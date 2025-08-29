Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Buông hai tay, lái xe máy quay đăng Facebook để ‘thể hiện với bạn’

  • Thứ sáu, 29/8/2025 16:25 (GMT+7)
  • 47 phút trước

Làm việc với công an, cả hai thừa nhận do phấn khích và muốn thể hiện với bạn bè nên đã thực hiện hành vi vi phạm buông hai tay khi lái xe để đăng tải trên mạng xã hội.

Ngày 29/8, Đội CSGT đường bộ số 1, thuộc Phòng PC08, Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho hay vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp buông hai tay khi điều khiển xe máy trên địa bàn.

Quai xe Quang Ngai anh 1

Buông cả hai tay khi lái xe máy để quay video đăng lên mạng. Ảnh: MXH.

Trước đó, ngày 20/8, người dân phản ánh trên các trang mạng xã hội về việc một nhóm người livestream vi phạm khi buông hai tay điều khiển xe máy trên đường Hùng Vương, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi.

Đội CSGT đường bộ số 1, thuộc Phòng PC08, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã vào cuộc xác minh.

Công an xác định, xe mô tô BKS 76AD-072.XX do bởi N.Q.M (17 tuổi, trú tại xã Long Phụng, Quảng Ngãi) điều khiển, chở theo Nguyễn T.T.T (17 tuổi, trú tại xã Vệ Giang, Quảng Ngãi).

Tại buổi làm việc, cả hai thừa nhận do phấn khích và muốn thể hiện với bạn bè nên đã thực hiện hành vi vi phạm để đăng tải trên mạng xã hội.

Quai xe Quang Ngai anh 2

Công an triệu tập nhóm buông hai tay khi đang điều khiển xe máy, quay video đăng lên mạng xã hội.

Đội CSGT đường bộ số 1 đã lập biên bản đối với N.Q.M và Nguyễn T.T.T về các hành vi buông hai tay khi đang điều khiển xe, không đội mũ bảo hiểm cho người điều khiển và người ngồi trên xe, giao xe cho người không đủ điều kiện theo quy định. Tổng hình phạt áp dụng là tịch thu phương tiện và phạt tiền 6 triệu đồng.

Thanh niên người Nga đánh võng ở Nha Trang đã xuất cảnh

Podlenaiev Mikhail (SN 1995, quốc tịch Nga) chạy xe máy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng trên đường phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa từng bị CSGT Nha Trang xử phạt.

14:46 23/8/2025

Lời khai của nam thanh niên dùng xe máy chặn xe tải ở TP.HCM

Bực tức vì suýt va chạm, nam thanh niên mặc áo Grab chặn đầu xe tải rồi dùng thanh kim loại đập vỡ kính chiếu hậu. Công an đã triệu tập người này để làm rõ hành vi.

06:29 5/8/2025

Va chạm ôtô tải, nam thanh niên chưa có bằng lái xe máy tử vong

Sau cú va chạm mạnh với xe ôtô tải, T. được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, sau đó tử vong.

14:13 4/8/2025

