Bưởi Diễn giá chục triệu đồng/cây chờ khách 'rước' về chơi Tết

Chủ một nhà vườn cho biết các dòng bưởi Diễn cảnh có giá từ 50 triệu đồng được rất nhiều khách hàng "VIP" ưa chuộng và hỏi mua từ sớm. "Đây là những khách quen của nhà vườn, năm nào cũng liên hệ từ trước Tết 2 tháng để chọn được những cây đẹp nhất về chưng Tết", chủ nhà vườn cho biết.