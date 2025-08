Cách các sân bay đơn giản hóa thủ tục, không cần cởi giày, thắt lưng

Yêu cầu hành khách tháo giày, dây nịt, đồng hồ... để kiểm tra an ninh không còn phù hợp trong bối cảnh công nghệ đủ khả năng đảm đương vai trò phát hiện rủi ro.

Việt Nam có thể cải thiện hơn nữa quy trình làm thủ tục tại các sân bay. Ảnh: Khương Nguyễn.

Vừa qua, ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đề xuất bỏ quy định cởi giày, thắt lưng khi kiểm tra an ninh ở sân bay để tránh tổn thất đến nền kinh tế.

Thực tế, nhiều sân bay trên thế giới đã ngày càng đơn giản hóa các thủ tục tại sân bay để tiết kiệm thời gian, nhân lực và cải thiện trải nghiệm cho khách hàng.

Chỉ tốn 10 giây để xuất nhập cảnh ở Singapore

Sân bay Changi (Singapore) là hình mẫu cho quy trình kiểm tra an ninh tinh giản và hiệu quả thực tế.

Cụ thể, việc thử nghiệm các hệ thống AI và ML như Automated Prohibited Items Detection System (APIDS) kết hợp máy CT‑scan giúp giảm thời gian kiểm tra lên đến 50% so với phương pháp cũ nhờ khả năng quét 3D hành lý và tự động phát hiện vật cấm mà không cần mở hay tháo đồ.

AI có thể quét sơ bộ toàn bộ hàng xách tay và đưa ra cảnh báo để nhân viên an ninh chỉ cần kiểm tra lại những túi hàng thuộc diện nghi vấn. Qua đó, sân bay không những tiết kiệm thời gian kiểm tra an ninh mà còn tiết giảm chi phí.

Thêm vào đó, Changi còn trang bị hệ thống khay thông minh. Hành khách chia đồ vào khay mang chip RFID để theo dõi cá nhân. Khay sau khi quét xong sẽ tự động quay về điểm lấy, không cần nhân viên sắp khay thủ công.

Sân bay Changi là hình mẫu cho các quy trình kiểm tra an ninh tinh giản, hiệu quả chỉ tốn 10 giây. Ảnh: Diệu Thanh.

Về phần kiểm tra nhập cảnh, ICA đã triển khai mô hình passport‑less biometric clearance, nơi hành khách có thể xuất nhập cảnh tại các cửa tự động (autogate) chỉ với nhận diện khuôn mặt hoặc mống mắt mà không cần xuất trình hộ chiếu.

Thống kê trên website Cơ quan Kiểm soát Xuất nhập cảnh Singapore (ICA) chỉ rõ từ tháng 10/2024, thời gian trung bình để một hành khách qua cửa khẩu đã giảm 60%, từ 25 giây xuống còn 10 giây.

Tính đến tháng 4/2023, đã có 130 làn tự động tại Changi cho người nước ngoài và 600 làn tại các cửa khẩu Singapore. Dự kiến, 95% hành khách đến Singapore có thể sử dụng autogate vào đầu 2026

Mỹ bỏ quy định cởi giày sau gần 20 năm

Từ ngày 8/7, Cơ quan An ninh Vận tải Mỹ (TSA) chính thức chấm dứt quy định hành khách phải tháo giày khi qua cửa kiểm tra an ninh. Quy định này từng là biểu tượng của an ninh hàng không sau sự kiện khủng bố năm 2001 khi một hành khách giấu chất nổ trong đế giày để định thực hiện tấn công.

Trước khi chính thức nới lỏng từ tháng 7, các sân bay do TSA quản lý yêu cầu hành khách từ 12 đến 75 tuổi phải tháo giày khi qua máy quét.

Thay đổi xảy ra sau khi Mỹ triển khai đồng loạt máy soi chiếu CT công nghệ cao, scanner toàn thân thế hệ mới và tích hợp dữ liệu REAL ID cho phép hệ thống đánh giá rủi ro từng hành khách dựa trên hồ sơ bay và dữ liệu cá nhân. Với các công cụ này, TSA có thể xác định nguy cơ tiềm ẩn mà không cần tháo giày hay lục soát thủ công.

Ngoài việc bỏ bước cởi giày, TSA cũng đang thử nghiệm cho phép hành khách giữ nguyên laptop, chất lỏng và các thiết bị điện tử nhỏ trong hành lý xách tay.

Đại diện TSA cho biết: "Chúng tôi không hạ tiêu chuẩn an ninh. Chúng tôi đang nâng cấp cách tiếp cận thông minh, chính xác và ít phiền hà hơn".

Một số sân bay như LAX, LaGuardia hay Philadelphia hiện đã thí điểm bỏ quy định, song hành khách vẫn có thể bị yêu cầu tháo giày nếu đi qua các làn chưa nâng cấp hoặc khi máy phát cảnh báo.

Mỹ bỏ quy định cởi giày khi kiểm tra an ninh sau gần 20 năm. Ảnh: Reuters.

Hiệp hội Hàng không vì nước Mỹ (Airlines for America), đại diện cho các hãng bay lớn như American Airlines, Delta, United và một số hãng khác, ủng hộ quyết định của giới chức Mỹ.

"Thay đổi chính sách này sẽ góp phần đáng kể vào việc tạo ra trải nghiệm di chuyển thông suốt, liền mạch và an toàn cho hành khách. Đây là tin vui với hàng triệu người bay mỗi ngày", hiệp hội khẳng định.

Đây không chỉ là thay đổi về kỹ thuật mà còn là bước tiến về tư duy. An ninh sân bay không cần kiểm tra tất cả, mà nên tập trung vào các rủi ro thật sự với sự hỗ trợ của công nghệ.

Tương tự, hành khách đi sân bay tại Argentina và Brazil cũng không cần cởi giày nếu máy dò kim loại không báo động. Ở Australia và New Zealand, việc tháo giày trước khi qua cổng an ninh sân bay phụ thuộc chủ yếu vào cấu trúc giày.

Các sân bay lớn ở châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc hay Trung Đông cũng đã bỏ yêu cầu tháo giày trong hầu hết trường hợp. Frankfurt (Đức) và Schiphol (Hà Lan) sử dụng máy walk-through scanner, hành khách chỉ cần đi qua mà không dừng lại, không tháo đồ trừ khi có cảnh báo từ hệ thống. Còn các sân bay như Dubai (UAE), Hamad (Qatar) ưu tiên công nghệ hiện đại và chọn lọc hành khách ngẫu nhiên để kiểm tra bổ sung.

Một số sân bay châu Á như Manila (Philippines) và Haneda (Tokyo, Nhật Bản) được ghi nhận có thể yêu cầu hành khách tháo giày trong các trường hợp như mang bốt, giày đế dày hoặc có thành phần kim loại.

Xu hướng toàn cầu cho thấy an ninh hàng không đang bước sang giai đoạn kiểm tra thông minh, trong đó giảm dần thao tác thủ công, tối ưu thời gian và nâng cao trải nghiệm hành khách.