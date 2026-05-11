Ca sĩ Miu Lê làm việc với cơ quan công an liên quan nghi án ma túy. Ảnh: Công an cung cấp
Công an xã Cát Hải (TP Hải Phòng) nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc một số đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định nhóm đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy gồm: Lê Ánh Nhật (SN 1991, tức ca sĩ Miu Lê, trú tại TP.HCM); Vũ Khương An (SN 1995, trú tại TP.HCM); Trần Đức Phong (SN 1993, Hà Nội) và 3 đối tượng khác.
Sau khi test nhanh, lực lượng chức năng xác định ca sĩ Miu Lê cùng Phong và An dương tính với ma túy.
Hiện, lực lượng chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.
