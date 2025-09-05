Đây là bộ Lego đắt nhất thế giới

Lego ra mắt bộ Death Star UCS giá 1.000 USD, sản phẩm đắt nhất từ trước đến nay, tái hiện chi tiết các cảnh kinh điển trong loạt phim Star Wars.

Bộ Death Star UCS của Lego được thiết kế cầu kỳ, có giá gần 1.000 USD. Ảnh: Lego.

Tập đoàn Lego vừa công bố sản phẩm mới thuộc dòng Ultimate Collectors Series (UCS), được lấy cảm hứng từ phim Star Wars: Death Star với mức giá niêm yết 999,99 USD . Đây là bộ lego đắt nhất trong lịch sử của thương hiệu đến từ Đan Mạch.

Trước đó, Lego từng gây chú ý khi tung ra Millennium Falcon trị giá 800 USD với 7.541 mảnh ghép. Lần này, công ty Đan Mạch tiếp tục khai thác yếu tố hoài niệm, hướng đến nhóm khách hàng trưởng thành có khả năng chi tiêu cao.

Theo thông tin từ Lego, mô hình Death Star được thiết kế dạng lát cắt dọc thay vì hình cầu truyền thống. Sản phẩm cao khoảng 70 cm, rộng 79 cm và sâu 27 cm, tái hiện chi tiết nhiều phân cảnh nổi bật trong loạt phim Star Wars và Return of the Jedi.

Bộ sưu tập bao gồm 38 mô hình mini, từ các nhân vật chính như Luke Skywalker, Han Solo, Leia Organa đến Darth Vader, Hoàng đế Palpatine và đội Hồng vệ binh. Một số phiên bản đặc biệt được đưa vào như Luke trong trang phục gốc, Luke trong tạo hình Return of the Jedi, Han Solo với áo vest truyền thống hay thậm chí một Stormtrooper trong bồn tắm nước nóng.

Bên trong mô hình, người chơi có thể tái hiện hầu hết cảnh kinh điển, từ nhà chứa máy bay nơi Darth Vader chào đón Hoàng đế, đến khu giam giữ AA-23 với màn đấu súng, cảnh thoát khỏi máy ép rác, phòng liên lạc của R2-D2 và C-3PO. Bộ sản phẩm cũng bao gồm phòng điều khiển siêu laser, thang máy turbo kết nối 6 tầng và phòng ngai vàng cho trận chiến cuối cùng giữa Luke, Vader và Hoàng đế.

Dù không phải bộ Lego lớn nhất từng được sản xuất, Death Star UCS lại sở hữu số lượng nhân vật mini nhiều nhất.

Việc Lego tung ra sản phẩm nghìn USD được xem như minh chứng cho chiến lược mở rộng sang phân khúc người trưởng thành. Những năm gần đây, công ty liên tục đạt doanh thu và lợi nhuận kỷ lục, bất chấp thị trường đồ chơi toàn cầu chững lại. Nhiều nghiên cứu thị trường ghi nhận khoảng 15% bộ Lego hiện nay được thiết kế riêng cho người trưởng thành, vừa để lắp ráp giải trí, vừa để trưng bày như vật phẩm sưu tầm.

Wall Street Journal từng nhận định các bộ Lego như Millennium Falcon hay Titanic đang biến nhóm khách hàng lớn tuổi thành “mỏ vàng” của thương hiệu. Fortune cũng đánh giá Lego đã mở rộng thành công thị phần trong ngành đồ chơi trị giá 10 tỷ USD nhờ chiến lược này.

Bộ Death Star UCS sẽ mở bán từ ngày 1/10 cho thành viên Lego Insiders (chương trình đăng ký miễn phí) và từ ngày 4/10 cho tất cả khách hàng. Những người mua sớm sẽ nhận thêm quà tặng gồm một mô hình Tie Fighter kèm giá treo áo Imperial, áp dụng đến khi hết hàng. Lego Insiders cũng có cơ hội tham gia bốc thăm may mắn bằng điểm thưởng.

Với thiết kế hoành tráng và tính sưu tầm cao, Death Star UCS được giới đam mê Lego kỳ vọng trở thành một trong những bộ sản phẩm biểu tượng, dù mức giá 1.000 USD khiến nhiều người phải cân nhắc.