Đàn cá heo tung mình nhảy múa trên biển xanh ở Gia Lai

  • Chủ nhật, 26/4/2026 15:13 (GMT+7)
Giữa làn nước xanh biếc vùng biển tỉnh Gia Lai, một đàn cá heo bất ngờ xuất hiện, tung mình bơi lượn quanh tàu của người dân, mang đến khoảnh khắc đầy thích thú và hiếm gặp cho những người chứng kiến.

Clip đàn cá heo bơi tung tăng trước mũi tàu của người dân ở tỉnh Gia Lai

Chiều 26/4, anh Phan Văn Bình (SN 1981, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) cho biết, vào sáng cùng ngày, trong lúc đang đưa khách đi câu cá, khi tàu vừa di chuyển đến khu vực biển Quy Nhơn Đông thì bất ngờ bắt gặp đàn cá heo.Anh Bình cho biết, ước chừng đàn cá heo lên đến hàng trăm con. “Chúng bơi theo từng nhóm, liên tục nhô lên khỏi mặt nước rồi lại lặn xuống, tạo nên khung cảnh rất đẹp mắt", anh Bình kể.

Theo anh Bình, thời điểm này trên tàu có hai du khách. Trước cảnh tượng bất ngờ, cả hai vô cùng thích thú, liên tục ghi hình và chụp ảnh để lưu lại khoảnh khắc hiếm gặp.

Cá heo mắc cạn tại vùng biển TP Huế

Một cá thể cá heo chưa trưởng thành bị sóng lớn đánh lạc đàn dạt vào vùng biển xã Phú Vinh (TP Huế), được người dân địa phương cứu hộ, đưa trở lại vùng nước sâu an toàn.

06:28 17/10/2025

Đã mắt ngắm hàng chục con cá heo 'nhảy múa' giữa biển Hòn Cau

Người dân tỉnh Lâm Đồng bất ngờ bắt gặp đàn cá heo khoảng 20 con bơi lội, tung tăng cách bờ đảo Hòn Cau khoảng 1 km.

17:09 12/10/2025

Cá heo bơi lạc vào sông ở Cà Mau đã chết

Ngày 29/6, nhiều người dân ở xã Khánh An (huyện U Minh, Cà Mau) đã đến xem chôn cất cho con cá heo phát hiện chết ở địa phận sông Ông Đốc.

18:33 29/6/2025

Trương ĐỊnh/Tiền Phong

Cá heo Gia Lai tung tăng Gia Lai Quy Nhơn

