu trẻ không dọn đồ chơi, chúng sẽ không được chơi đồ chơi trong một khoảng thời gian nhất định. Phương pháp này giúp trẻ hiểu được hậu quả và từ đó điều chỉnh hành vi.