Học phí, phí giữ chỗ vào lớp 6 trường 'hot' tại Hà Nội

Nhiều trường tư ở Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp 6 năm học 2026-2027. Trong đó, một số trường đã công bố học phí và các chi phí dịch vụ để phụ huynh tham khảo.

Học sinh trường Tiểu học, THCS và THPT Ngôi Sao Hoàng Mai trong tiết Văn hóa đọc. Ảnh: Trần Hiền.

Nhiều trường THCS tư thục tại Hà Nội công bố mức học phí năm học 2026-2027 ở mức vài chục đến cả trăm triệu đồng/năm học, tùy lớp hoặc chương trình đào tạo.

Cùng với học phí, phụ huynh còn phải đóng thêm các khoản dự kiến như cơ sở vật chất, đồng phục, bán trú, ăn trưa, xe đưa đón...

Ngoài ra, nhiều trường thông báo phụ huynh nộp thêm phí ghi danh/phí nhập học/phí đặt cọc giữ chỗ sau khi học sinh trúng tuyển. Theo khảo sát hiện tại, trường Ngôi sao Hoàng Mai đang có mức thu cao nhất, lên tới 24 triệu đồng.

Nếu học sinh nhập học, nhiều trường sẽ khấu trừ khoản tiền này vào các chi phí trong năm. Nếu không nhập học, tùy trường, phụ huynh có thể nhận lại một phần, toàn bộ hoặc không được hoàn trả hay chuyển nhượng.

Mức học phí năm học 2026-2027, áp dụng với học sinh lớp 6 tuyển năm 2026, và một số loại phí khác tại các trường dự kiến như sau:

STT Trường Học phí Một số khoản phí khác 1 THCS & THPT Lương Thế Vinh - Cơ bản: 5 triệu đồng/tháng;

- Chương trình ngoại ngữ do giáo viên người nước ngoài dạy: 1-1,6 triệu đồng/tháng;

- Phụ phí lớp năng khiếu, lớp chọn: 800.000 đồng/tháng. - Phí nhập học: 15 triệu đồng (không hoàn trả và chuyển nhượng);

- Phí phát triển trường: 5 triệu đồng/năm; - Học phí chương trình bổ trợ: 5 triệu đồng/năm;

- Xe tuyến:1,3-1,8 triệu đồng/tháng

- Ăn trưa: 50.000 đồng/suất. 2 THCS Lý Thái Tổ - Hệ Global:

+ Học phí cơ bản: 4 triệu đồng/tháng;

+ Ngoại ngữ 1: 2,35 triệu đồng/tháng;

+ Ngoại ngữ 2: 500.000 đồng/tháng

- Hệ E-STEM:

+ Học phí cơ bản: 4 triệu đồng/tháng;

+ Ngoại ngữ: 2,2 triệu đồng/tháng;

+ Chuyên sâu Toán, STEM: 500.000 đồng/tháng.

- Hệ Advance:

+ Học phí cơ bản: 4 triệu đồng/tháng;

+ Ngoại ngữ: 1,5 triệu đồng/tháng - Phí ghi danh: 1 triệu đồng;

- Phí phát triển trường: 4 triệu đồng/năm;

- Sổ liên lạc điện tử: 300.000 đồng/năm;

- Học phẩm, học liệu: 300.000 đồng/năm;

- Bán trú: 500.000 đồng/tháng;

- Ăn uống: 50.000 đồng/bữa;

- Xe tuyến: 2 triệu đồng/tháng;

- Bộ tiêu chuẩn cho học sinh THCS: 2,6 triệu đồng. 3 Ngôi sao Hà Nội - Học phí: 3 triệu đồng/tháng

- Chương trình bổ trợ nâng cao: 4 triệu đồng/tháng;

- Chương trình chuyên: 500.000-2.000.000 đồng/tháng;

- Ngoại ngữ 2: 500.000 đồng/tháng. - Phí tuyển sinh: 800.000 đồng;

- Phí ghi danh: 2 triệu đồng;

- Phí phát triển trường: 4 triệu đồng/năm;

- Bán trú: 500.000 đồng/tháng;

- Ăn trưa: 45.000 đồng/ngày;

- Xe tuyến: 900.000-2.000.000 đồng/tháng;

- Học liệu: 250.000 đồng/năm; 4 Ngôi sao Hoàng Mai - Học phí chính: 6,2 triệu đồng/tháng;

- Ngoại ngữ 2, hoạt động trải nghiệm: 1,8 triệu đồng/tháng. - Phí tuyển sinh: 500.000 đồng;

- Phí nhập học: 24 triệu đồng;

- Phí phát triển trường: 3 triệu đồng/năm;

- Phí ứng dụng nền tảng công nghệ: 2 triệu đồng/năm;

- Bán trú: 800.000 đồng/tháng;

- Ăn trưa: 45.000 đồng/ngày;

- Xe tuyến: 900.000-2.000.000 đồng/tháng. 5 Mầm non, tiểu học, THCS Newton Westlake - Hệ Edexcel Anh: 87 triệu đồng/năm;

- Hệ Song ngữ Mỹ: 119 triệu đồng/năm;

- Hệ quốc tế Mỹ: 153 triệu đồng/năm. - Phí phỏng vấn, kiểm tra: 1 triệu đồng/lần;

- Phí đặt chỗ: 15 triệu đồng;

- Phí phát triển trường: 15 triệu đồng/năm;

- Sách Tiếng Anh nước ngoài: 2-3,5 triệu đồng/năm;

- Đồng phục: 2,5 triệu đồng/năm;

- Bán trú: 500.000 đồng/tháng;

- Ăn trưa, ăn nhẹ chiều: 1,7 triệu đồng/tháng;

- Xe tuyến: 1-2 triệu đồng/tháng;

- Khoản thu đầu năm (khám sức khỏe, hoạt động trải nghiệm, học liệu...): 2,3 triệu đồng/năm học. 6 Liên cấp Newton (cơ sở Phú Diễn, Thanh Hà) - Hệ bán quốc tế: 79 triệu đồng/năm học;

- Hệ Cambridge (Anh): 95 triệu đồng/năm học;

- Hệ song ngữ (Mỹ): 119 triệu đồng/năm học. - Phí phỏng vấn, kiểm tra: 500.000 đồng/lần;

- Phí đặt chỗ: 12 triệu đồng; - Phí phát triển trường: 10 triệu đồng/năm;

- Sách Tiếng Anh nước ngoài: 2-3,5 triệu đồng/năm;

- Đồng phục: 2,5 triệu đồng/năm;

- Bán trú: 500.000 đồng/tháng;

- Ăn trưa, ăn nhẹ chiều: 1,7 triệu đồng/tháng;

- Xe tuyến: 1-2 triệu đồng/tháng;

- Khoản thu đầu năm (khám sức khỏe, hoạt động trải nghiệm, học liệu...): 2,3 triệu đồng/năm học.

Các trường tư thục có quyền tự chủ về phương thức tuyển sinh, không bị ràng buộc bởi quy định về địa bàn như các trường công lập. Theo đó, các trường có thể chọn xét tuyển dựa trên kết quả học tập, rèn luyện ở các năm học trước hoặc kết hợp với kiểm tra, đánh giá năng lực thông qua các bài thi, đánh giá năng lực.

Với các mức học phí trên, nhiều trường đưa ra các chính sách ưu đãi để thu hút học sinh và phụ huynh. Nổi bật nhất là ưu đãi chiết khấu 2-10% học phí nếu phụ huynh đóng học cả năm, cả kỳ hoặc đóng sớm trước hạn.

Ngoài ra, các trường cũng có ưu đãi đối với gia đình có nhiều con theo học tại trường, học bổng cho học sinh có thành tích tốt trong quá trình học hoặc các kỳ thi đầu vào.

Ví dụ, trường THCS & THPT Lương Thế Vinh miễn 100% học phí cơ bản năm học đầu tiên nếu học sinh đạt điểm thi vào lớp 6 cao nhất. Điều kiện duy trì học bổng là điểm tổng kết học kỳ 1 của môn Toán, môn Tiếng Anh từ 9 trở lên, môn Ngữ Văn từ 8.5 điểm.