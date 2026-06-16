Ca sĩ Việt 15 tuổi cầu cứu, tố 'bị ép đi khách', công ty quản lý lên tiếng

Ca sĩ T.H.Đ (15 tuổi), thành viên nhóm nhạc V.S lên tiếng cầu cứu, tố lãnh đạo công ty bạo lực tinh thần, "ép đi khách". Phía công ty có phản hồi chính thức với Tri Thức - Znews.

Ba thành viên của nhóm nhạc V.S gồm T.B.A (SN 2008), T.H.Đ (2011), N.N.C.T (SN 2009), thuộc nhóm nhạc V.S do Công ty TNHH giải trí nghệ thuật VMT quản lý vừa có đơn cầu cứu, gửi Cục Trẻ em, các cơ quan ban ngành về việc bà V.M.T - người đại diện theo pháp luật của công ty có dấu hiệu vi phạm pháp luật về trẻ em, lao động và xâm phạm quyền lợi trẻ vị thành niên.

Trong đơn, ba giọng ca trẻ "tố" thường xuyên bị bà V.M.T "bạo lực tinh thần", "phát ngôn mang tính phản cảm, lệch chuẩn đạo đức và ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhận thức của trẻ vị thành niên".

Trao đổi với Tri Thức - Znews vào chiều 16/6, phía công ty VMT phủ nhận tất cả cáo buộc và khẳng định các thông tin nói trên hoàn toàn sai sự thật, có dấu hiệu vu khống, lợi dụng quyền tự do ngôn luận xâm phạm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, hình ảnh của công ty cũng như cá nhân bà V.M.T.

Ba ca sĩ Việt cầu cứu

Trong đơn cầu cứu, T.B.A (SN 2008), T.H.Đ (2011), N.N.C.T (SN 2009) cho biết họ đã ký hợp đồng khai thác độc quyền đào tạo, phát triển và biểu diễn nghệ sĩ với công ty VMT với mục đích được học tập trong môi trường đào tạo chuyên nghiệp, được định hướng đúng đắn để phát triển tài năng, hình ảnh và con đường nghệ thuật.

Cả ba tin rằng đây sẽ là cơ hội để bản thân trưởng thành, học hỏi, rèn luyện và từng bước thực hiện giấc mơ nghệ thuật mà họ đã nung nấu và không ngừng cố gắng theo đuổi từ rất sớm.

Tuy nhiên, trong quá trình đào tạo và hoạt động, cả ba liên tục phải chịu nhiều áp lực từ phía quản lý và người đại diện công ty VMT.

"Chúng tôi phải chịu những hình phạt quá nghiêm khắc và có nhiều điều vô lý. Chúng tôi phải nghe những chia sẻ trái với đạo đức con người, trái với đạo đức nghề nghiệp của một người nghệ sĩ... Chúng tôi đã lên tiếng nhưng tất cả ý kiến của chúng con đều bị công ty phản đối, thậm chí còn nhận lại những lời đe dọa từ ca sĩ V.M.T - đại diện Công ty VMT", họ cho biết.

Các thành viên của nhóm nhạc V.S.

Cụ thể, cả ba cáo buộc bà V.M.T thường xuyên có những lời nói xúc phạm tinh thần, gây ám ảnh tâm lý như "Dù cha mẹ chết vẫn phải tươi cười trên sân khấu, nếu không thì bỏ nghề đi"; "Các ca sĩ công ty khác phải đi khách để có show diễn"; “Muốn nổi tiếng phải nịnh nọt giám đốc để lên giường với giám đốc”...

Theo ba ca sĩ, họ chỉ là những đứa trẻ đang trong độ tuổi hình thành nhận thức và nhân cách, những lời nói như vậy không chỉ gây sự hoang mang, sợ hãi mà còn khiến mất niềm tin vào môi trường nghệ thuật chân chính mà mình đang theo đuổi.

"Bên cạnh áp lực tinh thần, chúng tôi còn bị công ty áp dụng nhiều chế độ quản lý và hình thức xử phạt không phù hợp đối với người chưa thành niên. Trong đó có việc phạt tiền dựa trên số cân nặng tăng vượt mức mà công ty quy định. Ca sĩ V.M.T đã đặt ra quy định tính tiền phạt 1.000.000 đồng trên mỗi kg mà chúng tôi vượt mức bằng hình thức trừ lương hoặc chuyển khoản. Vô lý hơn nữa là cả khi chúng tôi chỉ tăng so với mức quy định 200 gram cũng được coi là vi phạm và phạt mức 1.000.000 đồng. Những hình phạt này khiến chúng tôi thường xuyên sống trong áp lực".

Từ những sự việc nêu trên, cả ba cho rằng quá trình quản lý, đào tạo và khai thác hoạt động nghệ thuật tại công ty VMT có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Họ mong các cơ quan thẩm quyền vào cuộc và yêu cầu điều tra, xác minh, xử lý hành vi vi phạm pháp luật đối với công ty, có biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên chưa thành niên đang tham gia đào tạo và hoạt động tại công ty.

Công ty VMT phản hồi

Trong văn bản phản hồi gửi đến Tri Thức - Znews, đại diện của công ty VMT cho biết những cáo buộc nói trên hoàn toàn sai sự thật, có dấu hiệu vu khống, lợi dụng quyền tự do ngôn luận xâm phạm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, hình ảnh của công ty cũng như cá nhân bà V.M.T.

