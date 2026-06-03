Tiêu hủy 325.000 bao thuốc lá giả mạo nhãn hiệu ESSE Change

Cơ quan chức năng tiêu hủy toàn bộ 325.000 bao thuốc lá có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu ESSE Change do lực lượng Hải quan thu giữ.

Trước đó, ngày 15/10/2025, tại Khu vực kiểm tra hàng hóa xuất khẩu thuộc Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 2 (Đội 2), Chi cục Điều tra chống buôn lậu đã phối hợp với Hải quan cửa khẩu quốc tế Lao Bảo tiến hành kiểm tra lô hàng có dấu hiệu nghi vấn.

Kết quả kiểm tra phát hiện 325.000 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu ESSE Change 4mg (650 thùng), hàng mới 100%, có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đã được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

Lực lượng Hải quan kiểm tra lô hàng vi phạm.

Nhận định vụ việc có tính chất phức tạp, lãnh đạo Cục Hải quan và lãnh đạo Chi cục Điều tra chống buôn lậu đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương tiến hành điều tra, xác minh nhằm làm rõ nguồn gốc, tính hợp pháp của lô hàng và các hành vi vi phạm có liên quan.

Sau quá trình xác minh, Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 2 (Đội 2) đã phối hợp với Hải quan cửa khẩu quốc tế Lao Bảo lập biên bản vi phạm hành chính và bàn giao hồ sơ vụ việc cho UBND tỉnh Quảng Trị xử lý theo thẩm quyền.

UBND tỉnh Quảng Trị mới đây đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức vi phạm với số tiền 430 triệu đồng, đồng thời áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc tiêu hủy toàn bộ số thuốc lá giả mạo nhãn hiệu theo quy định của pháp luật.