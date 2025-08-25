Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Các tuyển thủ Indonesia tỏa sáng ở châu Âu

  • Thứ hai, 25/8/2025 11:33 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Bộ đôi Emil Audero và Kevin Diks có ngày thi đấu đáng nhớ khi ra sân ở vòng khai mạc Serie A 2025/26 và Bundesliga 2025/26.

Kevin Diks (áo xanh) đang chơi bóng cho Monchengladbach tại Đức.

Rạng sáng 25/8, Kevin Diks đánh dấu cột mốc lịch sử cho bóng đá Indonesia khi ra sân tại Bundesliga trong màu áo Monchengladbach ở trận đấu với Hamburg SV tại vòng mở màn mùa giải 2025/26.

Tuyển thủ Indonesia được HLV Monchengladbach tung vào sân từ băng ghế dự bị ở phút thứ 77. Anh đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ Indonesia đầu tiên ra sân ở Bundesliga. Đây cũng là trận đấu chính thức thứ hai của Diks trong màu áo Monchengladbach mùa này.

Trước đó, anh có 45 phút thi đấu trong trận gặp SVA Delmenhorst tại vòng đầu Cúp quốc gia Đức. Được định giá hơn 4,5 triệu euro, Diks là một trong những cầu thủ Đông Nam Á đáng chú ý nhất tại châu Âu ở thời điểm hiện tại. Anh sinh năm 1996, có mẹ là người gốc Indonesia.

Hậu vệ này được đào tạo ở Vitesse (Hà Lan), sau đó sang Fiorentina tại Serie A, rồi cập bến Copenhagen vào năm 2021, trước khi được Monchengladbach chiêu mộ.

Emil Audero anh 1

Emil Audero, thủ môn tuyển Indonesia, có màn trình diễn ấn tượng để góp công lớn giúp Cremonese thắng AC Milan.

Trong khi đó, Emil Audero, thủ môn tuyển Indonesia, có màn trình diễn ấn tượng để góp công lớn giúp Cremonese giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trước AC Milan ngay trong trận mở màn Serie A 2025/26.

Cremonese - đội bóng vừa thăng hạng Serie A mùa này - bị đánh giá thấp hơn nhiều so với AC Milan. Tuy nhiên, bất ngờ lớn xảy ra trên sân San Siro. Audero có màn trình diễn ấn tượng giúp đội khách tạo nên cú sốc ngay đầu mùa giải.

Emil Audero sinh năm 1997 tại Mataram (Indonesia), nhưng chuyển tới Italy từ nhỏ và trưởng thành trong hệ thống đào tạo trẻ của Juventus. Anh từng khoác áo Sampdoria nhiều mùa giải trước khi được Inter Milan mượn ở mùa 2023/24 để dự Champions League.

Trong khi đó, ở vòng khai màn Serie A, trung vệ khác của tuyển Indonesia, Jay Idzes, phải ngồi trên băng ghế dự bị khi Sassuolo thua Napoli 0-2 trên sân nhà.

Tường Linh

Emil Audero Juventus Kevin Diks

  • Juventus

    Juventus

    Juventus là CLB bóng đá lâu đời và thành công nhất Italy. Đội bóng được thành lập năm 1897 bởi một nhóm học sinh trường Trung học Massimo D'Azeglio và bắt đầu tham gia giải VĐQG Italy từ 1900. Những thành công của Juventus trong suốt chiều dài lịch sử hầu hết gắn với gia đình Agnelli. Juve cũng là CLB đầu tiên giành đủ 3 cúp bóng đá châu Âu C1, C2 và C3.

    Bạn có biết: Trong lịch sử hơn 120 năm tồn tại và phát triển, Juventus từng trải qua 2 đời chủ tịch không mang quốc tịch Italy là Alfred Dick (Thụy Sĩ) và Jean-Claude Blanc (Pháp).

    • Tên đầy đủ: Juventus Football Club S.p.A.
    • Thành lập: 1/11/1897
    • Sân vận động: Juventus Arena

Đọc tiếp

