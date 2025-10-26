Bayern tìm thấy ‘Robben mới’

Chỉ ba ngày sau khi lập kỷ lục ở Champions League, Lennart Karl tiếp tục ghi bàn trong chiến thắng 3-0 trước Gladbach tại Bundesliga tối 25/10.

Ở tuổi 17, cầu thủ này không chỉ mang đến bàn thắng, mà còn thổi bùng trở lại tinh thần tự do và cảm xúc mà Bayern Munich từng tự hào. Sau trận đấu với Gladbach, AS chạy dòng tít: “Bayern Munich tìm thấy ‘Robben mới’”, như một cách để vinh danh Lennart Karl.

Khi tuổi 17 mang theo sự vô tư và bản lĩnh

Ngày 25/10, Bayern Munich hành quân đến Borussia-Park thuộc vòng 8 Bundesliga. Thầy trò Vincent Kompany tiếp tục thể hiện phong độ hủy diệt khi thắng 3-0, nhưng tâm điểm không thuộc về Harry Kane hay Luis Diaz - mà là Lennart Karl, chàng trai mới 17 tuổi đang khiến cả nước Đức phải nhắc tên.

Phút 81, Karl nhận bóng sát vòng cấm, xoay người khéo léo trước khi tung pha cứa lòng hiểm hóc. Một pha xử lý vừa tự tin vừa tinh tế, giống hệt bàn thắng mà tài năng trẻ này ghi ở Champions League giữa tuần - như thể bản thân sinh ra để làm điều đó. Hai trận, hai bàn, hai khoảnh khắc xuất thần liên tiếp - và Karl, ở tuổi 17, khiến cả Allianz Arena mỉm cười.

Pha lập công ấy không chỉ mang ý nghĩa mở tỷ số, mà còn là dấu hiệu của một ngôi sao đang hình thành. Cách Karl di chuyển, giữ nhịp và lựa chọn thời điểm dứt điểm đều toát lên sự chững chạc của một cầu thủ dạn dày hơn tuổi.

Trên mạng xã hội, làn sóng ngưỡng mộ dành cho Lennart Karl lan rộng sau màn trình diễn chói sáng. Hàng loạt bình luận tán dương xuất hiện, gọi anh là “Robben mới của Bayern”, trong khi nhiều người khác ví von Karl như “Messi của Allianz Arena” - cách gọi đầy trìu mến nhưng cũng thể hiện sự thừa nhận dành cho tài năng đặc biệt, kỹ thuật tinh tế và bản năng ngẫu hứng mà cậu mang đến cho “Hùm xám”.

Cựu danh thủ Didi Hamann khen Karl là “carefree” - chơi bóng với sự tự do và tự tin hiếm thấy.

Cựu danh thủ Didi Hamann khen Karl là “carefree” - chơi bóng với sự tự do và tự tin hiếm thấy. Thật vậy, mỗi khi chàng trai 17 tuổi chạm bóng, khán đài như được tiếp thêm sinh khí. Karl không bị gò bó bởi hệ thống, không sợ sai, không sợ thua trong những pha một đối một. Anh rê bóng, cười, và chơi với trái tim của một đứa trẻ yêu bóng đá.

Người ta đã lâu không còn thấy điều đó ở Bayern - một đội bóng vốn quá quen với hiệu suất, dữ liệu, và chiến thắng như một cỗ máy. Karl mang đến nét “nghệ sĩ” ngủ quên kể từ thời Ribery và Robben. Những cú ngoặt bóng táo bạo, pha xử lý khéo léo, cú sút quyết đoán - tất cả gợi lại hình ảnh “Gã mặt sẹo” từng khiến nước Đức mê mẩn suốt thập niên 2010.

Nhưng Karl không sao chép Ribery. Anh viết nên phiên bản mới: ít phô trương hơn, nhưng nhiều bản lĩnh hơn, với thứ tự tin lạnh lùng của một cầu thủ sinh ra trong thời đại số.

Kompany - giữa kiềm chế và giải phóng

Sau trận đấu, HLV Vincent Kompany giữ giọng điềm tĩnh: “Tôi không thích sự cường điệu. Karl cần bình tĩnh, tập trung và tiếp tục làm việc”. Nhưng chính ông cũng biết rằng, khi một tài năng trẻ ghi bàn ở cả Champions League và Bundesliga trong cùng một tuần, bạn không thể giấu cậu ta mãi.

Karl không phải sản phẩm của may mắn. Anh được Kompany “ủ” kỹ từ đầu mùa, chỉ ra sân khi thật sẵn sàng. Và khi thời khắc đến, Karl không bỏ lỡ. Với khả năng chơi ở cả hai cánh, Karl mang lại cho Bayern sự linh hoạt chiến thuật hiếm thấy. Cậu có thể trở thành “vũ khí bí mật” - người thay đổi thế trận bằng những pha xử lý đột biến, điều mà các cầu thủ trẻ thường thiếu.

Lennart Karl chưa phải siêu sao, nhưng anh đang mang đến điều quý nhất mà bóng đá cần: niềm vui và sự ngẫu hứng.

Dưới thời Kompany, Bayern đang tái sinh với năng lượng mới: vừa kỷ luật, vừa phóng khoáng. Cùng Karl, những gương mặt như Pavlovic hay Bischof đang dần chen chân vào đội hình chính, mang tới sức trẻ cho một tập thể vẫn được dẫn dắt bởi các cựu binh Kane, Kimmich, Neuer.

Điều thú vị là trong chuỗi trận bất bại trên mọi đấu trường, Bayern không chỉ thắng - họ thắng bằng cảm xúc. Sự xuất hiện của Karl khiến “Hùm xám” không còn là cỗ máy lạnh lùng mà là một đội bóng biết chơi đẹp, biết tạo khoảnh khắc khiến khán giả phải trầm trồ.

Trong ánh đèn Allianz Arena, Ribery và Robben từng viết nên huyền thoại “Robbery”. Giờ đây, một chàng trai 17 tuổi đang mang đến âm hưởng mới - hồn nhiên, táo bạo và thuần khiết.

Lennart Karl chưa phải siêu sao, nhưng anh đang mang đến điều quý nhất mà bóng đá cần: niềm vui và sự ngẫu hứng. Khi Karl chạy về góc khán đài ăn mừng, nụ cười của cậu như một tuyên ngôn: “Tôi ở đây, và tôi yêu trò chơi này”.

Trong thế giới nơi mọi thứ bị tính toán, một cầu thủ dám mơ, dám thử và dám cháy hết mình là của hiếm. Và đó chính là lý do vì sao Bayern Munich, giữa thời đại thống trị bằng dữ liệu và tốc độ, lại đang sống lại với linh hồn tuổi 17 mang tên Lennart Karl.