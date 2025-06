Ca sĩ 19 tuổi gây chú ý ở Em xinh

Hiện tại, Ánh Sáng Aza đang tham gia Em xinh "say hi", đồng thời tiếp tục phát triển các hoạt động âm nhạc cá nhân. Là phiên bản nữ của Anh trai "say hi", chương trình được kỳ vọng sẽ kế thừa sức hút từ phiên bản dành cho nghệ sĩ nam. Em xinh "say hi" quy tụ 30 ca sĩ nữ thuộc nhiều thế hệ như Bích Phương, Bảo Anh, Phương Ly, Phương Mỹ Chi, Pháo, Liu Grace…