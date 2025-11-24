Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Bưởi Diễn giá chục triệu đồng/cây chờ khách 'rước' về chơi Tết

  • Thứ hai, 24/11/2025 10:33 (GMT+7)
  • 10 giờ trước

Còn 2 tháng nữa mới tới Tết Nguyên đán 2026 nhưng bưởi Diễn cảnh đã được nhiều khách đặt mua, dù nhiều cây có giá "khủng" lên tới hàng chục triệu đồng.

Buoi Dien anh 1

Những ngày này, nhiều nhà vườn tại Tứ Liên (phường Hồng Hà, Hà Nội) đã chuẩn bị sẵn sàng những chậu bưởi cảnh để phục vụ khách hàng đặt mua sớm.
Buoi Dien anh 2

Chủ một nhà vườn cho biết các dòng bưởi Diễn cảnh có giá từ 50 triệu đồng được rất nhiều khách hàng "VIP" ưa chuộng và hỏi mua từ sớm. "Đây là những khách quen của nhà vườn, năm nào cũng liên hệ từ trước Tết 2 tháng để chọn được những cây đẹp nhất về chưng Tết", chủ nhà vườn cho biết.
Buoi Dien anh 3

Để có được những gốc bưởi đẹp, phát triển tốt, chủ vườn sẽ “nuôi quả” từ sớm và giữ đến đúng dịp Tết. Ngoài ra, người trồng cũng phải tạo thế uốn tán đẹp, bấm ngọn để cây cân đối. Quá trình này đòi hỏi kỹ thuật chăm nước, phân bón và canh đúng thời điểm ra hoa.
Buoi Dien anh 4

Bưởi Diễn được nhiều khách lựa chọn chưng nhà mỗi dịp Tết vì quả thường sai trĩu, tượng trưng cho sự đầy đủ trù phú.
Buoi Dien anh 5

Bưởi Diễn cảnh thường được trồng trong các loại chậu có hoa văn tinh xảo để tăng giá trị thẩm mỹ.
Buoi Dien anh 6

"Một cây bưởi cảnh phải đáp ứng đủ 3 yếu tố: gốc đẹp; lá xanh tốt, dày, đủ cả lá non, lá già và đặc biệt là quả phải căng tròn, vàng bóng", chủ nhà vườn nói.
Buoi Dien anh 7

Theo các chủ vườn, đa phần khách muốn chưng Tết bằng bưởi cảnh sẽ thuê và hết Tết thì trả lại cho vườn. Còn đối với những người mua đứt, chủ vườn sẽ hỗ trợ khách chăm sóc cây trước, trong và sau Tết.
Buoi Dien anh 8

Giá mỗi chậu bưởi lên đến hàng chục triệu đồng, trong đó riêng tiền vận chuyển đã chiếm khoảng 20% vì chậu không chỉ nặng mà còn cần phải rất cẩn thận để không bị ảnh hưởng đến cây trong quá trình xê dịch.
Buoi Dien anh 9

Thời điểm này, tại các nhà vườn ở Tứ Liên đang hối hả chăm sóc, cắt tỉa cây để gấp rút chuẩn bị cho mùa Tết Nguyên đán 2026.

Giá thực phẩm leo thang, công nhân chắt bóp từng đồng cho bữa cơm

Giá cả leo thang từng ngày, đồng lương công nhân không tăng khiến bữa cơm vốn đã đạm bạc nay càng thiếu thốn, nhiều gia đình phải co kéo từng đồng, xoay xở đủ cách.

21:29 12/11/2025

Hết thời 'giảm sốc', 'sập sàn' dịp sale 11/11

Không khí mua sắm vẫn sôi động, song khác biệt ở chỗ thay vì đổ xô săn các deal ảo, người dùng chú trọng hơn vào giá trị thực, chất lượng sản phẩm và trải nghiệm mua hàng.

21:14 11/11/2025

Hàng thực phẩm, tiêu dùng thiết yếu đua nhau tăng giá

Giá rất nhiều mặt hàng - trong đó chủ yếu là hàng thiết yếu - đồng loạt tăng mạnh, tác động đến cuộc sống của mỗi người dân, trong bối cảnh thu nhập vẫn èo uột.

11:05 11/11/2025

https://vtcnews.vn/can-canh-buoi-dien-hang-chuc-trieu-dong-cho-khach-ruoc-ve-choi-tet-ar987161.html

Hiếu Nguyễn/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Bưởi Diễn Tết cây cảnh tết nguyên đán 2026 chơi tết

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý