Cách chống lại cơn bão đào thải của thị trường lao động

Muốn thoát khỏi làn sóng đào thải của thị trường lao động, chúng ta hãy nỗ lực trau dồi tri thức và kỹ năng để trở nên toàn diện hơn, để sẵn sàng tìm kiếm cơ hội mới khi cần.

Học hỏi, trau dồi bản thân giúp bạn chống lại cơn bão đào thải từ thị trường lao động. Ảnh minh họa: Một cảnh trong phim Bây giờ chúng ta đang chia tay.

Người có tri thức chuyên ngành vững vàng chưa chắc đã là người lãnh đạo xuất sắc. Đối với người không giỏi quản lý nhưng tinh thông chuyên ngành, lãnh đạo nên tạo điều kiện để anh ta phát triển sự nghiệp liên quan đến nghiệp vụ, chứ không nên miễn cưỡng, nếu không sẽ gây ra tình trạng lãng phí nhân tài.

Nếu bạn muốn làm tốt công tác quản lý, thì buộc phải có tri thức toàn diện và phong phú. Cùng với sự phát triển thần tốc của khoa học công nghệ trong thời kỳ hiện đại hóa, tri thức đổi mới từng ngày, yêu cầu về tố chất đối với người nhân viên cũng ngày càng cao.

Một nhân viên công sở thành công nên có tri thức rộng, bao gồm tri thức cơ bản, tri thức chuyên ngành, tri thức quản lý… Những tri thức này giúp người nhân viên mở rộng tầm nhìn, nâng cao năng lực làm việc, nâng cao năng lực lãnh đạo. Chỉ khi có đủ tri thức, mới có thể vận dụng thành thạo vào công việc để đạt được kết quả tốt.

Điều này đúng với câu "Không học thì không lấy gì để mở rộng cái tài, không học thì không lấy gì để có được kiến thức, không học thì không lấy gì để gây dựng đức tốt".

Peter Drucker, chuyên gia hàng đầu thế giới về tư vấn quản trị, từng nói: "50 năm về trước, khi nghiên cứu nghiệp vụ bắt đầu xuất hiện, có người nghiên cứu đưa ra yêu cầu đối với nhân tài: Thông hiểu tri thức thuộc các lĩnh vực của xã hội loài người, vừa có thể làm công việc cấp cao vừa có thể làm công việc cấp thấp.

Người đạt đủ các yêu cầu này phải là người có năng lực xuất chúng. Thậm chí, những người nghiên cứu này còn nói rằng, một nhân tài cần có 62 loại tri thức về khoa học tự nhiên tiên tiến và khoa học nhân văn. Tôi cho rằng, dù có thể tìm thấy người như thế này, thì để anh ta làm công việc nghiên cứu lượng vật liệu tồn kho và quy hoạch sản xuất cũng thật lãng phí.

Đúng là chúng ta cần nhân tài hiểu về công nghệ hiện đại, hiểu về kinh tế thế giới hiện đại và tình hình chính trị phức tạp, song mỗi loại trong những tri thức này đều liên quan đến một chuyên ngành rất rộng, cho dù một người dùng toàn bộ nỗ lực cả đời để nghiên cứu về lĩnh vực này, cũng không thể nghiên cứu toàn diện, thấu triệt được".

Tích lũy tri thức là một quá trình tuần tự. Con người không thể có được lượng tri thức mênh mông như bách khoa toàn thư, chúng ta chỉ có thể phấn đấu để hình thành kết cấu tri thức phong phú, nỗ lực nâng cao trình độ tri thức, hoàn thành hệ thống kiến thức của bản thân mà thôi. Đối với người thiếu kiến thức chuyên ngành, nên tìm ra những việc nào là quan trọng, những việc quan trọng này do ai xử lý, trong đó có vấn đề gì hay không…

Sau đó, cùng nhân viên chính tiến hành trao đổi, nhằm hiểu triệt để và chính xác về tình hình công việc và tài liệu liên quan. Như vậy, anh ta cũng biết mình cần tăng cường học tập ở những phương diện nào. Còn đối với người có kiến thức chuyên ngành nhưng không giỏi quản lý, nên tiếp xúc nhiều, học hỏi một số kiến thức trên phương diện khoa học lãnh đạo, cố gắng nâng cao trình độ quản lý của bản thân.

Tục ngữ có câu: "Sống tới già, học tới già". Trong thời đại tri thức thay đổi từng ngày, mọi người đều đang tăng tốc trau dồi chính mình, cho dù lượng tri thức của một người đã tương đối phong phú, cũng phải không ngừng học tập, nỗ lực nâng cao năng lực trên các phương diện quan sát phân tích, phán đoán quyết sách, tổ chức giao thiệp…, cố gắng không để mình lạc hậu.

Lenin từng nói chỉ có dùng toàn bộ tài sản tri thức của loài người để làm phong phú bộ óc của bản thân, mới có thể trở thành một người cộng sản. Chỉ có không ngừng nâng cao việc rèn luyện tri thức, mới có thể bắt kịp bước đi của thời đại.