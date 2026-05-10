Cá heo hồng xuất hiện ở biển Đồ Sơn, Hải Phòng

Clip cá heo hồng bơi lội ở biển Đồ Sơn

Theo thông tin từ Đồn Biên phòng Đồ Sơn, sáng 10/5, trong quá trình tuần tra trên biển, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã phát hiện một đàn cá heo với số lượng hơn 20 con tại khu vực cách đảo Hòn Dấu khoảng hơn 1 hải lý. Đặc biệt, trong đàn này có cả cá heo hồng quý hiếm.

Cá heo thường sinh sống ở những vùng biển có môi trường trong lành, hệ sinh thái phong phú. Trong quan niệm dân gian, cá heo là biểu tượng của bình an, may mắn và những điều tốt đẹp. Theo đại diện phường Đồ Sơn, sự xuất hiện của đàn cá heo là tín hiệu đáng mừng, cho thấy môi trường biển Đồ Sơn ngày càng được cải thiện.

Đàn cá heo xuất hiện tại Đồ Sơn vào sáng 10/5/2026 (ảnh cắt từ clip)

Thời gian qua, phường Đồ Sơn tổ chức nhiều hoạt động nhằm bảo vệ môi trường biển, thực hiện nhiều giải pháp nhằm xử lý các điểm ô nhiễm, bảo đảm cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ du lịch. Địa phương cũng phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng tập trung kiểm tra, đánh giá hiện trạng môi trường tại các khu vực ven biển, cảng cá, bến tàu; rà soát hệ thống thu gom, xử lý rác thải, nước thải, sức chứa môi trường.

Theo Đề án tổng thể phát triển du lịch Hải Phòng đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, thành phố Hải Phòng đặt mục tiêu xây dựng khu du lịch Đồ Sơn theo hướng hiện đại, đồng bộ, gắn kết chặt chẽ giữa các khu du lịch và hệ sinh thái dịch vụ, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố trong giai đoạn tới.