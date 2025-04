Ca sĩ Lý Quốc Tường qua đời đột ngột vì ung thư phổi

Ca sĩ Lý Quốc Tường được xác nhận qua đời vì căn bệnh ung thư phổi, hưởng thọ 61 tuổi.

Theo Sohu, Lý Quốc Tường phát hiện mắc ung thư phổi vào tháng 3/2024 trong một đợt đi khám sức khỏe định kỳ. Anh âm thầm điều trị bạo bệnh, giấu mọi người xung quanh.

Ca sĩ Lý Quốc Tường.

Một năm qua, ung thư di căn khiến sức khỏe nam ca sĩ suy kiệt. Cổ họng anh đau rát, thể trạng suy nhược nên không thể tiếp tục ca hát.

Người bạn thân của Quốc Tường tiết lộ nam ca sĩ từ chối một chương trình hồi đầu năm. Lúc này, anh nói: “Tôi sẽ tiếp tục ca hát ở kiếp sau”.

“Quốc Tường ra đi thanh thản trong giấc ngủ. Gia đình và bạn bè có mặt đầy đủ trong giờ phút cuối cùng của anh”, người này nói.

Từng là giọng ca nổi tiếng, Quốc Tường có cuộc sống túng thiếu những năm cuối đời. Anh chỉ biểu diễn ở 1 số tụ điểm sân khấu địa phương. Nam ca sĩ cũng nhận livestream bán hàng để đảm bảo thu nhập.

Trên mạng xã hội Douyin, anh đăng tải đoạn clip cuối cùng là sản phẩm nội tạng bò kèm bài hát kinh điển của mình - Đêm hái sao để thu hút người mua.

Lý Quốc Tường sinh năm 1964, đam mê ca hát từ nhỏ. Năm 1989, anh tham gia cuộc thi âm nhạc Tài năng mới lần 8 và giành giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất.

Sau khi ký hợp đồng với hãng thu âm Jiayin Records cùng năm, Lý Quốc Tường phát hành album solo đầu tay Blue, chính thức ra mắt với tư cách ca sĩ.

Trong sự nghiệp, anh có nhiều tác phẩm kinh điển như Đêm hái sao, Have a good journey, Always with your encouragement...