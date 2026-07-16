BYD tự tin có thể 'lật đổ' Toyota

Giám đốc đối ngoại của hãng xe BYD khẳng định tập đoàn có thể giành vị trí nhà sản xuất ôtô lớn nhất thế giới từ tay Toyota nhờ vào chiến lược mở rộng quy mô lớn tại châu Âu.

Logo BYD trên xe ATTO 3 EVO trong sự kiện lái thử dành cho giới truyền thông của hãng xe Trung Quốc này. Ảnh: Reuters.

Hãng xe Trung Quốc BYD hoàn toàn có thể truất ngôi Toyota để trở thành nhà sản xuất ôtô lớn nhất thế giới tính theo doanh số mà không cần đặt chân vào thị trường Mỹ. Tuyên bố đầy tham vọng này được đưa ra bởi bà Stella Li, người đứng đầu các hoạt động quốc tế của tập đoàn ôtô Trung Quốc, đồng thời là tín hiệu cho thấy doanh nghiệp này sẽ đẩy mạnh chiến dịch mở rộng quy mô lớn tại châu Âu trong thời gian tới, theo Financial Times.

Trước đó, giới quan sát toàn ngành đã có một phen kinh ngạc khi ông Vương Truyền Phúc - nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của hãng xe BYD - công bố kế hoạch giành vương miện từ tay gã khổng lồ Nhật Bản trong vòng 5 năm tới.

Mục tiêu này được xây dựng dựa trên những tiến bộ vượt bậc về công nghệ sạc và sự bùng nổ mạnh mẽ tại các thị trường nước ngoài. Năm ngoái, hãng xe điện Trung Quốc bán được 4,5 triệu xe, vẫn còn một khoảng cách khá xa so với mức 10,5 triệu chiếc của Toyota - mức sản lượng vốn phụ thuộc lớn vào việc tiếp cận thị trường Mỹ béo bở và duy trì dòng xe động cơ đốt trong truyền thống.

Tuy nhiên, bà Stella Li khẳng định mục tiêu này hoàn toàn khả thi nhờ vào tốc độ tăng trưởng hữu cơ tự thân của doanh nghiệp mà không cần đến lực đẩy từ thị trường Mỹ, cũng như không cần thông qua bất kỳ thương vụ thâu tóm nào.

Tuyên bố của ban lãnh đạo BYD ban đầu vấp phải nhiều hoài nghi từ giới chuyên môn bởi Mỹ hiện là thị trường ôtô lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Trung Quốc. Lúc này, các mức thuế quan nghiêm ngặt đánh vào xe điện cùng những hạn chế đối với phần mềm Trung Quốc từ chính quyền Mỹ đã ngăn cản thương hiệu này tiếp cận người tiêu dùng phổ thông tại đây.

Việc thiếu đi thị trường Mỹ được xem là một rào cản lớn, nhất là trong bối cảnh cuộc chiến giá cả khốc liệt và chính sách thắt chặt trợ cấp từ Bắc Kinh đã làm sụt giảm 16% doanh số nội địa của hãng trong nửa đầu năm nay.

Chính vì vậy, châu Âu đang được xem là "đấu trường" quan trọng nhất, nơi doanh nghiệp có thể thu về biên lợi nhuận dày hơn đối với các dòng xe thuần điện và xe lai điện (plug-in hybrid) so với thị trường nội địa.

Theo số liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô châu Âu (ACEA), thị phần của thương hiệu Trung Quốc tại khu vực này đã tăng hơn gấp đôi lên mức 2,8% vào tháng 5 vừa qua, chính thức vượt mặt các tên tuổi lớn như Ford, Tesla và Nissan. Lợi thế về giá thành cạnh tranh cùng công nghệ tiên tiến của các hãng xe mới đang buộc các nhà sản xuất truyền thống tại châu Âu phải tìm cách cắt giảm chi phí và chủ động bắt tay với các đối tác Trung Quốc để duy trì năng lực cạnh tranh.

Sự tự tin vào khả năng tăng trưởng hữu cơ của BYD cũng cho thấy tập đoàn này đã không còn mặn mà với phương án thâu tóm hoặc đầu tư vào các hãng xe châu Âu đang gặp khó khăn.

Một nguồn tin tiết lộ hãng xe Renault của Pháp từng từ chối lời đề nghị hợp tác đầu tư từ phía thương hiệu Trung Quốc vào năm ngoái. Giờ đây, thay vì tìm kiếm "đường tắt" để sở hữu hạ tầng và chuỗi cung ứng tại lục địa già, BYD đang dồn toàn lực đầu tư vào Denza - thương hiệu xe cao cấp trực thuộc hệ sinh thái của mình.

Doanh nghiệp kỳ vọng Denza có thể phá vỡ thế độc tôn lâu năm của các hãng xe sang nước Đức. Tuần trước, hãng đã ra mắt mẫu siêu xe điện Z thuộc dòng Denza để cạnh tranh trực tiếp với Porsche 911, sở hữu mức giá khởi điểm khoảng 142.900 bảng Anh tại thị trường Anh.

Để hỗ trợ cho phân khúc cao cấp này, tập đoàn đang chi gần 2 tỷ euro để triển khai 3.000 trạm sạc siêu nhanh (flash charger) tại châu Âu cho đến năm 2027. Công nghệ này được kỳ vọng giúp các mẫu xe của Denza sạc đầy 70% dung lượng pin chỉ trong vòng 5 phút, qua đó giải quyết triệt để bài toán tâm lý của người tiêu dùng tại một thị trường vốn nổi tiếng khó tính.