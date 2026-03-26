Ca sĩ Mỹ 28 tuổi bị bắt

Nam ca sĩ kiêm rapper Desiigner bị bắt với cáo buộc bạo lực gia đình. Trước đó, anh cũng tường vướng vòng lao lý vì gây rối trên máy bay.

Hôm 26/3, tờ News Nation đưa tin chủ nhân hit Panda đã bị bắt tại quận Horry hồi đầu tuần này. Theo hồ sơ cảnh sát, Desiigner (tên thật Sidney Royel Selby III) bị buộc tội bạo lực gia đình cấp độ ba. Ca sĩ 29 tuổi bị tạm giam tại J. Reuben Long Detention Center, rồi được tại ngoại hôm 23/3 sau khi nộp số tiền bảo lãnh 1.500 USD .

Desiigner bị bắt với cáo buộc bạo hành gia đình cấp độ 3. Ảnh: TMZ.

Vụ ẩu đả được cho là xảy ra vào ngày 2/3. Cảnh sát cho biết họ đã đến căn nhà trên đường Arbor Ridge Circle, khu vực Conway, sau khi nhận được tin báo về một vụ xô xát gia đình. Lệnh bắt giữ nêu rõ Desiigner bị cáo buộc đã giật chìa khóa xe từ túi quần của bạn gái cũ và đẩy cô ngã xuống sàn trong lúc tranh cãi. Vụ ẩu đả khiến người phụ nữ bị trầy xước nhẹ và chảy máu ở cánh tay và vùng lưng dưới.

Trước đó, Desiigner được biết đến nhiều nhất với ca khúc Panda - đạt hơn 800 triệu lượt xem trên YouTube và từng được đề cử giải Grammy Awards 2017. Ngoài ra, anh còn có bản hit khác là Timmy Turner, thu hút hơn 200 triệu lượt xem.

Song, nam ca sĩ liên tục vướng bê bối đời tư. Hồi năm 2023, Desiigner từng bị kết tội có hành vi khiếm nhã trên chuyến bay từ Tokyo đến Minneapolis. Theo cáo trạng, anh bị phát hiện phô bày cơ thể và có hành vi không phù hợp trên chuyến bay dù đã bị nhắc nhở. Sau vụ việc, ca sĩ phải nộp phạt 5.000 USD , thực hiện 120 giờ lao động công ích và bị quản chế trong 2 năm.