Không nhận ra Elon Musk, Mark Zuckerburg vào năm 2016

Elon Musk. So với khối tài sản hơn 700 tỷ USD như hiện nay, tài sản của Elon Musk năm 2016 chỉ khoảng 11 tỷ USD. Thời điểm đó, ông không tham gia sâu vào chính trị, được công chúng biết đến với tư cách doanh nhân đầy tham vọng, nuôi mộng thành công trong lĩnh vực xe điện và tên lửa. 2016 cũng là thời điểm Musk đồng sáng lập OpenAI, mục tiêu xây dựng trí tuệ nhân tạo siêu thông minh. Sau 10 năm, vị tỷ phú khởi kiện chính OpenAI và cộng sự cũ Sam Altman xoay quanh mô hình phi lợi nhuận của startup. Ảnh: Reuters.
Mark Zuckerberg. Không chỉ ngoại hình và cách ăn mặc, công ty của Mark Zuckerberg cũng có nhiều thay đổi. Năm 2016, Facebook tập trung phát triển mạng xã hội và quảng cáo. Khi đổi tên thành Meta vào 2021, công ty chuyển trọng tâm sang AI sau thất bại với vũ trụ ảo (metaverse). Facebook từng bị đặt dấu hỏi về vai trò trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. Riêng Zuckerberg từng là tỷ phú top đầu thế giới, nhưng giờ chỉ xếp thứ 6 với khối tài sản 220 tỷ USD, theo dữ liệu của Bloomberg. Ảnh: The Verge.
Sam Altman. Dù có tầm ảnh hưởng tại Thung lũng Silicon từ năm 2016, Sam Altman (phải) chưa nổi danh toàn cầu như hiện nay. Thời điểm đó, ông giữ chức chủ tịch vườn ươm khởi nghiệp Y Combinator. Tại OpenAI, Altman là đồng chủ tịch cùng Elon Musk. Năm 2016, ông lập website Voteplz để đơn giản hóa quy trình bỏ phiếu bầu tổng thống Mỹ, đồng thời chỉ trích Donald Trump trên Twitter. Đến cuối năm ngoái, Altman khen ngợi Trump là "vị tổng thống ủng hộ doanh nghiệp, ủng hộ đổi mới". Ảnh: Alexlcory/Wikimedia Commons.
Jensen Huang. Vẫn mặc áo khoác da nhưng vị thế của ông sau 10 năm rất khác. Từ cái tên dẫn đầu thị trường card đồ họa (GPU) chơi game, Nvidia do Huang đồng sáng lập dần phát triển trở thành công ty giá trị nhất thế giới, đóng vai trò then chốt với xu hướng bùng nổ AI. Thay vì tập trung bán cho game thủ như năm 2016, GPU Nvidia hiện là bộ phận quan trọng với nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt để huấn luyện và vận hành các mô hình như GPT. Bloomberg ghi nhận tài sản của Huang hiện xếp thứ 9 toàn cầu (khoảng 155 tỷ USD), tăng rất mạnh so với mức 3 tỷ USD ghi nhận cuối năm 2016. Ảnh: Fortune.
Bill Gates. Theo Business Insider, hoạt động từ thiện tiếp tục đóng vai trò quan trọng với Bill Gates. Đồng sáng lập Microsoft tích cực làm từ thiện thông qua Quỹ Gates (trước đây là Quỹ Bill & Melinda Gates), một phần kế hoạch cho đi phần lớn tài sản của ông trong 20 năm tới. Năm 2016, Gates là người giàu nhất thế giới, sở hữu tài sản ròng 87,4 tỷ USD. Cùng với vợ lúc bấy giờ là Melinda Gates, cả 2 viết bức thư đầu năm 2016 nói về phát triển năng lượng sạch, ưu tiên giảm phát thải carbon và giúp đỡ người nghèo trên toàn cầu. Ảnh: Reuters.
Jeff Bezos. Cách đây 10 năm, Bezos vẫn là CEO Amazon, cái tên thống trị thị trường bán lẻ trực tuyến. Dù vấp phải chỉ trích từ giới truyền thông về môi trường làm việc độc hại tại các kho hàng, công ty do Bezos sáng lập vẫn tăng trưởng mạnh, đặc biệt với mảng điện toán đám mây Amazon Web Services, doanh thu quý III/2025 tăng 20%. Năm 2016, Bezos từng chia sẻ tham vọng vũ trụ cùng Blue Origin, mong muốn di dời các ngành công nghiệp nặng, gây ô nhiễm khỏi Trái Đất. Thời điểm đó, ông vẫn kết hôn với MacKenzie Scott trước khi chia tay vào năm 2019. Bezos từ chức CEO Amazon vào 2021, sau đó tổ chức lễ cưới sang trọng cùng vợ mới Lauren Sánchez vào tháng 6/2025. Ảnh: Bloomberg.
