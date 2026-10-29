Tác dụng lợi tiểu của cà phê

Ngoài khả năng giúp cơ thể tăng sự tỉnh táo, cà phê còn có tác dụng lợi tiểu nhẹ. Vì vậy, khi uống cà phê, bạn nên uống đủ nước, đặc biệt khi luyện tập hoặc làm việc ngoài trời.

Cà phê có tác dụng lợi tiểu nhẹ, nên hãy uống đủ nước để cơ thể bớt mệt mỏi sau khi tiêu thụ nhiều caffeine. Ảnh minh họa: K.C.

Mặc dù cà phê sở hữu những khả năng kỳ diệu trong việc cung cấp năng lượng và hỗ trợ phục hồi, bạn không nên chỉ uống mỗi cà phê khi luyện tập. Nước cũng là một yếu tố bắt buộc. Thú vị thay, các báo cáo gần đây khẳng định rằng cà phê không khử nước như nhiều người từng nghĩ.

Caffeine có tác dụng lợi tiểu nhẹ, nhưng chúng ta có thể đối phó bằng cách điều chỉnh lượng nước trong cà phê, hoặc ngăn chặn hoàn toàn thông qua việc vận động. Mặc dù vậy, tám cốc nước mỗi ngày vẫn luôn là lời khuyên chung và là nguyên tắc khôn ngoan dành cho các tín đồ cà phê. Hãy uống nước bất kỳ khi nào bạn thấy khát, và uống nhiều hơn nữa khi tập luyện.

Giờ đây hãy cùng tìm hiểu tách cà phê để khuấy động trò chơi trí tuệ của bạn nhé. Với khả năng độc nhất vô nhị về tăng cường sự tỉnh táo, cà phê tỏ ra hiệu quả theo cách một người cận thị khi đeo kính vào: Vạt xanh mờ ảo trên bầu trời bỗng hóa thành một lùm cây mang trên mình hàng nghìn chiếc lá.

Giúp việc thức giấc trở nên dễ dàng hơn là lý do số một của những người lựa chọn uống cà phê. Khi chúng ta mở mắt ra sau một giấc ngủ, sự sáng suốt về tinh thần đã bị giảm sút đáng kể. Ta không thể tập trung, cả người như chìm dưới nước, và rót nhầm nước cam vào ngũ cốc.

Caffeine giúp khắc phục trạng thái gà gật này, giải tỏa màn sương mù trong tâm trí để phục hồi hoạt động. Thông qua việc tăng cường và kéo dài khả năng chú ý cũng như rút ngắn thời gian phản ứng, cà phê cũng giữ cho mọi người luôn tỉnh táo. Một nghiên cứu được thực hiện tại Australia vào năm 2013 đối với các tài xế đường dài chuyên lái xe chở hàng đã cho thấy, nguy cơ va chạm giữa những người có sử dụng thức uống chứa caffeine giảm đến 63% so với những người không sử dụng.

Caffeine giúp chúng ta tập trung vào đúng tác nhân kích thích, chẳng hạn như một chiếc xe đang trờ tới, hay một đứa trẻ đang phóng ra đường. Trên thực tế, khoảng 200 miligam caffeine sẽ phát huy tác dụng tương đương với một giấc ngủ ngắn ba mươi phút và giúp những người cầm lái luôn minh mẫn.

Thậm chí, 75 miligam caffeine là đã đủ để cải thiện sự tập trung trong một thời gian dài. Bạn hoàn toàn có thể nạp vào cơ thể một lượng như vậy chỉ với một tách cà phê đơn thuần, mặc dù Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (Food and Drug Administration - FDA) cảnh báo rằng hàm lượng này trong một tách cà phê khoảng 159 gam có thể dao động từ 60 đến 150 miligam.

Riêng tôi thích cà phê vùng cao nguyên Kenya và Ethiopia vì chúng chứa ít caffeine hơn các loại cà phê khác. Nếu không thường xuyên sử dụng các loại đồ uống chứa caffeine, bạn sẽ đạt được sự tập trung tối đa với 200 miligam, và 400 miligam nếu sử dụng hàng ngày.