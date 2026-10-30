Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thánh kinh cà phê

Cuốn sách hướng dẫn chúng ta cách lựa chọn những hạt cà phê chất lượng, một số kỹ thuật pha chế, các cách kết hợp cà phê với các loại thực phẩm được chọn lựa kỹ lưỡng, cũng như hàng loạt các công thức hấp dẫn. Ngoài ra, những hiểu lầm thường gặp nhất đối với cà phê cũng sẽ được tiết lộ cùng với cách tránh một số ít mối họa tiềm ẩn trong cà phê.

Sách hay Ebook

Cà phê giúp mạch máu khỏe mạnh hơn

  • Thứ sáu, 30/10/2026 14:19 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Hợp chất phenol trong cà phê giúp thành mạch máu bền bỉ hơn. Các hợp chất chống oxy hóa và kháng viêm dồi dào trong cà phê khiến hệ tuần hoàn hoạt động trơn tru và giảm huyết áp.

Cà phê ảnh 1

Chất phenol trong cà phê giúp thành mạch máu bền vững hơn. Ảnh minh họa: K.C.

Để chăm lo cho trái tim, bạn cũng cần dành sự quan tâm đến hệ thống mạch máu nuôi dưỡng nó. Theo bạn, mất bao lâu để giúp hệ thống này khỏe mạnh hơn? Một năm? Một tháng? Một vài giờ thì sao?

Các xét nghiệm y tế về lớp màng lót của các mạch máu, còn gọi là nội mô, đang ngày càng tỏ ra là một loại “áp kế” rất hữu hiệu trong đo lường tình trạng sức khỏe mạch máu.

Các xét nghiệm chức năng tế bào nội mô (ECF) này đã cho thấy các mạch máu phản ứng rất nhanh trước những gì chúng ta nạp vào, và vì thế dần trở thành chuẩn mực mới cho các bài kiểm tra về tác động của đồ uống đến sức khỏe.

Tại đó, các loại cà phê thượng hạng chứa chất chống oxy hóa và kháng viêm dồi dào đã chứng minh khả năng tạo ra những thay đổi mạnh mẽ, tích cực đối với sức khỏe mạch máu chỉ trong vài giờ.

Tất nhiên, để đạt được lợi ích như vậy, cà phê bạn chọn phải có đủ lượng phenol cần thiết. Một tách cà phê chứa hàm lượng phenol thấp, rang quá lửa và đầy chất béo cùng với đường sẽ chẳng tốt cho bạn chút nào. Một số nghiên cứu còn chỉ ra việc tiêu thụ cà phê chưa tách caffeine làm suy giảm chức năng tế bào nội mô. Kết quả này có thể bắt nguồn từ tình trạng thiếu hụt phenol trong cà phê, hoặc quá nhiều caffeine gây cản trở tác dụng tích cực của phenol đến ECF.

Xét nghiệm ECF đo phản ứng các mạch máu trước căng thẳng nhằm xác định mức độ ốm yếu hay khỏe mạnh của chúng. Nếu phản ứng kém, các mạch co lại, làm tắc nghẽn lưu thông máu, nếu phản ứng tốt, chúng nở ra, cho phép máu chảy đến các mô đang thiếu oxy. Tôi đã khá sửng sốt khi biết kết quả xét nghiệm ECF của chính mình.

Sau quá trình ghi nhận các chỉ số cơ sở, tôi uống một cốc nước có hòa tan chiết xuất trà xanh, tiếp đó là phần sinh tố buổi sáng, bao gồm cải xoăn, việt quất, dưa vàng và hạt chia. Chúng tôi đợi một giờ rồi kiểm tra lại. Thật không thể tin vào mắt mình, chức năng tế bào nội mô đã tăng vọt gần 40% so với trước khi tôi nạp đồ uống vào người!

Nghiên cứu về tuổi thọ của cư dân đảo Ikaria từng truyền cảm hứng mạnh mẽ cho tôi cho thấy, những người uống cà phê Hy Lạp có chức năng tế bào nội mô tốt hơn những người uống loại cà phê khác. Càng uống nhiều cà phê Hy Lạp, chức năng nội mô của họ càng được cải thiện. Đó là dấu hiệu chắc chắn nhất về khả năng tăng cường ECF của cà phê.

Sở hữu hàm lượng phenol dồi dào, cà phê Hy Lạp tác động tích cực lên ECF, kể cả ở những bệnh nhân bị cao huyết áp, có nồng độ cholesterol cao, mắc bệnh tiểu đường hay hút thuốc.

“Giàu polyphenol và các chất chống oxy hóa, kèm theo một lượng caffeine vừa phải, cà phê đun sôi kiểu Hy Lạp có vẻ đã tổng hòa tất cả lợi ích của các loại cà phê khác,” một trong các tác giả của công trình nghiên cứu, Dr. Gerasimos Siasos, viết.

