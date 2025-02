Bước nhảy vọt của Rashford

Trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2025, Aston Villa mang về 5 bản hợp đồng gồm Marcus Rashford, Marco Asensio, Axel Disasi, Donyell Malen và Andres Garcia. Tuy nhiên, theo quy định của UEFA, mỗi CLB chỉ được đăng ký tối đa 3 cầu thủ mới cho giai đoạn knock-out Champions League.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, HLV Unai Emery đưa ra quyết định đầy khó khăn. Ông loại Malen và Garcia khỏi danh sách. Trong buổi họp riêng với hai cầu thủ này, Emery giải thích lý do chọn Rashford, Disasi và Asensio thay vì họ.

"Chúng tôi chỉ được đăng ký 3 sự thay đổi. Thậm chí, chúng tôi mất đi một suất vì Jaden (Philogene) là cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của CLB. Điều đó khiến mọi lựa chọn càng trở nên khó khăn hơn", HLV Emery chia sẻ.

Không bất ngờ khi Garcia - hậu vệ trẻ tuổi được mua từ Levante, bị loại bởi Villa có đủ phương án dự phòng cho vị trí này. Tuy nhiên, Malen - từng ra sân ở chung kết Champions League mùa trước cùng Dortmund, chắc chắn sẽ cảm thấy thất vọng khi không có cơ hội góp mặt ở giải đấu danh giá nhất châu Âu.

Quyết định của Emery đồng nghĩa với việc Rashford sẽ có cơ hội chinh chiến tại Champions League, một điều tưởng chừng xa vời khi anh còn khoác áo Manchester United trong giai đoạn đầu mùa.

Tiền đạo người Anh trải qua những tháng ngày khó khăn tại Old Trafford, với phong độ sa sút và những lùm xùm bên ngoài sân cỏ. Việc Rashford muốn ra đi cũng gây tranh cãi. Tuy nhiên, giờ đây, Rashford có cơ hội làm lại sự nghiệp trong màu áo Aston Villa.

HLV Emery rất hào hứng: "Tôi rất hài lòng với kỳ chuyển nhượng vừa qua và rất vui khi có Rashford trong đội hình. Tôi đã có cuộc nói chuyện bình thường với cậu ấy, chỉ xoay quanh bóng đá mà thôi. Tôi không quan tâm lý do cậu ấy rời MU, điều tôi muốn là giúp Rashford khai phá hết tiềm năng. Cậu ấy còn rất nhiều điều để cống hiến, và tôi tin rằng cậu ấy sẽ lấy lại phong độ tốt nhất".

Aston Villa kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ 8, qua đó giành quyền vào vòng 16 đội mà không cần đá play-off. Đối thủ tiếp theo của họ sẽ là một trong 4 cái tên gồm Borussia Dortmund, Atalanta, Sporting Lisbon hoặc Club Brugge, sau khi vòng play-off khép lại.

