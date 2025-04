Kim Kardashian lại vấp tranh cãi

Kim Kardashian gây tranh cãi khi tắm nước đá trong bộ bikini. Hành động này thậm chí bị em gái Khloe chê không phù hợp.

Theo Daily Mail, trong tập mới nhất của chương trình thực tế The Kardashians, Kim Kardashian khiến người hâm mộ bất ngờ khi thực hiện một cảnh tắm nước đá kỳ lạ trong khu cắm trại tại Joshua Tree.

Cụ thể, cùng em gái Khloe và mẹ Kris Jenner, Kim đã thực hiện chuyến đi cắm trại sang trọng bằng một chiếc RV, nhưng không may khu cắm trại thiếu thốn tiện nghi, trong đó không có vòi sen.

Sau một ngày dài ở khu cắm trại bụi bặm, Kim quyết định tự giải quyết tình huống bằng cách tắm nước đá trong bộ bikini. Hành động này khiến Khloe cảm thấy không phù hợp và thậm chí so sánh với một cảnh trong phim nhạy cảm.

Kim Kardashian trong tập mới nhất của The Kardashians. Ảnh: The Kardashians.

Mặc dù hành động này có phần kỳ quái, Kim vẫn khẳng định rằng đó là "điều đáng làm" vì cô cảm thấy mình đã sạch sẽ hơn. Cảnh tượng này nhanh chóng gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Cũng trong tập này, Kris Jenner không thể kìm được nước mắt khi chia sẻ về việc chứng kiến em trai của Tristan Thompson, Amari, bị co giật trong bữa tiệc sinh nhật lần thứ 18. Amari mắc hội chứng động kinh hiếm gặp. Đây là lần đầu tiên Kris thấy Amari bị co giật, khiến bà rất lo lắng và xúc động.

Kim Kardashian là một ngôi sao truyền hình thực tế, doanh nhân, người Mỹ, nổi bật qua chương trình Keeping Up with the Kardashians. Cô là người sáng lập thương hiệu đồ lót SKIMS.

Kim Kardashian gây tranh cãi từ những ngày đầu nổi tiếng. Cô cũng bị chỉ trích vì lối sống xa hoa, những phát ngôn và hành động lố. Mặc dù vậy, cô vẫn duy trì sức ảnh hưởng lớn trong giới giải trí.