Cả thế giới đón nguyệt thực toàn phần, trăng máu hiếm hoi

Đêm 7-8/9, hàng tỷ người đã được chứng kiến nguyệt thực toàn phần kéo dài 82 phút. Mặt Trăng trở thành quả cầu đỏ rực trên bầu trời đêm.

Hiện tượng trăng máu độc đáo xuất hiện trên bầu trời. Ảnh: Reuters.

Vào đêm ngày 7, sáng ngày 8/9, bầu trời toàn cầu rực sáng bởi nguyệt thực toàn phần cuối cùng trong năm. Đây là một hiện tượng hiếm hoi kéo dài 82 phút, được xem là dài nhất trong vòng một thập kỷ qua.

Hiện tượng có thể quan sát được ở châu Á, châu Phi, châu Âu và châu Úc, trong khi phần lớn châu Mỹ không thể theo dõi vì đang ban ngày trên bán cầu đó. Tuy vậy, ước tính khoảng 7 tỷ người, tương đương 85-88% dân số thế giới, đã theo dõi ít nhất một phần của hiện tượng này.

Nguyệt thực bước vào giai đoạn toàn phần, ảnh chụp tại Ấn Độ. Ảnh: Reuters.

Nguyệt thực bắt đầu khoảng 22h28 (giờ Việt Nam). Giai đoạn toàn phần bắt đầu lúc 12h30 sáng ngày 8/9 và kết thúc vào 1h52, trong khi giai đoạn một phần kết thúc vào 3h55 phút sáng.

Một chiếc máy bay ngang qua nguyệt thực tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Reuters.

Nguyệt thực toàn phần xảy ra trong giai đoạn trăng tròn khi Trái Đất đi trực tiếp vào giữa Mặt Trăng và Mặt Trời. Khi đi vào vùng tối (umbra), Mặt Trăng sẽ hoàn toàn bị che khuất và không nhận được ánh sáng từ Mặt Trời.

Mặt Trăng đỏ được bắt trọn rõ nét tại quần đảo Cyprus. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, khúc xạ khí quyển Trái Đất làm ánh sáng Mặt Trời bị uốn cong, đi vòng qua rìa Trái Đất để tới được mặt trăng. Trong điều kiện này, hiện tượng tán xạ Rayleigh xảy ra làm tán xạ đi nhiều ánh sáng xanh, tím có bước sóng ngắn, giữ lại ánh sáng đỏ, cam xuyên qua và tiếp tục chiếu tới Mặt Trăng.

Các nhiếp ảnh gia tại Bắc Kinh chụp lại cảnh nguyệt thực. Ảnh: Reuters.

Khí quyển Trái Đất và các tác nhân khác như lượng bụi, khói, tro núi lửa sẽ quyết định Mặt Trăng đỏ nhạt, đỏ đậm hay thậm chí nâu sẫm. Ngoài ra, vị trí quỹ đạo của Mặt Trăng, như nếu đi qua trung tâm bóng umbra, màu sẽ đậm và thời gian toàn phần dài hơn.

"Nguyệt thực toàn phần là một trong những sự kiện thiên văn tuyệt vời nhất để quan sát mà không cần bất kỳ thiết bị nào và chúng ta biết chính xác khi nào sẽ diễn ra", nhà khí tượng kiêm blogger thiên văn Dave Samuhel từ AccuWeather nhận xét