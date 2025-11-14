Các dấu hiệu nhận biết bất thường ở mắt, cần đi khám ngay

Nếu mắt đỏ, mi sưng, dử mắt nhiều và nhạy cảm với ánh sáng, rất có thể bạn đã bị đau mắt đỏ cấp.

Viêm kết mạc cấp (đau mắt đỏ) là bệnh rất phổ biến nhưng lại bị nhiều người xem nhẹ. Ảnh: News-Medical.

Viêm kết mạc cấp (đau mắt đỏ) là bệnh rất phổ biến nhưng lại bị nhiều người xem nhẹ, dẫn đến sai lầm trong phòng ngừa và điều trị. Bác sĩ chuyên khoa II Ninh Sỹ Quỳnh, Trưởng khoa Mắt, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, cho biết không ít biến chứng nặng xuất hiện chỉ vì bệnh nhân tự ý mua thuốc hoặc xử trí không đúng cách.

Triệu chứng điển hình

Kết mạc là lớp màng mỏng bao phủ mặt trong mi và lòng trắng mắt. Khi lớp màng này bị virus Adeno tấn công, mắt sẽ đỏ, cộm, khó chịu và được gọi là viêm kết mạc cấp hay đau mắt đỏ. Dù đa phần lành tính và hiếm khi gây giảm thị lực, đau mắt đỏ lại ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt do cảm giác vướng, chảy nước mắt, sưng mi. Một số trường hợp tự điều trị sai có thể để lại di chứng cho mắt.

Bệnh khởi phát bằng cảm giác ngứa nhẹ hoặc cộm mắt. Sau đó, tình trạng đỏ mắt xuất hiện rõ hơn, thường đỏ nhẹ trong 2-3 ngày đầu rồi tiến triển nặng dần. Mi mắt có thể sưng tùy mức độ, thậm chí sưng nhiều đến mức bệnh nhân không thể tự mở mắt.

Người bệnh cũng thường có nhiều dử mắt, đặc biệt vào buổi sáng khiến mi mắt dính chặt khó mở. Tình trạng chảy nước mắt diễn ra liên tục do phản ứng viêm, đôi khi nước mắt lẫn máu tạo thành dịch màu hồng.

"Đây là dấu hiệu cho thấy mắt có thể xuất hiện giả mạc và cần được bóc để thuốc ngấm tốt hơn. Khi thị lực bắt đầu mờ, nhìn lóa hoặc sợ ánh sáng, nhiều khả năng bệnh đã có biến chứng như viêm giác mạc hoặc viêm mống mắt", bác sĩ Quỳnh nói.

Điều trị như thế nào?

Viêm kết mạc cấp phần lớn lành tính nhưng vẫn có thể gây ra các biến chứng nếu điều trị sai cách. Một trong những tình trạng thường gặp là xuất huyết kết mạc hoặc hình thành giả mạc. Khi đó, mi và kết mạc sưng nề, vùng quanh mắt thậm chí tím, kết mạc có thể xuất huyết và xuất hiện một lớp màng trắng đục bám chặt, khiến mắt cộm nhiều và nước mắt có màu hồng.

Theo bác sĩ Quỳnh, nặng nề nhất là loét giác mạc. Đau mắt đỏ khiến lớp biểu mô bảo vệ giác mạc dễ bị tổn thương, nếu thêm vi khuẩn hoặc nấm xâm nhập sẽ gây loét. Đây là biến chứng nghiêm trọng, có thể làm giảm thị lực vĩnh viễn. Nguy cơ này gia tăng khi người bệnh tự ý sử dụng thuốc nhỏ mắt chứa corticoid. Sau quá trình viêm, một số bệnh nhân cũng có thể xuất hiện sẹo giác mạc, ảnh hưởng lâu dài đến chất lượng thị lực.

Đau mắt đỏ là bệnh do virus, trong khi kháng sinh chỉ có tác dụng tiêu diệt vi khuẩn. Bác sĩ có thể kê kháng sinh tra mắt để dự phòng bội nhiễm nhưng không có loại thuốc đặc hiệu nào giúp tiêu diệt virus Adeno. Điều trị hiện nay chủ yếu tập trung vào làm dịu triệu chứng, bảo vệ giác mạc và ngăn biến chứng, trong khi chờ cơ thể tự đào thải virus.

Toàn bộ quá trình diễn tiến của virus thường kéo dài khoảng 2 tuần, vì vậy thời gian điều trị thường 2-3 tuần. Người bệnh cần giữ vệ sinh mắt sạch sẽ, rửa bằng nước muối sinh lý, tránh dùng chung khăn mặt, và đặc biệt không tự ý sử dụng các thuốc chứa corticoid để tránh làm tổn thương mắt nặng hơn.