Theo phía công ty, vào ngày 12/8/2025, Công ty VMT ký kết hợp đồng khai thác độc quyền đào tạo, phát triển và biểu diễn nghệ sĩ thuộc nhóm nhạc Vstar với các thành viên nhóm nhạc, thời gian hợp tác là 5 năm (kết thúc vào năm 2030). Do T.B.A (SN 2008), T.H.Đ (2011), N.N.C.T (SN 2009) còn nhỏ, chưa đủ 18 tuổi, nên khi ký kết hợp đồng đều có sự tham gia và chấp thuận của Người giám hộ/Người đại diện theo pháp luật là cha/mẹ của các em .

Theo nội dung hợp đồng, hai bên thống nhất thiết lập mối quan hệ hợp tác nhằm xây dựng, phát triển hình ảnh, sự nghiệp nghệ thuật và hoạt động biểu diễn của các em trong vai trò thành viên nhóm nhạc V.S do Công ty VMT đầu tư, quản lý, đào tạo và định hướng trong mọi hoạt động liên quan đến hình ảnh, quảng cáo và biểu diễn.

Từ tháng 8/2025 - 5/2026, công ty VMT và trực tiếp bà V.M.T rất tâm huyết lên kế hoạch đào tạo bài bản, mời các giáo viên có chuyên môn, kinh nghiệm để trau dồi kiến thức ca hát, vũ đạo cho các thành viên nhóm nhạc. Các kế hoạch đào tạo và chương trình hoạt động đều được công ty VMT công khai, trao đổi và nhận được sự thống nhất của phụ huynh các em trước khi triển khai thực hiện, tuyệt đối đảm bảo sức sức khỏe và không làm ảnh hưởng đến chương trình học phổ thông tại trường của các em.

Toàn bộ mọi chi phí đầu tư (thuê giáo viên giảng dạy, quản lý nhóm, di chuyển, phục trang, trang điểm, ăn uống, chi phí quay MV,….), công ty VMT chịu trách nhiệm đầu tư 100%, các thành viên nhóm nhạc cũng như gia đình các em đều không phải đầu tư hay đóng bất kỳ khoản phí nào.

Phía công ty phủ nhận các cáo buộc từ phía T.B.A (SN 2008), T.H.Đ (2011), N.N.C.T (SN 2009).

Về cáo buộc phạt vi phạm cân nặng, phía VMT cho biết: "Bộ quy định sức khỏe và hình ảnh V.S quy định về ăn uống tại công ty và chỉ số cân nặng của các thành viên nhóm đã được đại diện công ty thông báo công khai, chính thức đến các em và cha mẹ của các thành viên nhóm đều nhất trí thực hiện tại thời điểm hai bên giao kết hợp đồng; không mang tính chất bóc lột, cũng không có chuyện chỉ tăng cân nặng 200 gram đã bị phạt tiền như trong thông tin các bạn đăng tải. Nhóm nhạc hoạt động chính là nghệ thuật nên hình ảnh của các em rất quan trọng, các thành viên hiện rất trẻ, có em mới chỉ 14 tuổi nên nếu không có những quy định về kỷ luật công việc thì rất khó đảm bảo đưa các em vào nề nếp. Công ty VMT trân trọng tài năng của các em, chúng tôi hiểu biết và tuân thủ pháp luật, nên mọi kế hoạch đào tạo và hoạt động đều tính toán xây dựng đảm bảo tối ưu quyền lợi hợp pháp của các em và được sự chấp thuận của Người giám hộ của các em trước khi thực hiện".

Liên quan đến cáo buộc bà V.M.T có những phát ngôn phản cảm, bạo hành tinh thần, phía công ty phủ nhận. Theo phía công ty, trong quá trình đào tạo nhóm nhạc, bà V.M.T có đưa ra dẫn chứng về những trường hợp ca sỹ tại Hàn Quốc bị nhà đầu tư chèn ép, bóc lột để thành viên nhóm nhạc có niềm tin ở công ty VMT là môi trường đào tạo uy tín và chuyên nghiệp cho các em.

"Các nội dung này là hoàn toàn công khai, minh bạch nhưng đã bị bóp méo, biến tướng câu chữ để vu khống, hạ uy tín của bà T và công ty VMT. Các chương trình truyền hình hoặc sự kiện biểu diễn tại các trường học, tòa soạn báo, hoặc chương trình do VTV tổ chức, công ty đều cố gắng liên hệ để các thành viên nhóm nhạc được tham gia biểu diễn. Tuy nhiên có những chương trình là hoạt động biểu diễn mang tính chất cộng đồng nên không có thù lao chi trả; một số chương trình khác do nhóm nhạc còn non trẻ nên chỉ nhận được mức hỗ trợ mang tính chất động viên các em. Toàn bộ số tiền hỗ trợ nhận được từ các chương trình công ty VMT đều chi trả trực tiếp đầy đủ cho các em, tuyệt đối không có việc mập mờ trong phân chia lợi nhuận", phía công ty trao đổi thêm.

Ngoài ra, công ty cho biết trong quá trình hoạt động, ba thành viên nói trên thường xuyên vi phạm nghiêm trọng nội quy, quy định hoạt động của công ty. Từ đó, công ty buộc phải ban hành thông báo về việc tạm ngưng hoạt động tập luyện và biểu diễn với ba ca sĩ.

"Công ty VMT luôn thiện chí giải quyết mâu thuẫn với các thành viên nhóm nhạc và gia đình các em. Chúng tôi thấu hiểu những kỳ vọng của cha mẹ các thành viên nhóm nhạc dành cho các em. Tuy nhiên, mọi việc phải được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật", phía công ty khẳng định.