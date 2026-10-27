BYD tính xây thêm nhà máy mới ở châu Âu

Lãnh đạo BYD khẳng định sẽ không để việc tăng thuế và hạn ngạch nhập khẩu xe hybrid từ Trung Quốc của EU ảnh hưởng đến sự lựa chọn xe của khách hàng.

Theo SCMP, dưới sức ép từ việc cắt giảm các gói hỗ trợ tài chính trong nước cùng hàng rào thuế quan ngày càng siết chặt tại thị trường quốc tế, BYD đang triển khai chiến lược xây dựng các nhà máy mới ngay tại châu Âu. Theo ban lãnh đạo, đây là giải pháp trọng tâm nhằm củng cố và gia tăng thị phần tại khu vực này.

Tham vọng lớn tại châu Âu

Chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn gần đây, ông Liu Xueliang, Phó chủ tịch BYD, khẳng định châu Âu là thị trường chiến lược của hãng. Đồng thời, nhà sản xuất xe điện Trung Quốc này sẽ không để làn sóng tăng thuế ảnh hưởng đến lựa chọn xe BYD của người tiêu dùng châu Âu.

Vị lãnh đạo này cũng tiết lộ rằng bên cạnh các nhà máy mới tại châu Âu sắp được khánh thành, BYD vẫn tiếp tục mở rộng phạm vi và quy mô hoạt động ngay tại thị trường nội địa để duy trì vị thế dẫn đầu.

Trước đó, vào đầu tháng này, bà Stella Li, Giám đốc điều hành thị trường nước ngoài của BYD cũng cho biết nhà máy mới của hãng tại Hungary sẽ chính thức bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt trong quý IV năm nay.

Điều này đã góp phần thực hiện cam kết nội địa hóa sản xuất tại châu Âu, thị trường ôtô lớn thứ 3 thế giới được BYD đưa ra ngay sau những động thái siết chặt từ Liên minh châu Âu (EU).

Vào giữa tháng 10, EU đã tuyên bố áp đặt hạn ngạch đối với dòng xe hybrid nhập khẩu từ Trung Quốc, tiếp nối quyết định tăng mức thuế với xe điện (EV) sản xuất tại nước này lên tới 45,3% được đưa ra trước đó 2 năm.

Sức hút của BYD tại châu Âu đã được minh chứng qua kết quả kinh doanh khởi sắc. Theo số liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô châu Âu, trong 9 tháng đầu năm nay, số lượng đăng ký xe mới của BYD đã tăng 154%, đạt 206.002 chiếc, giúp thị phần của hãng tại thị trường EU tăng gấp đôi, từ 1% lên 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Để củng cố đà tăng trưởng, chiến lược mở rộng sản xuất tại nước ngoài đang được BYD đẩy mạnh. Theo báo cáo mới của Morgan Stanley, tính đến tháng 10, tổng công suất sản xuất xe điện theo kế hoạch của BYD ngoài Trung Quốc đã đạt 1 triệu chiếc, trong đó 30% là ở châu Âu.

Dù đã đẩy mạnh xuất khẩu sang châu Âu, áp lực từ nhu cầu suy giảm tại thị trường nội địa vẫn kéo lợi nhuận ròng nửa đầu năm của BYD giảm hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 12,3 tỷ nhân dân tệ ( 1,84 tỷ USD ).

Để vực dậy biên lợi nhuận, hãng xe điện lớn nhất thế giới đang mở rộng sang phân khúc cao cấp ở thị trường nước ngoài. Sau màn ra mắt toàn cầu tại châu Âu vào tháng 4, mẫu xe hạng sang Z9GT đã được giới thiệu tại Hong Kong (Trung Quốc) vào cuối tuần trước với giá khởi điểm 998.000 HKD ( 127.260 USD ), cao gấp 3 lần mức giá bán tại Trung Quốc đại lục.

Giữ vững mục tiêu cốt lõi

Trong một diễn biến khác, ngày 12/10 vừa qua, Trung Quốc đã thông báo cắt giảm tỷ lệ hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT) với xuất khẩu xe năng lượng mới (NEV) từ 13% xuống 9%, có hiệu lực từ ngày 1/4/2027.

Tuy nhiên, ông Liu nhận định việc giảm thuế xuất khẩu không ảnh hưởng nhiều đến doanh số của BYD tại Đông Nam Á, nhờ các nhà máy đã đi vào hoạt động tại khu vực này.

Bên cạnh đó, với nhu cầu xe điện ngày càng tăng giữa bối cảnh khủng hoảng dầu mỏ toàn cầu, BYD sẽ tiếp tục đẩy mạnh năng lực sản xuất ở quốc tế.

Ông Liu cũng lưu ý rằng hãng vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc có tăng giá bán tại thị trường nước ngoài để chuyển gánh nặng thuế sang người tiêu dùng hay không, trong bối cảnh cạnh tranh giá cả đang diễn ra khốc liệt.

Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận BYD vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức tại thị trường quốc tế trên hành trình hiện thực hóa tham vọng vượt qua Toyota (Nhật Bản) để trở thành nhà sản xuất ôtô hàng đầu thế giới vào năm 2030, mục tiêu từng được Chủ tịch Vương Truyền Phúc công bố tại Đại hội cổ đông thường niên hồi tháng 6.