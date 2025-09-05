Thông tin khoa học - công nghệ là ‘huyết mạch’ phát triển quốc gia

Chuyên gia cho rằng thông tin khoa học - công nghệ là yếu tố quan trọng để xây dựng nền kinh tế thông minh, hiện đại và hiệu quả.

Hội thảo “Vai trò của thông tin khoa học và công nghệ trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội” diễn ra tại TP.HCM. Ảnh: BTC.

Diễn ra tại TP.HCM, hội thảo “Vai trò của thông tin khoa học và công nghệ trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội” là nơi để các chuyên gia, nhà khoa học chia sẻ kinh nghiệm và kết nối nguồn lực, góp phần thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Hội thảo có sự tham gia của lãnh đạo các cơ quan Trung ương, bộ ngành, trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp cùng đông đảo chuyên gia, nhà khoa học và sinh viên các trường kỹ thuật trên địa bàn thành phố.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Trần Văn Tùng, Chủ tịch Hội Thông tin Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VASTI), nhấn mạnh cơ quan này luôn sẵn sàng đóng vai trò cầu nối, đưa tri thức từ phòng nghiên cứu ra đời sống sản xuất, từ ý tưởng thành ứng dụng thực tế, từ đó xây dựng nền kinh tế thông minh, hiện đại và hiệu quả.

Ông Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, khẳng định thông tin KHCN là “huyết mạch” của công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Trong phiên báo cáo, GS.TS Võ Xuân Vinh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh doanh, Đại học Kinh tế TP.HCM, phân tích mối quan hệ giữa thông tin KHCN trong phát triển kinh tế - xã hội.

“Chúng ta cần đưa dữ liệu thành thông tin hữu ích, đưa kết quả nghiên cứu cho doanh nghiệp, cho người dân ứng dụng vào thực tế. Việc này đang có một số khó khăn ở Việt Nam”, ông Vinh cho biết.

Từ đó, GS.TS Võ Xuân Vinh đề xuất một số giải pháp, gồm đầu tư mạnh hơn cho hệ thống cơ sở dữ liệu, kết nối Nhà nước - Doanh nghiệp - Viện trường trong hoạt động KHCN, phát triển và hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về KHCN, kết nối cơ sở dữ liệu của các doanh nghiệp/nhà xuất bản quốc tế.

Tiếp theo, PGS.TS Đỗ Văn Hùng, Phó chủ tịch VASTI, đề xuất xây dựng hệ sinh thái thông tin KHCN phục vụ đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế số.

Trong khi đó, ThS Huỳnh Thị Mỹ Phương, Giám đốc Thư viện Trung tâm ĐHQG-HCM, nhấn mạnh tầm quan trọng của thông tin và dữ liệu với nghiên cứu khoa học, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm khai thác thông tin để nâng cao số lượng bài báo công bố quốc tế.

Trong phiên tham luận chủ đề “Những công nghệ chiến lược của kỷ nguyên vươn mình”, các khách mời thảo luận về giải pháp để Việt Nam làm chủ công nghệ lõi trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu. Chuyên gia từ quân đội, đại học và doanh nghiệp có những trao đổi tích cực về AI, an ninh mạng, điện tử, hạ tầng số, logistic và công nghệ xanh.

Phiên thứ 2 với chủ đề “Nhu cầu và hiện trạng thông tin KH-CN đối với cộng đồng doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu”, GS.TS Lê Trường Tùng, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học FPT, chỉ ra khó khăn khi sinh viên ít tham gia nghiên cứu.

Theo GS.TS Lê Trường Tùng, một phần nguyên nhân đến từ sinh viên thường chỉ tập trung học tập. Nguyên nhân sâu xa là mô hình dạy và học chưa định hướng nghiên cứu, khiến sinh viên thiếu thói quen và kỹ năng cần thiết. Ngoài ra, khó khăn trong tiếp cận nguồn thông tin khoa học cũng là trở ngại.

Đại diện từ Sở KHCN TP.HCM, bệnh viện Chợ Rẫy và các doanh nghiệp cùng tham gia chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong ứng dụng KHCN vào y tế, sản xuất và quản lý.

Kết thúc hội thảo, ông Trần Văn Tùng đưa ra 3 kiến nghị. Thứ nhất, Nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện chính sách khuyến khích đầu tư, xây dựng nền tảng chia sẻ thông tin quốc gia theo hướng mở và minh bạch.

Thứ hai, các trường đại học, viện nghiên cứu phải nâng cao chất lượng nghiên cứu, tăng cường hợp tác quốc tế và gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp để thúc đẩy ứng dụng.

Thứ ba, doanh nghiệp cần coi việc đầu tư vào thông tin KH-CN là chiến lược lâu dài, đồng thời phát triển đội ngũ nhân lực có năng lực khai thác và ứng dụng hiệu quả nguồn thông tin.