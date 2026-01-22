Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Các CLB Anh quá mạnh ở Champions League

  • Thứ năm, 22/1/2026 08:32 (GMT+7)
Trước lượt trận cuối cùng của giai đoạn phân hạng (league phase) UEFA Champions League 2025/26, bóng đá Anh đang thống trị khi 5 câu lạc bộ Premier League hiện diện trong top 8 bảng xếp hạng.

Arsenal gây ấn tượng nhất UEFA Champions League 2025/26.

Rạng sáng 22/1, các chiến thắng của Chelsea, Liverpool và Newcastle ở lượt trận áp chót vòng phân hạng giúp Premier League tiếp tục vị thế vững chắc tại Champions League mùa này. Arsenal gây ấn tượng nhất, khi dẫn đầu bảng xếp hạng với vị trí thứ 1 (7 trận toàn thắng, 21 điểm, hiệu số +18).

Liverpool leo lên xếp thứ 4 (15 điểm, hiệu số +6). Tottenham Hotspur đứng thứ 5 (14 điểm, hiệu số +8). Newcastle United cũng đứng ở vị trí thứ 7 (13 điểm, hiệu số +10). Chelsea nằm ở vị trí thứ 8 (13 điểm, hiệu số +6).

Dù chỉ Arsenal chắc chắn nằm trong top 8 trước lượt trận cuối cùng của giai đoạn phân hạng, cả Liverpool, Tottenham Hotspur, Newcastle và Chelsea đều tự quyết được số phận của mình ở loạt trận cuối. Một kết quả thuận lợi sẽ giúp họ chắc chắn nằm trong top 8.

Manchester City là đội bóng Premier League duy nhất không nằm trong top 8, dù họ cũng có 13 điểm nhưng xếp sau do các chỉ số phụ kém hơn so với các đối thủ Anh khác.

Dẫu vậy, Premier League cũng là giải đấu duy nhất có cả 6 đại diện chắc chắn nằm trong top 24 mùa này. Top 8 sẽ giành vé trực tiếp vào vòng 16 đội, trong khi từ vị trí từ 9-24 phải đá play-off để tranh 8 tấm vé còn lại.

Tường Linh

Ngoại hạng Anh Champions League

