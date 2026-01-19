Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Không nhận ra Elon Musk, Mark Zuckerburg vào năm 2016

  • Thứ hai, 19/1/2026 14:34 (GMT+7)
  • 29 phút trước

Dù vẫn được công chúng biết đến rộng rãi, công việc và tài sản của các tỷ phú công nghệ có nhiều biến động sau 10 năm.

ty phu cong nghe, CEO cong nghe, tai san Elon Musk, Elon Musk la ai anh 1

Elon Musk. So với khối tài sản hơn 700 tỷ USD như hiện nay, tài sản của Elon Musk năm 2016 chỉ khoảng 11 tỷ USD. Thời điểm đó, ông không tham gia sâu vào chính trị, được công chúng biết đến với tư cách doanh nhân đầy tham vọng, nuôi mộng thành công trong lĩnh vực xe điện và tên lửa. 2016 cũng là thời điểm Musk đồng sáng lập OpenAI, mục tiêu xây dựng trí tuệ nhân tạo siêu thông minh. Sau 10 năm, vị tỷ phú khởi kiện chính OpenAI và cộng sự cũ Sam Altman xoay quanh mô hình phi lợi nhuận của startup. Ảnh: Reuters.
ty phu cong nghe, CEO cong nghe, tai san Elon Musk, Elon Musk la ai anh 2

Mark Zuckerberg. Không chỉ ngoại hình và cách ăn mặc, công ty của Mark Zuckerberg cũng có nhiều thay đổi. Năm 2016, Facebook tập trung phát triển mạng xã hội và quảng cáo. Khi đổi tên thành Meta vào 2021, công ty chuyển trọng tâm sang AI sau thất bại với vũ trụ ảo (metaverse). Facebook từng bị đặt dấu hỏi về vai trò trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. Riêng Zuckerberg từng là tỷ phú top đầu thế giới, nhưng giờ chỉ xếp thứ 6 với khối tài sản 220 tỷ USD, theo dữ liệu của Bloomberg. Ảnh: The Verge.
ty phu cong nghe, CEO cong nghe, tai san Elon Musk, Elon Musk la ai anh 3

Sam Altman. Dù có tầm ảnh hưởng tại Thung lũng Silicon từ năm 2016, Sam Altman (phải) chưa nổi danh toàn cầu như hiện nay. Thời điểm đó, ông giữ chức chủ tịch vườn ươm khởi nghiệp Y Combinator. Tại OpenAI, Altman là đồng chủ tịch cùng Elon Musk. Năm 2016, ông lập website Voteplz để đơn giản hóa quy trình bỏ phiếu bầu tổng thống Mỹ, đồng thời chỉ trích Donald Trump trên Twitter. Đến cuối năm ngoái, Altman khen ngợi Trump là "vị tổng thống ủng hộ doanh nghiệp, ủng hộ đổi mới". Ảnh: Alexlcory/Wikimedia Commons.
ty phu cong nghe, CEO cong nghe, tai san Elon Musk, Elon Musk la ai anh 4

Jensen Huang. Vẫn mặc áo khoác da nhưng vị thế của ông sau 10 năm rất khác. Từ cái tên dẫn đầu thị trường card đồ họa (GPU) chơi game, Nvidia do Huang đồng sáng lập dần phát triển trở thành công ty giá trị nhất thế giới, đóng vai trò then chốt với xu hướng bùng nổ AI. Thay vì tập trung bán cho game thủ như năm 2016, GPU Nvidia hiện là bộ phận quan trọng với nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt để huấn luyện và vận hành các mô hình như GPT. Bloomberg ghi nhận tài sản của Huang hiện xếp thứ 9 toàn cầu (khoảng 155 tỷ USD), tăng rất mạnh so với mức 3 tỷ USD ghi nhận cuối năm 2016. Ảnh: Fortune.
ty phu cong nghe, CEO cong nghe, tai san Elon Musk, Elon Musk la ai anh 5

Bill Gates. Theo Business Insider, hoạt động từ thiện tiếp tục đóng vai trò quan trọng với Bill Gates. Đồng sáng lập Microsoft tích cực làm từ thiện thông qua Quỹ Gates (trước đây là Quỹ Bill & Melinda Gates), một phần kế hoạch cho đi phần lớn tài sản của ông trong 20 năm tới. Năm 2016, Gates là người giàu nhất thế giới, sở hữu tài sản ròng 87,4 tỷ USD. Cùng với vợ lúc bấy giờ là Melinda Gates, cả 2 viết bức thư đầu năm 2016 nói về phát triển năng lượng sạch, ưu tiên giảm phát thải carbon và giúp đỡ người nghèo trên toàn cầu. Ảnh: Reuters.
ty phu cong nghe, CEO cong nghe, tai san Elon Musk, Elon Musk la ai anh 6