Ấn tượng với kết quả ECF của chính mình và một lần nữa tìm thấy cảm hứng từ những người Ikaria, tôi bắt đầu tiến hành thử nghiệm trên các tình nguyện viên. Trong số đó có một người đàn ông chừng ba mươi lăm tuổi, không bộc lộ dấu hiệu rõ rệt nào về sức khỏe kém, nhưng nguy cơ mắc bệnh tim lại cao bất thường.

Ở trường hợp này, chỉ số sung huyết phản ứng (RHI), một phép đo lưu lượng máu sau khi xảy ra tình trạng tắc nghẽn tạm thời, đạt 159, vừa chạm mốc kết quả xấu. Anh ta uống một tách cà phê Kenya Karogoto rang và xay nhuyễn. Một giờ sau, chỉ số RHI đã tăng lên đến 220, và đối tượng cảm thấy khá hơn rất nhiều. Mặc dù nghiên cứu này chỉ mới khởi động, các khám phá gặt hái được ban đầu vẫn rất hấp dẫn.

Chúng tôi cung cấp cho các tình nguyện viên một bữa ăn giàu chất béo; một số người dùng kèm với cà phê giàu phenol, còn một số khác thì không. Kế đến, thông qua một xét nghiệm tiêu chuẩn vàng ECF gọi là phép đánh giá tình trạng giãn mạch qua trung gian dòng chảy, cùng với chỉ số RHI, chúng tôi kiểm tra được chức năng tế bào nội mô.

Kết quả cho thấy thực phẩm giàu chất béo đã gây suy giảm ECF nghiêm trọng, thế nhưng, ở những đối tượng đầu tiên uống cà phê giàu phenol trong bữa ăn, ECF không hề sa sút mà thậm chí còn được nâng cao.

Bob Arnot/ Huy Hoàng & NXB Dân trí

Cà phê Mạch máu Nội mô ECF Phenol Tiểu đường

    Đọc tiếp

    Tác dụng lợi tiểu của cà phê

    Tác dụng lợi tiểu của cà phê

    0

    Ngoài khả năng giúp cơ thể tăng sự tỉnh táo, cà phê còn có tác dụng lợi tiểu nhẹ. Vì vậy, khi uống cà phê, bạn nên uống đủ nước, đặc biệt khi luyện tập hoặc làm việc ngoài trời.

    Người trẻ đôi lúc cũng cần cô đơn

    Người trẻ đôi lúc cũng cần cô đơn

    0

    Nhiều người sợ cô đơn, bởi họ xem điều đó là hình phạt. Sự cô đơn đôi lúc rất cần thiết. Khi một mình, bạn sẽ có cơ hội đối diện với cái tôi trong tĩnh lặng để biết mình cần gì.

    SÁCH HAY

    Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

    Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

    0

    Việc chuyển đổi mô hình hoạt động có thể giúp đơn vị xuất bản chủ động sản xuất từ sách giấy, ebook cho đến sách nói để tạo sự sôi nổi và đa dạng cho thị trường.

    BOOK SPACE

    BOOK SPACE

    0

    Tiệm sách Em Trang Trí chuyên bán các đầu sách ngoại văn chọn lọc, tập trung vào thể loại nghệ thuật, hư cấu, đồng thời có thêm dịch vụ tìm kiếm ấn phẩm hiếm cho khách.

    Nghề viết văn

    Nghề viết văn

    0

    Nhiều nhà văn có con đường học vấn khá sâu rộng, ngược lại một số người chủ yếu tự học và viết bằng trải nghiệm. Các nhà văn sẽ tự học bằng việc đọc, nó giúp họ tích lũy tri thức.

    Sống một đời xứng đáng

    Sống một đời xứng đáng

    0

    Chừng nào mẹ còn năng lượng, thì chừng đó mẹ còn có quyền quyết định tiếp tục dùng nó để mang lại niềm vui cho chính mình và những người xung quanh. Thấy hai cha con tôi cười phá lên, với mẹ, thế là xứng đáng.

    Vũ trụ tuần hoàn

    Vũ trụ tuần hoàn

    0

    Sau khoảng một nghìn tỷ năm hoặc hơn, một vụ nổ lớn mới xảy ra và một chu kỳ mới bắt đầu.

    Giải mã hoóc-môn dopamine

    Giải mã hoóc-môn dopamine

    0

    Nhân vô thập toàn, con người ai cũng có khuyết điểm. Có điều cách bạn đối diện với nó ảnh hưởng rất nhiều từ thái độ sống mà chúng ta được cha mẹ hình thành tự nhỏ.

    6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

    6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

    0

    Nó nhẹ đến mức nổi trên dầu, mềm đến mức có thể cắt bằng dao nhà bếp, nhưng lại phản ứng mạnh đến mức sôi sục và phát nổ khi tiếp xúc với nước và không khí.

    Điểm kỳ dị đã cận kề

    Điểm kỳ dị đã cận kề

    0

    Bước đột phá đầu tiên báo hiệu tiềm năng biến đổi triệt để của học sâu chính là việc AI chinh phục được trò chơi cờ vây.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý