Cá tính nữ chính đầu tiên của Murakami

Cuốn sách sắp xuất bản “The Tale of Kaho” đang được quan tâm vì đây là tiểu thuyết đầu tiên Haruki Murakami thiết lập nhân vật chính là nữ, theo The Guardian.

The Tale of Kaho sẽ được ra mắt cả bản in và bản điện tử tại Nhật Bản vào ngày 3/7. Cuốn tiểu thuyết dài 352 trang này tập trung vào nữ chính Kaho, một tác giả sách tranh 26 tuổi.

Tác phẩm này là phiên bản được sửa đổi và mở rộng dựa trên loạt truyện bốn phần của Murakami được xuất bản lần đầu trên tạp chí văn học Shincho từ tháng 6/2024 đến tháng 3/2026. Phần đầu tiên, được dịch giả Philip Gabriel dịch sang tiếng Anh, đã xuất hiện trên tạp chí New Yorker vào năm 2024.

Câu chuyện bắt đầu với việc Kaho đi hẹn hò giấu mặt với một người đàn ông, người đã nói với cô: “Tôi đã hẹn hò với đủ loại phụ nữ trong đời, nhưng phải nói rằng tôi chưa từng thấy ai xấu xí như cô”.

Nhà xuất bản của Murakami, Shinchosha Publishing, mô tả The Tale of Kaho là tiểu thuyết dài đầu tiên của ông có nhân vật chính là nữ và đóng vai trò dẫn dắt câu chuyện.

Murakami định nghĩa lại cá tính của nhân vật nữ?

Trong gần năm thập kỷ, tên tuổi của Murakami thường gắn với cảm giác ma mị: những quán bar ngập tràn nhạc jazz, những chú mèo biết nói, những thế giới siêu thực và nhân vật chính hầu như là những người đàn ông cô đơn với nội tâm đầy suy tư. Ông cũng chỉ đưa một số nhân vật chính là nữ trong các truyện ngắn.

Ông không tiết lộ nhiều chi tiết về cốt truyện mới, nhưng mô tả Kaho là “một cô gái rất bình thường, không xinh, không thông minh”, nhưng “rất nhiều điều kỳ lạ xảy ra với cô ấy và diễn ra xung quanh cô ấy”.

Trước đây, Murakami đã phải đối mặt với nhiều chỉ trích về cách miêu tả phụ nữ, thường bị cáo buộc là đã biến các nhân vật nữ thành những vật thể bị tình dục hóa hoặc chỉ mang tính áp đặt một chiều.

Bằng cách đặt Kaho vào trung tâm câu chuyện, Murakami có thể đang cố gắng phá bỏ lăng kính nam giới đã định hình các tác phẩm của ông từ lâu. Các nhà phê bình thường lưu ý rằng trong các tác phẩm như Biên niên ký chim vặn dây cót, vai trò của phụ nữ giống như thứ yếu so với cách Murakami trình bày những trải nghiệm nam tính trong cuộc sống.

Tất nhiên, vẫn có sự hoài nghi rằng liệu ông có thực sự phá vỡ được thói quen trên hay không. Ngay cả trong giai đoạn chuẩn bị cho tác phẩm The Tale of Kaho, việc ông miêu tả nhân vật chính là "bình thường" và tập trung nhiều vào ngoại hình của Kaho cho thấy một sự đấu tranh tiềm tàng của ông trong việc nhìn nhận nhân vật nữ chính bằng chất liệu thể chất hay mối quan hệ của cô với những người đàn ông xung quanh.

Trong một cuộc phỏng vấn với báo chí hồi tháng hai, Murakami mô tả việc viết từ góc nhìn của một người phụ nữ là điều ông thấy xa lạ nhưng lại có cảm giác rất tự nhiên. “Tôi đã trở thành cô ấy,” ông nói về nhân vật Kaho. Ông cũng cho biết cuốn tiểu thuyết này mang cảm giác lạc quan hơn so với các tác phẩm trước đó của ông.

Là một trong những tác giả đương đại nổi tiếng nhất của Nhật Bản, Murakami đã viết 15 tiểu thuyết trong suốt sự nghiệp kéo dài 47 năm và được dịch ra khoảng 50 ngôn ngữ. Các tác phẩm đáng chú ý của ông gồm Rừng Na Uy, Biên niên ký chim vặn dây cót, Kafka bên bờ biển và 1Q84.

Ông đã nhận được nhiều giải thưởng quốc tế danh giá, bao gồm giải Franz Kafka năm 2006, giải thưởng văn học Hans Christian Andersen năm 2016 và giải thưởng văn học Công chúa xứ Asturias của Tây Ban Nha năm 2023. Ông thường xuyên được nhắc đến như một ứng viên cho giải Nobel Văn học.