Jeff Bezos. Cách đây 10 năm, Bezos vẫn là CEO Amazon, cái tên thống trị thị trường bán lẻ trực tuyến. Dù vấp phải chỉ trích từ giới truyền thông về môi trường làm việc độc hại tại các kho hàng, công ty do Bezos sáng lập vẫn tăng trưởng mạnh, đặc biệt với mảng điện toán đám mây Amazon Web Services, doanh thu quý III/2025 tăng 20%. Năm 2016, Bezos từng chia sẻ tham vọng vũ trụ cùng Blue Origin, mong muốn di dời các ngành công nghiệp nặng, gây ô nhiễm khỏi Trái Đất. Thời điểm đó, ông vẫn kết hôn với MacKenzie Scott trước khi chia tay vào năm 2019. Bezos từ chức CEO Amazon vào 2021, sau đó tổ chức lễ cưới sang trọng cùng vợ mới Lauren Sánchez vào tháng 6/2025. Ảnh: Bloomberg.

Những câu chuyện ít được biết về tỷ phú công nghệ

Tủ sách Công nghệ đem đến cho độc giả những cuốn sách hay nhất, đúc kết hàng trăm giờ chia sẻ của Steve Jobs, Elon Musk và những người liên quan. Chúng chứa đựng những câu chuyện công nghệ thú vị, ít khi được bật mí.

Phúc Thịnh

  • Elon Musk

    Elon Musk

    Elon Reeve Musk là một nhà kinh doanh, nhà đầu tư, kỹ sư, nhà phát minh và nhà phát minh. Ông là người sáng lập, Giám đốc điều hành và CTO của SpaceX (công ty thuộc lĩnh vực hàng không vũ trụ); đồng sáng lập, nhà đầu tư, Giám đốc điều hành, và kiến ​​trúc sản phẩm của công ty Tesla (công ty về xe điện và các sản phẩm năng lượng pin); đồng chủ tịch OpenAI; và người sáng lập và Giám đốc điều hành của Neuralink. Musk cũng là đồng sáng lập và cựu chủ tịch của SolarCity, đồng sáng lập Zip2, và là người sáng lập ra X.com, tiền thân của PayPal.

    Bạn có biết: Musk từng phát biểu rằng ông muốn "được chết ở sao Hỏa nhưng không phải bằng cách đâm vào nó".

    • Ngày sinh: 28/6/1971
    • Nơi sinh: Nam Phi
    • Quốc tịch: Nam Phi, Canada, Mỹ
    • Vợ: Justine Musk, Talulah Riley (đều đã li dị)
    • Con: 6
    • Chiều cao: 1.88m

  • Bill Gates

    Bill Gates

    William Henry Gates III là một doanh nhân người Mỹ, nhà từ thiện, người đồng sáng lập (cùng với Paul Allen) và cựu chủ tịch tập đoàn Microsoft. Ông luôn có mặt trong danh sách những người giàu nhất trên thế giới và giữ vị trí người giàu nhất thế giới trong phần lớn khoản thời gian cho đến hiện tại. Trong giai đoạn gần cuối của sự nghiệp, Gates đã theo đuổi một số nỗ lực từ thiện, quyên góp và ủng hộ một số tiền lớn cho các tổ chức từ thiện và nghiên cứu khoa học thông qua Quỹ Bill & Melinda Gates, được thành lập năm 2000.

    Bạn có biết: Bill Gates đạt điểm 1590/1600 điểm ở kỳ thi SAT (bài kiểm tra đánh giá năng lực chuẩn hóa của Mỹ) và ghi danh vào Đại học Harvard trong mùa thu năm 1973. Tuy nhiên ông đã bỏ học để lập ra công ty Microsoft cùng với Paul Allen.

    • Ngày sinh: 28/10/1955
    • Vợ: Melinda Gates
    • Con: 3

  • Jeff Bezos

    Jeff Bezos

    Jeffrey Bezos là sáng lập viên, chủ tịch và CEO của Amazon.com, một trang web rao bán các loại sách và sau này mở rộng ra nhiều sản phẩm đa dạng. Theo danh sách Forbes 400 vừa được công bố ngày 4/10/2018, với giá trị tài sản ròng đạt khoảng 160 tỷ USD, Bezos đã vượt qua Bill Gates trở thành người giàu nhất thế giới.

    • Ngày sinh: 14/1/1964
    • Nơi sinh: Albuquerque, New Mexico, Mỹ
    • Tài sản: 160 tỷ USD (10/2018)
    • Vợ: MacKenzie Bezos (1993)
    • Con: 4

  • Mark Zuckerberg

    Mark Zuckerberg

    Mark Elliot Zuckerberg là nhà đồng sáng lập Facebook, và hiện đang điều hành công ty này với chức danh chủ tịch kiêm giám đốc điều hành. Vào tháng 12/2016, Zuckerberg đứng thứ 10 trong danh sách những người có tầm ảnh hưởng nhất thế giới của tạp chí Forbes.

    • Ngày sinh: 14/5/1984
    • Nơi sinh: White Plains, New York, Mỹ
    • Tài sản: 60,8 tỷ USD (10/2018)
    • Vợ: Priscilla Chan (2012)
    • Con: 2

