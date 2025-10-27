Các ông lớn châu Âu sôi sục vì Kim Min-jae

Bayern Munich cân nhắc thanh lý trung vệ người Hàn Quốc sau màn thể hiện không đạt kỳ vọng.

Kim Min-jae đứng trước nguy cơ phải rời Bayern.

Gia nhập Bayern Munich từ Napoli với mức phí khoảng 50 triệu euro, Kim Min-Jae từng được kỳ vọng trở thành trụ cột nơi hàng thủ. Tuy nhiên, sự nổi lên của bộ đôi Jonathan Tah và Dayot Upamecano khiến anh dần bị đẩy ra ngoài kế hoạch chính.

Theo Fichajes, ban lãnh đạo Bayern hiện chưa đưa ra quyết định cuối cùng mà sẽ chờ đến cuối mùa giải để xác định liệu có tiếp tục đặt niềm tin vào trung vệ người Hàn Quốc hay không.

Ngay khi biết tin, nhiều CLB lớn tại Serie A và Premier League đang theo dõi sát sao tình hình. Ở Italy, cả Inter Milan và AC Milan đều coi Kim Min-Jae là mục tiêu lý tưởng để củng cố hàng phòng ngự. Tại Anh, Chelsea, Tottenham và Liverpool cũng sẵn sàng nhập cuộc nếu Bayern "bật đèn xanh" cho thương vụ này.

Giá trị của Kim Min-Jae vẫn duy trì ở mức cao, với con số ước tính khoảng 50 triệu euro - tương đương số tiền Bayern từng bỏ ra để chiêu mộ anh. Tuy nhiên, đội bóng Đức chỉ chấp nhận đàm phán nếu nhận được đề nghị hấp dẫn hoặc khi cầu thủ này không thể chứng minh được phong độ vốn có.

Mùa hè tới hứa hẹn sẽ là thời điểm quyết định cho tương lai của Kim Min-Jae, người từng là “bức tường thép” tại Serie A, nay đang đứng trước cơ hội hồi sinh sự nghiệp tại một trong những giải đấu hàng đầu châu Âu.