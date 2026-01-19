Không nhận ra Elon Musk, Mark Zuckerburg vào năm 2016

Elon Musk Elon Reeve Musk là một nhà kinh doanh, nhà đầu tư, kỹ sư, nhà phát minh và nhà phát minh. Ông là người sáng lập, Giám đốc điều hành và CTO của SpaceX (công ty thuộc lĩnh vực hàng không vũ trụ); đồng sáng lập, nhà đầu tư, Giám đốc điều hành, và kiến ​​trúc sản phẩm của công ty Tesla (công ty về xe điện và các sản phẩm năng lượng pin); đồng chủ tịch OpenAI; và người sáng lập và Giám đốc điều hành của Neuralink. Musk cũng là đồng sáng lập và cựu chủ tịch của SolarCity, đồng sáng lập Zip2, và là người sáng lập ra X.com, tiền thân của PayPal. Bạn có biết: Musk từng phát biểu rằng ông muốn "được chết ở sao Hỏa nhưng không phải bằng cách đâm vào nó". Ngày sinh: 28/6/1971

28/6/1971 Nơi sinh: Nam Phi

Nam Phi Quốc tịch: Nam Phi, Canada, Mỹ

Nam Phi, Canada, Mỹ Vợ: Justine Musk, Talulah Riley (đều đã li dị)

Justine Musk, Talulah Riley (đều đã li dị) Con: 6

6 Chiều cao: 1.88m

Bill Gates William Henry Gates III là một doanh nhân người Mỹ, nhà từ thiện, người đồng sáng lập (cùng với Paul Allen) và cựu chủ tịch tập đoàn Microsoft. Ông luôn có mặt trong danh sách những người giàu nhất trên thế giới và giữ vị trí người giàu nhất thế giới trong phần lớn khoản thời gian cho đến hiện tại. Trong giai đoạn gần cuối của sự nghiệp, Gates đã theo đuổi một số nỗ lực từ thiện, quyên góp và ủng hộ một số tiền lớn cho các tổ chức từ thiện và nghiên cứu khoa học thông qua Quỹ Bill & Melinda Gates, được thành lập năm 2000. Bạn có biết: Bill Gates đạt điểm 1590/1600 điểm ở kỳ thi SAT (bài kiểm tra đánh giá năng lực chuẩn hóa của Mỹ) và ghi danh vào Đại học Harvard trong mùa thu năm 1973. Tuy nhiên ông đã bỏ học để lập ra công ty Microsoft cùng với Paul Allen. Ngày sinh: 28/10/1955

28/10/1955 Vợ: Melinda Gates

Melinda Gates Con: 3 Website

Jeff Bezos Jeffrey Bezos là sáng lập viên, chủ tịch và CEO của Amazon.com, một trang web rao bán các loại sách và sau này mở rộng ra nhiều sản phẩm đa dạng. Theo danh sách Forbes 400 vừa được công bố ngày 4/10/2018, với giá trị tài sản ròng đạt khoảng 160 tỷ USD, Bezos đã vượt qua Bill Gates trở thành người giàu nhất thế giới. Ngày sinh: 14/1/1964

14/1/1964 Nơi sinh: Albuquerque, New Mexico, Mỹ

Albuquerque, New Mexico, Mỹ Tài sản: 160 tỷ USD (10/2018)

160 tỷ USD (10/2018) Vợ: MacKenzie Bezos (1993)

MacKenzie Bezos (1993) Con: 4