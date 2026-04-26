Đàn cá heo tung mình nhảy múa trên biển xanh ở Gia Lai

Giữa làn nước xanh biếc vùng biển tỉnh Gia Lai, một đàn cá heo bất ngờ xuất hiện, tung mình bơi lượn quanh tàu của người dân, mang đến khoảnh khắc đầy thích thú và hiếm gặp cho những người chứng kiến.

Clip đàn cá heo bơi tung tăng trước mũi tàu của người dân ở tỉnh Gia Lai

Chiều 26/4, anh Phan Văn Bình (SN 1981, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) cho biết, vào sáng cùng ngày, trong lúc đang đưa khách đi câu cá, khi tàu vừa di chuyển đến khu vực biển Quy Nhơn Đông thì bất ngờ bắt gặp đàn cá heo.Anh Bình cho biết, ước chừng đàn cá heo lên đến hàng trăm con. “Chúng bơi theo từng nhóm, liên tục nhô lên khỏi mặt nước rồi lại lặn xuống, tạo nên khung cảnh rất đẹp mắt", anh Bình kể.

Theo anh Bình, thời điểm này trên tàu có hai du khách. Trước cảnh tượng bất ngờ, cả hai vô cùng thích thú, liên tục ghi hình và chụp ảnh để lưu lại khoảnh khắc hiếm gặp.